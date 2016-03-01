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2019年9月2日(月)

９～１０月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【９月２２日告示、２９日投票】

◆山梨県韮崎（にらさき）市１６（２減）

　小林えり子６４現

　渡辺よしもと７５現

　（前回当選２）

◆愛知県小牧市２５

　安江みよ子６４現

　稲垣みさよ６４現

　山田みよ子６４現

　（前回当選３）

◆大阪府東大阪市３８

　しおた清人６３現

　上原けんさく５４現

　しま倉久美子６４現

　かみの淳一４３現

　長岡よしかず５０元

　あさの耕世４０元

　（前回当選６）

【２４日告示、２９日投票】

◆埼玉県嵐山（らんざん）町１３（１減）

　川口ひろし６４現

　藤野かずみ６７新

　（前回当選２）

◆福岡県苅田（かんだ）町１６

　かじわら弘子７２現

　高橋たつゆき６１現

　（前回当選１）

【２９日告示、１０月６日投票】

◆青森県むつ市２２（４減）

　くどう祥子７２現

　さとう　武６４新

　（前回当選２）

◆滋賀県守山市２０（２減）

　小牧　一美５８現

　あべ　滋信６１新

　藤原ひろみ５９新

　（前回当選１）

【１０月１日告示、６日投票】

◆青森県藤崎町１４

　浅利なおし７１現

　（前回当選１）

◆神奈川県愛川町１６

　井上ひろあき６８現

　小林けい子６５現

　鈴木しんいち６３現

　（前回当選３）

◆徳島県板野町１３

　天羽いくみ７２現

　石田　　実６８現

　（前回当選２）

【６日告示、１３日投票】

◆高知県南国市２１

　土居あつお７６現

　福田さわ子７０現

　村田あつこ６３現

　杉本すじめ４３新

　（前回当選４）

【１３日告示、２０日投票】

◆新潟県五泉（ごせん）市２０

　今井ひろし６９現

　なみづか静亮６７新

　（前回当選２）

【１５日告示、２０日投票】

◆北海道白老（しらおい）町１４

　大渕　紀夫７２現

　森　　哲也３７現

　（前回当選２）

◆北海道釧路（くしろ）町１６

　中田おさむ４６現

　佐藤　昭平６７現

　中家　治子６５新

　（前回当選３）

◆茨城県大洗（おおあらい）町１２（１減）

　きくち昇悦６７現

　（前回当選１）

◆岐阜県安八（あんぱち）町１０

　西松さち子６７現

　（前回当選１）

◆滋賀県豊郷（とよさと）町１２

　鈴木　勉市７１現

　高橋　直子６６現

　今村恵美子６４元

　（前回当選２）

【１８日告示、２７日投票】

◆宮城県５９

［仙台市青葉区］７

　金田もとる５９新

［仙台市太白区］５

　角野　達也６０現

［仙台市若林区］３

　福島かずえ５８現

［仙台市宮城野区］４

　大内　真理４１現

［仙台市泉区］５

　中嶋　れん６６現

［塩釜］２

　天下みゆき６３現

［石巻・牡鹿（おしか）］５

　三浦　一敏６９現

［大崎］４

　内藤たかじ６１現

［多賀城・七ケ浜］２

　藤原ますえい６３新

　（前回当選８）

【２０日告示、２７日投票】

◆茨城県ひたちなか市２５

　山形ゆみ子６９現

　宇田たか子５６現

　（前回当選２）

◆鹿児島県奄美市２２（２減）

　崎田　信正６９現

　荒田　幸司６８新

　（前回当選２）

【２２日告示、２７日投票】

◆宮城県亘理（わたり）町１８

　大槻　和弘６４現

　（前回当選２）

◆宮城県山元町１３

　遠藤　龍之６７現

　（前回当選１）

◆宮城県女川（おながわ）町１２

　阿部　律子６３現

　高野　　晃４７新（推薦）

　（前回当選２）


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