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2019年4月17日(水)

統一地方選後半戦　町村議選

６２氏が無投票当選

　１６日告示の統一地方選後半戦で、町村議選に立候補した日本共産党の候補者のうち、５２町村の６２氏が無投票で当選しました。

　共産党の当選者は次の通りです。（自治体名、当選者。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）

北海道

◇栗山町

　佐藤いさお　　６７新

◇浜中町

　加藤　弘二　　７７現

◇標津町

　高橋みきお　　７８現

◇羅臼町

　さかもと志郎　７０現

◇豊頃町

　岩井　　明　　６８現

◇陸別町

　谷　　郁司　　７１現

◇厚真町

　伊藤ふじお　　６４現

◇森町

　だんじょう美緒子　６９現

◇奥尻町

　せいの征男　　７５元

◇幌加内町

　中川　秀雄　　６９現

◇浜頓別町

　宮﨑美智子　　７６現

◇中頓別町

　高橋　憲一　　６７新

◇浦臼町

　まきしま良和　６９現

◇新十津川町

　しんどうくみ子　５６現

◇沼田町

　しのはら暁　　５９新

◇倶知安町

　原田　芳男　　７１現

◇白糠町

　鎌田　民子　　７１現

青森県

◇横浜町

　おきつ正博　　５７現

岩手県

◇西和賀町

　高橋かず子　　７４現

秋田県

◇東成瀬村

　とみた義行　　６８現

福島県

◇北塩原村

　小椋もとし　　７６現

◇矢祭町補選

　大森やすゆき　７０新

群馬県

◇邑楽町

　大野さだお　　７７現

◇吉岡町

　小池　春雄　　６６現

埼玉県

◇横瀬町

　浅見やすひこ　６５現

◇寄居町

　たもがみ節子　７６現

　大沢ひろし　　６６現

千葉県

◇鋸南町

　笹生あすか　　３８新

◇多古町

　石渡　悦子　　５９現

　菅沢ひろたか　７０現

新潟県

◇湯沢町

　さとう守正　　８１現

長野県

◇小布施町

　小林　正子　　７０現

◇山ノ内町

　渡辺　正男　　６１現

◇辰野町

　瀬戸　　純　　５３現

　吉澤　光雄　　６６新

◇箕輪町

　松本　五郎　　７０現

　岡田建二朗　　４３元

◇下條村

　串原　寛治　　６９現

◇豊丘村

　唐沢　　健　　７２現

　前沢　光昭　　６０元

◇下諏訪町

　金井　敬子　　５８現

　増沢　昌明　　７６新

　松井　節夫　　６９新

◇朝日村

　斉藤　勝則　　７３現

◇池田町

　服部　久子　　７０現

　うすい孝彦　　７３現

石川県

◇内灘町

　北川えつ子　　７１現

岐阜県

◇坂祝町

　松田　賢治　　７０現

◇揖斐川町補選

　小倉　昌弘　　６５元

静岡県

◇東伊豆町

　山田なおし　　６０現

愛知県

◇幸田町

　丸山ちよ子　　６７現

◇設楽町

　田中くにとし　７０現

京都府

◇和束町

　岡本　正意　　５１現

大阪府

◇岬町

　中原あきら　　４６現

奈良県

◇三宅町

　池田としお　　７４現

◇上牧町

　ひがしみつひろ　６８現

　石丸のり子　　６２現

鳥取県

◇日野町

　佐々木　求　　６７現

山口県

◇和木町

　上田　丈二　　６２現

◇平生町

　赤松よしお　　６４元

長崎県

◇長与町

　河野たつじ　　５４現

　堤　さとし　　５１現


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