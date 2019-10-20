2019年11月1日(金)
１１～１２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１０月３１日告示、１１月１０日投票】
◆福島県５８
［福島市区］８
宮本しづえ６７現
［郡山市区］１０（１増）
神山えつこ６４現
［須賀川市・岩瀬郡区]３
丸本ゆみこ５７新
［会津若松市区］４
ふるかわ芳憲６８新
［いわき市区］１０
宮川えみ子７３現
吉田えいさく６０現
（前回当選５）
◆福島県葛尾（かつらお）村８
三瓶 仁一６８新
（前回当選０）
【１１月3日告示、１０日投票】
◆福島県相馬市１８（２減）
村松恵美子６９現
（前回当選１）
◆茨城県高萩（たかはぎ）市１４（２減）
平 正三７５現
（前回当選１）
◆千葉県大網白里（おおあみしらさと）市１８
佐久間ひさよし５８現
ひるた公二郎７０現
（前回当選２）
◆神奈川県海老名市２２
佐々木 弘４７現
松本 正幸６７現
（前回当選２）
◆徳島県阿南市補３
佐古たつみ４３新
（現有２）
【５日告示、１０日投票】
◆福島県川俣町１２
遠藤 宗弘７６現
石川 ルイ６７新
（前回当選２）
◆福島県新地町１２
井上 和文６４現
（前回当選１）
◆福島県広野町１０
畑中ひろこ７０元
（前回当選０）
【１０日告示、１７日投票】
◆栃木県大田原市２１（５減）
秋山ゆきこ６８現
（前回当選１）
◆茨城県小美玉（おみたま）市２０
福島ヤヨヒ７４現
（前回当選１）
◆埼玉県桶川市１９
星野みつお４６現
坂本としはる６８新
（前回当選２）
◆千葉県我孫子（あびこ）市２４
岩井 こう７５現
野村さだお７５現
（前回当選２）
【１２日告示、１７日投票】
◆宮城県丸森町１４
山本 明徳６３新
（前回当選０）
◆茨城県八千代町１４
大久保ひろ子７２現
（前回当選１）
◆東京都奥多摩町１２
大沢ゆかり５３現
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆福島県金山（かねやま）町８（２減）
青柳ヨシ子７４現
（前回当選１）
◆千葉県白子（しらこ）町１４
市川りゅう子６８現
（前回当選１）
【２４日告示、１２月1日投票】
◆埼玉県朝霞市２４
斉藤ひろみち５７現
石川けい子５６現
山口こうえつ６９現
（前回当選３）
◆埼玉県上尾（あげお）市３０
平田みち子６３現
新藤たか子６４現
池田たつお７２現
戸口 佐一６９現
とどろき信一５０新
（前回当選５）
【２６日告示、１２月1日投票】
◆茨城県茨城町１６
川澄 敬子６６現
（前回当選１）
【１２月3日告示、8日投票】
◆福岡県広川町１３
えとう美代子６６新
（前回当選１）
【８日告示、１５日投票】
◆宮城県岩沼市１８
渡辺ふさ子６７現
鷲尾 仁美５０新
（前回当選２）
【１０日告示、１５日投票】
◆宮城県涌谷町１３
すぎうら謙一５０現
（前回当選１）