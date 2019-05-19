2019年5月19日(日)
- 暮らし 平和 民主主義 共産党躍進で希望と安心の日本を/参院選 志位委員長 全国遊説スタート/東京・八王子
- 共闘の要 いよいよ重要/全国革新懇が総会/志位委員長が特別発言
- 全国首長九条の会 早く/交流会 結成へアピール
- 「安倍政治サヨナラ選挙」に 批判とともに希望を語ろう/全国革新懇総会 志位委員長の特別発言
- 障害者権利制限見直し/成年後見人の適正化法案可決/衆院委 塩川議員質問
- 新基地阻止 希望の政治へ/沖縄・宜野湾演説会 山下副委員長訴え/タカラ候補 デニー知事参加
- 地方選教訓に前進を/民医連有志後援会 参院選へ決起集会/小池書記局長報告
- シリーズ欧州議会選２０１９/「民主主義の赤字」批判
- 平和・非核・文明の未来/宗教者・研究者が対話集会
- 一青年を“主義者”に仕立てた特高/治維法犠牲者は語る 菱谷良一さん
- 元ハンセン病患者支援を/市民学会が交流集会/沖縄・石垣
- 若者が働きやすい社会に/“共産党は私たちの生活を応援”/志位委員長訴えに聴衆 東京
- 危険な除草剤売るな/東京 米モンサント社に抗議
- 日本の温暖化対策/政府案の抜本的な見直し必要
- きょうの潮流/３人の父に２人の母をもつ女の子。次々と移り変わる家族の…
|赤旗ＰＲ