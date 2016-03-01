2019年9月2日(月)
９～１０月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【９月２２日告示、２９日投票】
◆山梨県韮崎（にらさき）市１６（２減）
小林えり子６４現
渡辺よしもと７５現
（前回当選２）
◆愛知県小牧市２５
安江みよ子６４現
稲垣みさよ６４現
山田みよ子６４現
（前回当選３）
◆大阪府東大阪市３８
しおた清人６３現
上原けんさく５４現
しま倉久美子６４現
かみの淳一４３現
長岡よしかず５０元
あさの耕世４０元
（前回当選６）
【２４日告示、２９日投票】
◆埼玉県嵐山（らんざん）町１３（１減）
川口ひろし６４現
藤野かずみ６７新
（前回当選２）
◆福岡県苅田（かんだ）町１６
かじわら弘子７２現
高橋たつゆき６１現
（前回当選１）
【２９日告示、１０月６日投票】
◆青森県むつ市２２（４減）
くどう祥子７２現
さとう 武６４新
（前回当選２）
◆滋賀県守山市２０（２減）
小牧 一美５８現
あべ 滋信６１新
藤原ひろみ５９新
（前回当選１）
【１０月１日告示、６日投票】
◆青森県藤崎町１４
浅利なおし７１現
（前回当選１）
◆神奈川県愛川町１６
井上ひろあき６８現
小林けい子６５現
鈴木しんいち６３現
（前回当選３）
◆徳島県板野町１３
天羽いくみ７２現
石田 実６８現
（前回当選２）
【６日告示、１３日投票】
◆高知県南国市２１
土居あつお７６現
福田さわ子７０現
村田あつこ６３現
杉本すじめ４３新
（前回当選４）
【１３日告示、２０日投票】
◆新潟県五泉（ごせん）市２０
今井ひろし６９現
なみづか静亮６７新
（前回当選２）
【１５日告示、２０日投票】
◆北海道白老（しらおい）町１４
大渕 紀夫７２現
森 哲也３７現
（前回当選２）
◆北海道釧路（くしろ）町１６
中田おさむ４６現
佐藤 昭平６７現
中家 治子６５新
（前回当選３）
◆茨城県大洗（おおあらい）町１２（１減）
きくち昇悦６７現
（前回当選１）
◆岐阜県安八（あんぱち）町１０
西松さち子６７現
（前回当選１）
◆滋賀県豊郷（とよさと）町１２
鈴木 勉市７１現
高橋 直子６６現
今村恵美子６４元
（前回当選２）
【１８日告示、２７日投票】
◆宮城県５９
［仙台市青葉区］７
金田もとる５９新
［仙台市太白区］５
角野 達也６０現
［仙台市若林区］３
福島かずえ５８現
［仙台市宮城野区］４
大内 真理４１現
［仙台市泉区］５
中嶋 れん６６現
［塩釜］２
天下みゆき６３現
［石巻・牡鹿（おしか）］５
三浦 一敏６９現
［大崎］４
内藤たかじ６１現
［多賀城・七ケ浜］２
藤原ますえい６３新
（前回当選８）
【２０日告示、２７日投票】
◆茨城県ひたちなか市２５
山形ゆみ子６９現
宇田たか子５６現
（前回当選２）
◆鹿児島県奄美市２２（２減）
崎田 信正６９現
荒田 幸司６８新
（前回当選２）
【２２日告示、２７日投票】
◆宮城県亘理（わたり）町１８
大槻 和弘６４現
（前回当選２）
◆宮城県山元町１３
遠藤 龍之６７現
（前回当選１）
◆宮城県女川（おながわ）町１２
阿部 律子６３現
高野 晃４７新（推薦）
（前回当選２）