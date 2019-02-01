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2019年10月2日(水)

１０～１１月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１０月２０日告示、２７日投票】

◆茨城県ひたちなか市２５

　山形ゆみ子６９現

　宇田たか子５６現

（前回当選２）

◆鹿児島県奄美市２２（２減）

　崎田　信正６９現

　荒田　幸司６８新

（前回当選２）

【２２日告示、２７日投票】

◆宮城県亘理（わたり）町１８

　大槻　和弘６４現

（前回当選２）

◆宮城県山元町１３

　遠藤　龍之６７現

（前回当選１）

◆宮城県女川（おながわ）町１２

　阿部　律子６３現

　高野　　晃４７新（推薦）

（前回当選２）

【３１日告示、１１月１０日投票】

◆福島県５８

［福島市区］８

　宮本しづえ６７現

［伊達市・伊達郡区］３

　大橋さおり２８新

［郡山市区］１０（１増）

　神山えつこ６４現

［須賀川市・岩瀬郡区］３

　丸本ゆみこ５７新

［会津若松市区］４

　ふるかわ芳憲６８新

［いわき市区］１０

　宮川えみ子７３現

　吉田えいさく６０現

（前回当選５）

【１１月３日告示、１０日投票】

◆茨城県高萩（たかはぎ）市１４（２減）

　平　　正三７５現

（前回当選１）

◆千葉県大網白里（おおあみしらさと）市１８

　佐久間ひさよし５８現

　ひるた公二郎７０現

（前回当選２）

◆神奈川県海老名市２２

　佐々木　弘４７現

　松本　正幸６７現

（前回当選２）


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