府県議１３氏・政令市議７氏

共産党 無投票で当選

２９日告示された道府県議選と政令市議選で、日本共産党は２０氏（現職１７、元職１、新人２）が無投票で当選しました。

道府県議選では１３氏が当選しました。

京都で５現職、奈良で２現職、埼玉、岡山、宮崎で各１現職が議席を確保しました。

福岡では県都・福岡市で１新人が当選。同市での議席獲得は政令市施行以来４４年ぶりです。和歌山でも１新人が選挙区で初めての党議席を得ました。山口では前回惜敗した元職が返り咲きました。

政令市議選では７氏が当選しました。

浜松で２現職が再選し、札幌、横浜、新潟、名古屋、大阪で各１現職が議席を確保しました。

共産党の無投票当選者は次の通り。（選挙区名の下の数字は定数。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）

▽道府県議選

【埼玉県東７区（春日部市）３】

秋山 文和７１現

【京都府京都市上京区２】

迫 祐仁６４現

【京都府京都市左京区３】

光永 敦彦５３現

【京都府京都市中京区３】

原田 完 ６８現

【京都府京都市下京区２】

西脇 郁子６１現

【京都府京都市南区３】

山内 佳子６４現

【奈良県大和高田市区２】

太田 敦４７現

【奈良県北葛城郡区３】

今井 光子６４現

【和歌山県紀の川市区３】

杉山 俊雄６８新

【岡山県岡山市中区４】

氏平三穂子６８現

【山口県宇部市区５】

藤本 一規５４元

【福岡県福岡市東区５】

立川 由美４８新

【宮崎県都城市区６】

来住 一人７４現

▽政令市議選

【札幌市西区７】

田中 啓介４６現

【横浜市神奈川区５】

宇佐美清香４１現

【新潟市江南区４】

渡辺 有子６９現

【浜松市天竜区３】

酒井 豊実６７現

【浜松市浜北区５】

北島 定 ７１現

【名古屋市北区５】

岡田ゆき子５４現

【大阪市住吉区５】

井上 浩 ４６現