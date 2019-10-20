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2019年11月1日(金)

１１～１２月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１０月３１日告示、１１月１０日投票】

◆福島県５８

　［福島市区］８

　宮本しづえ６７現

　［郡山市区］１０（１増）

　神山えつこ６４現

　［須賀川市・岩瀬郡区]３

　丸本ゆみこ５７新

　［会津若松市区］４

　ふるかわ芳憲６８新

　［いわき市区］１０

　宮川えみ子７３現

　吉田えいさく６０現

　（前回当選５）

◆福島県葛尾（かつらお）村８

　三瓶　仁一６８新

　（前回当選０）

【１１月3日告示、１０日投票】

◆福島県相馬市１８（２減）

　村松恵美子６９現

　（前回当選１）

◆茨城県高萩（たかはぎ）市１４（２減）

　平　　正三７５現

　（前回当選１）

◆千葉県大網白里（おおあみしらさと）市１８

　佐久間ひさよし５８現

　ひるた公二郎７０現

　（前回当選２）

◆神奈川県海老名市２２

　佐々木　弘４７現

　松本　正幸６７現

　（前回当選２）

◆徳島県阿南市補３

　佐古たつみ４３新

　（現有２）

【５日告示、１０日投票】

◆福島県川俣町１２

　遠藤　宗弘７６現

　石川　ルイ６７新

　（前回当選２）

◆福島県新地町１２

　井上　和文６４現

　（前回当選１）

◆福島県広野町１０

　畑中ひろこ７０元

　（前回当選０）

【１０日告示、１７日投票】

◆栃木県大田原市２１（５減）

　秋山ゆきこ６８現

　（前回当選１）

◆茨城県小美玉（おみたま）市２０

　福島ヤヨヒ７４現

　（前回当選１）

◆埼玉県桶川市１９

　星野みつお４６現

　坂本としはる６８新

　（前回当選２）

◆千葉県我孫子（あびこ）市２４

　岩井　こう７５現

　野村さだお７５現

　（前回当選２）

【１２日告示、１７日投票】

◆宮城県丸森町１４

　山本　明徳６３新

（前回当選０）

◆茨城県八千代町１４

　大久保ひろ子７２現

　（前回当選１）

◆東京都奥多摩町１２

　大沢ゆかり５３現

　（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆福島県金山（かねやま）町８（２減）

　青柳ヨシ子７４現

　（前回当選１）

◆千葉県白子（しらこ）町１４

　市川りゅう子６８現

　（前回当選１）

【２４日告示、１２月1日投票】

◆埼玉県朝霞市２４

　斉藤ひろみち５７現

　石川けい子５６現

　山口こうえつ６９現

　（前回当選３）

◆埼玉県上尾（あげお）市３０

　平田みち子６３現

　新藤たか子６４現

　池田たつお７２現

　戸口　佐一６９現

　とどろき信一５０新

　（前回当選５）

【２６日告示、１２月1日投票】

◆茨城県茨城町１６

　川澄　敬子６６現

　（前回当選１）

【１２月3日告示、8日投票】

◆福岡県広川町１３

　えとう美代子６６新

　（前回当選１）

【８日告示、１５日投票】

◆宮城県岩沼市１８

　渡辺ふさ子６７現

　鷲尾　仁美５０新

　（前回当選２）

【１０日告示、１５日投票】

◆宮城県涌谷町１３

　すぎうら謙一５０現

　（前回当選１）


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