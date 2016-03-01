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2019年10月1日(火)

１０～１１月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【９月２９日告示、１０月６日投票】

◆青森県むつ市２２（４減）

　くどう祥子７２現

　さとう　武６４新

　（前回当選２）

◆滋賀県守山市２０（２減）

　小牧　一美５８現

　あべ　滋信６１新

　藤原ひろみ５９新

　（前回当選１）

【１０月１日告示、６日投票】

◆青森県藤崎町１４

　浅利なおし７１現

　（前回当選１）

◆神奈川県愛川町１６

　井上ひろあき６８現

　小林けい子６５現

　鈴木しんいち６３現

　（前回当選３）

◆徳島県板野町１３

　天羽いくみ７２現

　石田　　実６８現

　（前回当選２）

【３日告示、８日投票】

◆北海道寿都（すっつ）町９

　幸坂　順子７０現

　（前回当選１）

【６日告示、１３日投票】

◆高知県南国市２１

　土居あつお７６現

　福田さわ子７０現

　村田あつこ６３現

　杉本すじめ４３新

　（前回当選４）

【１１日告示、１６日投票】

◆北海道黒松内（くろまつない）町９

　岩沢　史朗６４現

　菅　　　一６５現

　（前回当選２）

【１３日告示、２０日投票】

◆新潟県五泉（ごせん）市２０

　今井ひろし６９現

　なみづか静亮６７新

　（前回当選２）

【１５日告示、２０日投票】

◆北海道白老（しらおい）町１４

　大渕　紀夫７２現

　森　　哲也３７現

　（前回当選２）

◆北海道釧路町１６

　中田おさむ４６現

　佐藤　昭平６７現

　中家　治子６５新

　（前回当選３）

◆茨城県大洗（おおあらい）町１２（１減）

　きくち昇悦６７現

　（前回当選１）

◆岐阜県安八（あんぱち）町１０

　西松さち子６７現

　（前回当選１）

◆新潟県津南町１４

　くわばら洋子６９現

　（前回当選２）

◆滋賀県豊郷（とよさと）町１２

　鈴木べんいち７１現

　高橋なおこ６６現

　今村えみこ６４元

　（前回当選２）

◆京都府精華町補１

　つぼい久行６８前

（現有議席３）

【１８日告示、２７日投票】

◆宮城県５９

　［仙台市青葉区］７

　金田もとる５９新

　［仙台市太白区］５

　角野　達也６０現

　［仙台市若林区］３

　福島かずえ５８現

　［仙台市宮城野区］４

　大内　真理４１現

　［仙台市泉区］５

　中嶋　れん６６現

　［塩釜］２

　天下みゆき６３現

　［石巻・牡鹿（おしか）］５

　三浦　一敏６９現

　［大崎］４

　内藤たかじ６１現

　［多賀城・七ケ浜］２

　藤原ますえい６３新

　（前回当選８）


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