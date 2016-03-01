2019年10月1日(火)
１０～１１月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【９月２９日告示、１０月６日投票】
◆青森県むつ市２２（４減）
くどう祥子７２現
さとう 武６４新
（前回当選２）
◆滋賀県守山市２０（２減）
小牧 一美５８現
あべ 滋信６１新
藤原ひろみ５９新
（前回当選１）
【１０月１日告示、６日投票】
◆青森県藤崎町１４
浅利なおし７１現
（前回当選１）
◆神奈川県愛川町１６
井上ひろあき６８現
小林けい子６５現
鈴木しんいち６３現
（前回当選３）
◆徳島県板野町１３
天羽いくみ７２現
石田 実６８現
（前回当選２）
【３日告示、８日投票】
◆北海道寿都（すっつ）町９
幸坂 順子７０現
（前回当選１）
【６日告示、１３日投票】
◆高知県南国市２１
土居あつお７６現
福田さわ子７０現
村田あつこ６３現
杉本すじめ４３新
（前回当選４）
【１１日告示、１６日投票】
◆北海道黒松内（くろまつない）町９
岩沢 史朗６４現
菅 一６５現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆新潟県五泉（ごせん）市２０
今井ひろし６９現
なみづか静亮６７新
（前回当選２）
【１５日告示、２０日投票】
◆北海道白老（しらおい）町１４
大渕 紀夫７２現
森 哲也３７現
（前回当選２）
◆北海道釧路町１６
中田おさむ４６現
佐藤 昭平６７現
中家 治子６５新
（前回当選３）
◆茨城県大洗（おおあらい）町１２（１減）
きくち昇悦６７現
（前回当選１）
◆岐阜県安八（あんぱち）町１０
西松さち子６７現
（前回当選１）
◆新潟県津南町１４
くわばら洋子６９現
（前回当選２）
◆滋賀県豊郷（とよさと）町１２
鈴木べんいち７１現
高橋なおこ６６現
今村えみこ６４元
（前回当選２）
◆京都府精華町補１
つぼい久行６８前
（現有議席３）
【１８日告示、２７日投票】
◆宮城県５９
［仙台市青葉区］７
金田もとる５９新
［仙台市太白区］５
角野 達也６０現
［仙台市若林区］３
福島かずえ５８現
［仙台市宮城野区］４
大内 真理４１現
［仙台市泉区］５
中嶋 れん６６現
［塩釜］２
天下みゆき６３現
［石巻・牡鹿（おしか）］５
三浦 一敏６９現
［大崎］４
内藤たかじ６１現
［多賀城・七ケ浜］２
藤原ますえい６３新
（前回当選８）