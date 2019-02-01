2019年10月2日(水)
１０～１１月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１０月２０日告示、２７日投票】
◆茨城県ひたちなか市２５
山形ゆみ子６９現
宇田たか子５６現
（前回当選２）
◆鹿児島県奄美市２２（２減）
崎田 信正６９現
荒田 幸司６８新
（前回当選２）
【２２日告示、２７日投票】
◆宮城県亘理（わたり）町１８
大槻 和弘６４現
（前回当選２）
◆宮城県山元町１３
遠藤 龍之６７現
（前回当選１）
◆宮城県女川（おながわ）町１２
阿部 律子６３現
高野 晃４７新（推薦）
（前回当選２）
【３１日告示、１１月１０日投票】
◆福島県５８
［福島市区］８
宮本しづえ６７現
［伊達市・伊達郡区］３
大橋さおり２８新
［郡山市区］１０（１増）
神山えつこ６４現
［須賀川市・岩瀬郡区］３
丸本ゆみこ５７新
［会津若松市区］４
ふるかわ芳憲６８新
［いわき市区］１０
宮川えみ子７３現
吉田えいさく６０現
（前回当選５）
【１１月３日告示、１０日投票】
◆茨城県高萩（たかはぎ）市１４（２減）
平 正三７５現
（前回当選１）
◆千葉県大網白里（おおあみしらさと）市１８
佐久間ひさよし５８現
ひるた公二郎７０現
（前回当選２）
◆神奈川県海老名市２２
佐々木 弘４７現
松本 正幸６７現
（前回当選２）