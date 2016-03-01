統一地方選後半戦 町村議選

６２氏が無投票当選

１６日告示の統一地方選後半戦で、町村議選に立候補した日本共産党の候補者のうち、５２町村の６２氏が無投票で当選しました。

共産党の当選者は次の通りです。（自治体名、当選者。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）

北海道

◇栗山町

佐藤いさお ６７新

◇浜中町

加藤 弘二 ７７現

◇標津町

高橋みきお ７８現

◇羅臼町

さかもと志郎 ７０現

◇豊頃町

岩井 明 ６８現

◇陸別町

谷 郁司 ７１現

◇厚真町

伊藤ふじお ６４現

◇森町

だんじょう美緒子 ６９現

◇奥尻町

せいの征男 ７５元

◇幌加内町

中川 秀雄 ６９現

◇浜頓別町

宮﨑美智子 ７６現

◇中頓別町

高橋 憲一 ６７新

◇浦臼町

まきしま良和 ６９現

◇新十津川町

しんどうくみ子 ５６現

◇沼田町

しのはら暁 ５９新

◇倶知安町

原田 芳男 ７１現

◇白糠町

鎌田 民子 ７１現

青森県

◇横浜町

おきつ正博 ５７現

岩手県

◇西和賀町

高橋かず子 ７４現

秋田県

◇東成瀬村

とみた義行 ６８現

福島県

◇北塩原村

小椋もとし ７６現

◇矢祭町補選

大森やすゆき ７０新

群馬県

◇邑楽町

大野さだお ７７現

◇吉岡町

小池 春雄 ６６現

埼玉県

◇横瀬町

浅見やすひこ ６５現

◇寄居町

たもがみ節子 ７６現

大沢ひろし ６６現

千葉県

◇鋸南町

笹生あすか ３８新

◇多古町

石渡 悦子 ５９現

菅沢ひろたか ７０現

新潟県

◇湯沢町

さとう守正 ８１現

長野県

◇小布施町

小林 正子 ７０現

◇山ノ内町

渡辺 正男 ６１現

◇辰野町

瀬戸 純 ５３現

吉澤 光雄 ６６新

◇箕輪町

松本 五郎 ７０現

岡田建二朗 ４３元

◇下條村

串原 寛治 ６９現

◇豊丘村

唐沢 健 ７２現

前沢 光昭 ６０元

◇下諏訪町

金井 敬子 ５８現

増沢 昌明 ７６新

松井 節夫 ６９新

◇朝日村

斉藤 勝則 ７３現

◇池田町

服部 久子 ７０現

うすい孝彦 ７３現

石川県

◇内灘町

北川えつ子 ７１現

岐阜県

◇坂祝町

松田 賢治 ７０現

◇揖斐川町補選

小倉 昌弘 ６５元

静岡県

◇東伊豆町

山田なおし ６０現

愛知県

◇幸田町

丸山ちよ子 ６７現

◇設楽町

田中くにとし ７０現

京都府

◇和束町

岡本 正意 ５１現

大阪府

◇岬町

中原あきら ４６現

奈良県

◇三宅町

池田としお ７４現

◇上牧町

ひがしみつひろ ６８現

石丸のり子 ６２現

鳥取県

◇日野町

佐々木 求 ６７現

山口県

◇和木町

上田 丈二 ６２現

◇平生町

赤松よしお ６４元

長崎県

◇長与町

河野たつじ ５４現

堤 さとし ５１現