2019年4月17日(水)
統一地方選後半戦 町村議選
６２氏が無投票当選
１６日告示の統一地方選後半戦で、町村議選に立候補した日本共産党の候補者のうち、５２町村の６２氏が無投票で当選しました。
共産党の当選者は次の通りです。（自治体名、当選者。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）
北海道
◇栗山町
佐藤いさお ６７新
◇浜中町
加藤 弘二 ７７現
◇標津町
高橋みきお ７８現
◇羅臼町
さかもと志郎 ７０現
◇豊頃町
岩井 明 ６８現
◇陸別町
谷 郁司 ７１現
◇厚真町
伊藤ふじお ６４現
◇森町
だんじょう美緒子 ６９現
◇奥尻町
せいの征男 ７５元
◇幌加内町
中川 秀雄 ６９現
◇浜頓別町
宮﨑美智子 ７６現
◇中頓別町
高橋 憲一 ６７新
◇浦臼町
まきしま良和 ６９現
◇新十津川町
しんどうくみ子 ５６現
◇沼田町
しのはら暁 ５９新
◇倶知安町
原田 芳男 ７１現
◇白糠町
鎌田 民子 ７１現
青森県
◇横浜町
おきつ正博 ５７現
岩手県
◇西和賀町
高橋かず子 ７４現
秋田県
◇東成瀬村
とみた義行 ６８現
福島県
◇北塩原村
小椋もとし ７６現
◇矢祭町補選
大森やすゆき ７０新
群馬県
◇邑楽町
大野さだお ７７現
◇吉岡町
小池 春雄 ６６現
埼玉県
◇横瀬町
浅見やすひこ ６５現
◇寄居町
たもがみ節子 ７６現
大沢ひろし ６６現
千葉県
◇鋸南町
笹生あすか ３８新
◇多古町
石渡 悦子 ５９現
菅沢ひろたか ７０現
新潟県
◇湯沢町
さとう守正 ８１現
長野県
◇小布施町
小林 正子 ７０現
◇山ノ内町
渡辺 正男 ６１現
◇辰野町
瀬戸 純 ５３現
吉澤 光雄 ６６新
◇箕輪町
松本 五郎 ７０現
岡田建二朗 ４３元
◇下條村
串原 寛治 ６９現
◇豊丘村
唐沢 健 ７２現
前沢 光昭 ６０元
◇下諏訪町
金井 敬子 ５８現
増沢 昌明 ７６新
松井 節夫 ６９新
◇朝日村
斉藤 勝則 ７３現
◇池田町
服部 久子 ７０現
うすい孝彦 ７３現
石川県
◇内灘町
北川えつ子 ７１現
岐阜県
◇坂祝町
松田 賢治 ７０現
◇揖斐川町補選
小倉 昌弘 ６５元
静岡県
◇東伊豆町
山田なおし ６０現
愛知県
◇幸田町
丸山ちよ子 ６７現
◇設楽町
田中くにとし ７０現
京都府
◇和束町
岡本 正意 ５１現
大阪府
◇岬町
中原あきら ４６現
奈良県
◇三宅町
池田としお ７４現
◇上牧町
ひがしみつひろ ６８現
石丸のり子 ６２現
鳥取県
◇日野町
佐々木 求 ６７現
山口県
◇和木町
上田 丈二 ６２現
◇平生町
赤松よしお ６４元
長崎県
◇長与町
河野たつじ ５４現
堤 さとし ５１現