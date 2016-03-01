2019年7月3日(水)
７～８月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【８月１８日告示、２５日投票】
◆盛岡市３８
庄子 春治６８現
髙橋 和夫８０現
神部 伸也４５現
鈴木 努３７現
三田村あみこ３６新
（前回当選５）
◆宮城県富谷市１８（２減）
藤原 峻３７現
わたなべ清美４８新
（前回当選２）
◆千葉県八街（やちまた）市２０
丸山わき子７０現
京増ふじえ７０現
（前回当選２）
◆神奈川県秦野市２４
つゆき順三６７現
佐藤ふみあき６７現
（前回当選２）
◆島根県益田市２２
安達みつ子５４現
岡崎ひさし６９新
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆宮城県大郷町１４
千葉 勇治６９現
（前回当選１）
◆千葉県九十九里町１４（２減）
谷川ゆう子６７現
（前回当選１）
◆東京都日の出町１４
おりた真知子６６現
（前回当選１）
◆新潟県聖籠（せいろう）町１４
中村えみ子現６０現
（前回当選１）
【２５日告示、９月１日投票】
◆宮城県塩釜市１８
曽我 ミヨ６９現
伊勢 由典６８現
こだか 洋３８現
辻畑めぐみ６１新
（前回当選３）
◆宮城県多賀城市１８
佐藤 恵子７３現
戸津川はるみ７１現
中田 定行７０現
遠藤あきお６５新
（前回当選４）
◆栃木県鹿沼（かぬま）市２４
阿部 秀実５９現
（前回当選１）
【２７日告示、９月１日投票】
◆宮城県利府町１８
土村 秀俊６４現
木村のりお６５現
安田ともみ４８現
（前回当選３）
◆宮城県七ケ浜町１４
歌川わたる６４現
木村みのる４０現
（前回当選２）
【３０日告示、９月８日投票】
◆岩手県４８
〔盛岡区〕１０
斉藤 信６８現
〔一関区〕５
高田 一郎６０現
〔奥州区〕５
千田みつ子６５現
（前回当選３）