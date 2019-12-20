2019年12月27日(金)
日本共産党に託された台風災害義援金
１億２２８４万円 被災地に
日本共産党にお寄せいただいた台風災害救援募金が、１２月２５日現在、合計１億２５００万円を超えました。あたたかいご支援に心から感謝申し上げます。
日本共産党は各地の党組織が台風・大雨災害の救援活動にとりくむとともに、志位和夫委員長、小池晃書記局長をはじめ国会議員、県議、市区町村議が被害の大きかった被災自治体を訪ねて要望をお聞きしてきました。また、これまでお届けした義援金とあわせてお寄せいただいた１億２２８４万１３２３円を、１０７自治体（２県７３市２区２７町３村）にお届けするとともに、救援物資の購入など全額を救援活動に活用しています。
日本共産党は、引き続き、被災者の訪問、生活相談などの活動を続けています。
義援金のお届け自治体
（岩手県）宮古市、久慈市、釜石市、大船渡市、一関市、山田町、普代村、大槌町、田野畑村
（宮城県）仙台市、石巻市、角田市、大崎市、丸森町、大郷町
（福島県）福島県、郡山市、須賀川市、いわき市、相馬市、伊達市、本宮市
（茨城県）水戸市、常陸太田市、常陸大宮市、ひたちなか市、大子町、城里町
（栃木県）宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、那須烏山市、小山市、茂木町
（群馬県）高崎市、富岡市、太田市
（千葉県）千葉市、市原市、佐倉市、八街市、富里市、旭市、匝瑳市、香取市、茂原市、山武市、木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市、館山市、南房総市、鴨川市、東金市、大網白里市、四街道市、東庄町、横芝光町、長南町、長柄町、鋸南町、神崎町、九十九里町、芝山町、大多喜町、多古町
（東京都）大田区、世田谷区、八王子市、調布市、狛江市、あきる野市、八丈町、大島町、日の出町、奥多摩町、新島村
（神奈川県）川崎市、相模原市、箱根町
（長野県）長野県、長野市、須坂市、飯山市、佐久市、千曲市、中野市、上田市、小布施町、佐久穂町
（静岡県）焼津市、伊豆の国市、函南町、小山町
（埼玉県）東松山市、さいたま市、春日部市、坂戸市、川越市
（佐賀県）武雄市、佐賀市、小城市、多久市、大町町