2019年5月14日(火)
- 景気指数６年ぶり「悪化」/後退局面の可能性/消費税１０％は無謀
- 非常事態のもとでの消費税増税は“自滅行為”/小池書記局長が中止要求/アベノミクス破綻は客観的事実
- 温室ガス削減 全分野で/ＩＰＣＣ総会閉会 算定正確にする新指針
- “同意ない性交”罰する法整備を/性犯罪被害者らが法相に要望書
- 国の責任で完全救済/仁比議員 アスベスト被害追及/参院決算委
- 健康保険法等改定案/情報漏えい 危険高い/参院厚労委 倉林議員が批判
- 家賃低廉制度改善を/宮本議員 自治体負担が問題
- 補聴器に公的助成を/共産党兵庫県議団が厚労省要請
- 首相と「桜を見る会」 参加者も経費も急増/飲食は２倍 ２１９１万円に/衆院委 宮本議員追及
- 第６回中央委員会総会/志位委員長の結語
- 大阪市廃止、一利もない/学者の会が「都」構想 検証シンポ
- 電波料金徴収に反対/山下氏“公共利用ゆがめる”/参院本会議で成立
- 異次元緩和をやめよ/大門氏“正常化踏み出せ”
- パー券収入公開必要/井上氏“形変えた献金”
- １８歳未満最賃 ２倍以上引き上げ公約/英労働党 「平等な権利を」
- 難病患者に総合対策を/ＪＰＡが院内集会・国会請願/高橋・倉林氏参加
- 景気動向の「悪化」/消費税増税の根拠は崩壊した
- きょうの潮流/もし、いま彼が生きていれば、どんなメッセージを発するだ…
|赤旗ＰＲ