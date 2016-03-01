2019年8月1日(木)
８～９月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【７月２８日告示、８月４日投票】
◆福島県会津若松市２８（２減）
斎藤もとお６８現
はらだ俊広５９現
（前回当選２）
◆千葉県柏市３６
わたべ和子６４現
ひらの光一６２現
くさかみや子６９現
武藤みつえ６３現
やざわ英雄６９現
（前回当選５）
◆福井県勝山市１６
山田やすのぶ６１現
久保こうじ６５現
（前回当選１）
◆京都府向日（むこう）市２０
たんの直次６９現
山田ちえ子７１現
ときわゆかり５７現
よねしげ健男３８現
さとう新一７０新
北林さとこ５４新
（前回当選６）
【３０日告示、８月４日投票】
◆北海道余市町１８
中谷しげとし６１現
あぐ荘一郎７７現
おおもつ翔３５現
（前回当選３）
◆北海道仁木町９
上村ちえ子６７現
（前回当選１）
◆岩手県田野畑村１０
中村 勝明７０現
（前回当選１）
◆山形県高畠町１５
小松まさいち７４現
（前回当選１）
◆福島県西郷（にしごう）村１６
ふじた節夫６７現
（前回当選２）
【８月４日告示、１１日投票】
◆福島県郡山市３８
高橋よしはる６４現
岡田 哲夫６６現
斉藤のぼる６２新
（前回当選３）
◆福島県須賀川（すかがわ）市２４
横田ようこ６０現
堂脇あきな３６新
（前回当選２）
【６日告示、１１日投票】
◆岩手県大槌町１３
阿部 俊作６６現
（前回当選１）
◆宮城県村田町１２（２減）
高橋まさる７０現
（前回当選１）
◆福島県大玉村１２
須藤ぐんぞう７４現
武田えつこ６０現
（前回当選２）
【１３日告示、１８日投票】
◆北海道上富良野町１４
米沢 義英６６現
（前回当選１）
【１６日告示、２５日投票】
◆仙台市５５
［青葉区］１５
花木 則彰５９現
すげの直子４７現
松井 秀明５０新
［太白区］１２
さがさだ子７１現
高村 直也３５新
［泉区］１１
ふるくぼ和子５１現
［宮城野区］１０
高見のり子６２現
［若林区］７
庄司あかり３４現
（前回当選７）
【１８日告示、２５日投票】
◆盛岡市３８
庄子 春治６８現
髙橋 和夫８０現
神部 伸也４５現
鈴木 努３７現
三田村あみこ３６新
（前回当選５）
◆宮城県富谷（とみや）市１８（２減）
藤原 峻３７現
わたなべ清美４８新
（前回当選２）
◆千葉県八街（やちまた）市２０
丸山わき子７０現
京増ふじえ７０現
（前回当選２）
◆神奈川県秦野市２４
つゆき順三６７現
佐藤ふみあき６７現
（前回当選２）
◆島根県益田市２２
安達みつ子５４現
岡崎ひさし６９新
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆山形県山辺（やまのべ）町１２
峯田 博７０新
（前回当選１）
◆宮城県大郷（おおさと）町１４
千葉 勇治６９現
（前回当選１）
◆千葉県九十九里町１４（２減）
谷川ゆう子６７現
（前回当選１）
◆東京都日の出町１４
おりた真知子６６現
（前回当選１）
◆新潟県聖籠（せいろう）町１４
中村えみ子６０現
（前回当選１）
◆岐阜県八百津（やおつ）町１０
三宅 和行７７現
（前回当選１）
【２５日告示、９月１日投票】
◆宮城県塩釜市１８
曽我 ミヨ６９現
伊勢 由典６８現
こだか 洋３８現
辻畑めぐみ６１新
（前回当選３）
◆宮城県多賀城市１８
佐藤 恵子７３現
戸津川はるみ７１現
中田 定行７０現
遠藤あきお６５新
（前回当選４）
◆栃木県鹿沼（かぬま）市２４
阿部 秀実５９現
（前回当選１）
【２７日告示、９月１日投票】
◆宮城県利府町１８
土村 秀俊６４現
木村のりお６５現
安田ともみ４８現
（前回当選３）
◆宮城県七ケ浜町１４
歌川わたる６４現
木村みのる４０現
（前回当選２）
【３０日告示、９月８日投票】
◆岩手県４８
〔盛岡区〕１０
斉藤 信６８現
〔一関区〕５
高田 一郎６０現
〔奥州区〕５
千田みつ子６５現
（前回当選３）
【９月１日告示、８日投票】
◆岩手県陸前高田市１８
藤倉 泰治６９現
大坪 涼子６９現
伊勢 純５２現
（前回当選３）
◆岩手県釜石市１８（２減）
ふかさわ秋子６２新
（前回当選２）
◆大阪府交野（かたの）市１５
さらがいふみ４６現
藤田 まり３４現
北尾まなぶ４９新
（前回当選３）
◆和歌山県有田（ありだ）市１５
小西 敬民６７元
（前回当選０）
【３日告示、８日投票】
◆岩手県山田町１４
木村 洋子６１現
（前回当選１）
◆神奈川県松田町１２
寺嶋まさし６６元
（前回当選０）
【８日告示、１５日投票】
◆宮城県角田（かくだ）市１６（２減）
日下 七郎７７現
八島 定雄６７現
（前回当選２）
◆長野市３９
野々村ひろみ６２現
あべ 孝二６９現
佐藤くみ子６３現
黒沢 清一６５現
滝沢しんいち３５現
竹内 茂６７現
（前回当選７、現有議席６）
【１０日告示、１５日投票】
◆山形県中山町１０
木村 幸広５７新
（前回当選１）
◆三重県玉城（たまき）町１３
中西 友子４１現
（前回当選１）
◆徳島県上板（かみいた）町１３（１減）
柏木みちよ６９現
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆山形県天童市２２
伊藤 和子７１現
石垣 昭一７０現
（前回当選２）
◆千葉県君津市２２（２減）
三浦みちお７３現
（前回当選１）
◆静岡県伊東市２０
重岡ひで子６９現
佐藤たつひこ４２現
（前回当選２）
◆愛知県稲沢市２６
渡辺ちなみ６８現
そがべ博隆６４元
日比すすむ５２新
（前回当選２）
【１７日告示、２２日投票】
◆岩手県住田（すみた）町１２
佐々木春一６６現
（前回当選１）
◆福島県泉崎（いずみざき）村１０
白石 正雄６８現
（前回当選１）
◆千葉県御宿（おんじゅく）町１２
石井よしきよ６４現
（前回当選１）
◆長野県小川村１０
吉沢ふさきよ６７現
（前回当選１）
◆岐阜県北方（きたがた）町１０
三浦もとし７０現
（前回当選１）
◆兵庫県猪名川（いながわ）町１６
池上 哲男６６現
下坊 辰雄６７現
（前回当選２）
◆兵庫県稲美（いなみ）町１４（２減）
大路ひさし７３現
（前回当選１）
◆福岡県大刀洗（たちあらい）町１２
平山けんじ４９現
（前回当選１）
【２２日告示、２９日投票】
◆愛知県小牧市２５
安江みよ子６４現
稲垣みさよ６４現
山田みよ子６４現
（前回当選３）
【２４日告示、２９日投票】
◆福岡県苅田（かんだ）町１６
かじわら弘子７２現
高橋たつゆき６１現
（前回当選１）