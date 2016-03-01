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2019年3月30日(土)

府県議１３氏・政令市議７氏

共産党　無投票で当選

　２９日告示された道府県議選と政令市議選で、日本共産党は２０氏（現職１７、元職１、新人２）が無投票で当選しました。

　道府県議選では１３氏が当選しました。

　京都で５現職、奈良で２現職、埼玉、岡山、宮崎で各１現職が議席を確保しました。

　福岡では県都・福岡市で１新人が当選。同市での議席獲得は政令市施行以来４４年ぶりです。和歌山でも１新人が選挙区で初めての党議席を得ました。山口では前回惜敗した元職が返り咲きました。

　政令市議選では７氏が当選しました。

　浜松で２現職が再選し、札幌、横浜、新潟、名古屋、大阪で各１現職が議席を確保しました。

　共産党の無投票当選者は次の通り。（選挙区名の下の数字は定数。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）

▽道府県議選

【埼玉県東７区（春日部市）３】

　秋山　文和７１現

【京都府京都市上京区２】

　迫　　祐仁６４現

【京都府京都市左京区３】

　光永　敦彦５３現

【京都府京都市中京区３】

　原田　完　６８現

【京都府京都市下京区２】

　西脇　郁子６１現

【京都府京都市南区３】

　山内　佳子６４現

【奈良県大和高田市区２】

　太田　　敦４７現

【奈良県北葛城郡区３】

　今井　光子６４現

【和歌山県紀の川市区３】

　杉山　俊雄６８新

【岡山県岡山市中区４】

　氏平三穂子６８現

【山口県宇部市区５】

　藤本　一規５４元

【福岡県福岡市東区５】

　立川　由美４８新

【宮崎県都城市区６】

　来住　一人７４現

▽政令市議選

【札幌市西区７】

　田中　啓介４６現

【横浜市神奈川区５】

　宇佐美清香４１現

【新潟市江南区４】

　渡辺　有子６９現

【浜松市天竜区３】

　酒井　豊実６７現

【浜松市浜北区５】

　北島　定　７１現

【名古屋市北区５】

　岡田ゆき子５４現

【大阪市住吉区５】

　井上　浩　４６現


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