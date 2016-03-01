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2019年8月1日(木)

８～９月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【７月２８日告示、８月４日投票】

◆福島県会津若松市２８（２減）

　斎藤もとお６８現

　はらだ俊広５９現

　（前回当選２）

◆千葉県柏市３６

　わたべ和子６４現

　ひらの光一６２現

　くさかみや子６９現

　武藤みつえ６３現

　やざわ英雄６９現

　（前回当選５）

◆福井県勝山市１６

　山田やすのぶ６１現

　久保こうじ６５現

　（前回当選１）

◆京都府向日（むこう）市２０

　たんの直次６９現

　山田ちえ子７１現

　ときわゆかり５７現

　よねしげ健男３８現

　さとう新一７０新

　北林さとこ５４新

　（前回当選６）

【３０日告示、８月４日投票】

◆北海道余市町１８

　中谷しげとし６１現

　あぐ荘一郎７７現

　おおもつ翔３５現

　（前回当選３）

◆北海道仁木町９

　上村ちえ子６７現

　（前回当選１）

◆岩手県田野畑村１０

　中村　勝明７０現

　（前回当選１）

◆山形県高畠町１５

　小松まさいち７４現

　（前回当選１）

◆福島県西郷（にしごう）村１６

　ふじた節夫６７現

　（前回当選２）

【８月４日告示、１１日投票】

◆福島県郡山市３８

　高橋よしはる６４現

　岡田　哲夫６６現

　斉藤のぼる６２新

　（前回当選３）

◆福島県須賀川（すかがわ）市２４

　横田ようこ６０現

　堂脇あきな３６新

　（前回当選２）

【６日告示、１１日投票】

◆岩手県大槌町１３

　阿部　俊作６６現

　（前回当選１）

◆宮城県村田町１２（２減）

　高橋まさる７０現

　（前回当選１）

◆福島県大玉村１２

　須藤ぐんぞう７４現

　武田えつこ６０現

　（前回当選２）

【１３日告示、１８日投票】

◆北海道上富良野町１４

　米沢　義英６６現

　（前回当選１）

【１６日告示、２５日投票】

◆仙台市５５

［青葉区］１５

　花木　則彰５９現

　すげの直子４７現

　松井　秀明５０新

［太白区］１２

　さがさだ子７１現

　高村　直也３５新

［泉区］１１

　ふるくぼ和子５１現

［宮城野区］１０

　高見のり子６２現

［若林区］７

　庄司あかり３４現

　（前回当選７）

【１８日告示、２５日投票】

◆盛岡市３８

　庄子　春治６８現

　髙橋　和夫８０現

　神部　伸也４５現

　鈴木　　努３７現

　三田村あみこ３６新

　（前回当選５）

◆宮城県富谷（とみや）市１８（２減）

　藤原　　峻３７現

　わたなべ清美４８新

　（前回当選２）

◆千葉県八街（やちまた）市２０

　丸山わき子７０現

　京増ふじえ７０現

　（前回当選２）

◆神奈川県秦野市２４

　つゆき順三６７現

　佐藤ふみあき６７現

　（前回当選２）

◆島根県益田市２２

　安達みつ子５４現

　岡崎ひさし６９新

　（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆山形県山辺（やまのべ）町１２

　峯田　　博７０新

　（前回当選１）

◆宮城県大郷（おおさと）町１４

　千葉　勇治６９現

　（前回当選１）

◆千葉県九十九里町１４（２減）

　谷川ゆう子６７現

　（前回当選１）

◆東京都日の出町１４

　おりた真知子６６現

　（前回当選１）

◆新潟県聖籠（せいろう）町１４

　中村えみ子６０現

　（前回当選１）

◆岐阜県八百津（やおつ）町１０

　三宅　和行７７現

　（前回当選１）

【２５日告示、９月１日投票】

◆宮城県塩釜市１８

　曽我　ミヨ６９現

　伊勢　由典６８現

　こだか　洋３８現

　辻畑めぐみ６１新

　（前回当選３）

◆宮城県多賀城市１８

　佐藤　恵子７３現

　戸津川はるみ７１現

　中田　定行７０現

　遠藤あきお６５新

　（前回当選４）

◆栃木県鹿沼（かぬま）市２４

　阿部　秀実５９現

　（前回当選１）

【２７日告示、９月１日投票】

◆宮城県利府町１８

　土村　秀俊６４現

　木村のりお６５現

　安田ともみ４８現

　（前回当選３）

◆宮城県七ケ浜町１４

　歌川わたる６４現

　木村みのる４０現

　（前回当選２）

【３０日告示、９月８日投票】

◆岩手県４８

〔盛岡区〕１０

　斉藤　　信６８現

〔一関区〕５

　高田　一郎６０現

〔奥州区〕５

　千田みつ子６５現

　（前回当選３）

【９月１日告示、８日投票】

◆岩手県陸前高田市１８

　藤倉　泰治６９現

　大坪　涼子６９現

　伊勢　　純５２現

　（前回当選３）

◆岩手県釜石市１８（２減）

　ふかさわ秋子６２新

　（前回当選２）

◆大阪府交野（かたの）市１５

　さらがいふみ４６現

　藤田　まり３４現

　北尾まなぶ４９新

　（前回当選３）

◆和歌山県有田（ありだ）市１５

　小西　敬民６７元

　（前回当選０）

【３日告示、８日投票】

◆岩手県山田町１４

　木村　洋子６１現

　（前回当選１）

◆神奈川県松田町１２

　寺嶋まさし６６元

　（前回当選０）

【８日告示、１５日投票】

◆宮城県角田（かくだ）市１６（２減）

　日下　七郎７７現

　八島　定雄６７現

　（前回当選２）

◆長野市３９

　野々村ひろみ６２現

　あべ　孝二６９現

　佐藤くみ子６３現

　黒沢　清一６５現

　滝沢しんいち３５現

　竹内　　茂６７現

　（前回当選７、現有議席６）

【１０日告示、１５日投票】

◆山形県中山町１０

　木村　幸広５７新

　（前回当選１）

◆三重県玉城（たまき）町１３

　中西　友子４１現

　（前回当選１）

◆徳島県上板（かみいた）町１３（１減）

　柏木みちよ６９現

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆山形県天童市２２

　伊藤　和子７１現

　石垣　昭一７０現

　（前回当選２）

◆千葉県君津市２２（２減）

　三浦みちお７３現

　（前回当選１）

◆静岡県伊東市２０

　重岡ひで子６９現

　佐藤たつひこ４２現

　（前回当選２）

◆愛知県稲沢市２６

　渡辺ちなみ６８現

　そがべ博隆６４元

　日比すすむ５２新

　（前回当選２）

【１７日告示、２２日投票】

◆岩手県住田（すみた）町１２

　佐々木春一６６現

　（前回当選１）

◆福島県泉崎（いずみざき）村１０

　白石　正雄６８現

　（前回当選１）

◆千葉県御宿（おんじゅく）町１２

　石井よしきよ６４現

　（前回当選１）

◆長野県小川村１０

　吉沢ふさきよ６７現

　（前回当選１）

◆岐阜県北方（きたがた）町１０

　三浦もとし７０現

　（前回当選１）

◆兵庫県猪名川（いながわ）町１６

　池上　哲男６６現

　下坊　辰雄６７現

　（前回当選２）

◆兵庫県稲美（いなみ）町１４（２減）

　大路ひさし７３現

　（前回当選１）

◆福岡県大刀洗（たちあらい）町１２

　平山けんじ４９現

　（前回当選１）

【２２日告示、２９日投票】

◆愛知県小牧市２５

　安江みよ子６４現

　稲垣みさよ６４現

　山田みよ子６４現

　（前回当選３）

【２４日告示、２９日投票】

◆福岡県苅田（かんだ）町１６

　かじわら弘子７２現

　高橋たつゆき６１現

　（前回当選１）


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