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2019年7月3日(水)

７～８月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【８月１８日告示、２５日投票】

◆盛岡市３８

　庄子　春治６８現

　髙橋　和夫８０現

　神部　伸也４５現

　鈴木　　努３７現

　三田村あみこ３６新

（前回当選５）

◆宮城県富谷市１８（２減）

　藤原　　峻３７現

　わたなべ清美４８新

（前回当選２）

◆千葉県八街（やちまた）市２０

　丸山わき子７０現

　京増ふじえ７０現

（前回当選２）

◆神奈川県秦野市２４

　つゆき順三６７現

　佐藤ふみあき６７現

（前回当選２）

◆島根県益田市２２

　安達みつ子５４現

　岡崎ひさし６９新

（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆宮城県大郷町１４

　千葉　勇治６９現

（前回当選１）

◆千葉県九十九里町１４（２減）

　谷川ゆう子６７現

（前回当選１）

◆東京都日の出町１４

　おりた真知子６６現

（前回当選１）

◆新潟県聖籠（せいろう）町１４

　中村えみ子現６０現

（前回当選１）

【２５日告示、９月１日投票】

◆宮城県塩釜市１８

　曽我　ミヨ６９現

　伊勢　由典６８現

　こだか　洋３８現

　辻畑めぐみ６１新

（前回当選３）

◆宮城県多賀城市１８

　佐藤　恵子７３現

　戸津川はるみ７１現

　中田　定行７０現

　遠藤あきお６５新

（前回当選４）

◆栃木県鹿沼（かぬま）市２４

　阿部　秀実５９現

（前回当選１）

【２７日告示、９月１日投票】

◆宮城県利府町１８

　土村　秀俊６４現

　木村のりお６５現

　安田ともみ４８現

（前回当選３）

◆宮城県七ケ浜町１４

　歌川わたる６４現

　木村みのる４０現

（前回当選２）

【３０日告示、９月８日投票】

◆岩手県４８

〔盛岡区〕１０

　斉藤　　信６８現

〔一関区〕５

　高田　一郎６０現

〔奥州区〕５

　千田みつ子６５現

（前回当選３）


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