2019年3月30日(土)
府県議１３氏・政令市議７氏
共産党 無投票で当選
２９日告示された道府県議選と政令市議選で、日本共産党は２０氏（現職１７、元職１、新人２）が無投票で当選しました。
道府県議選では１３氏が当選しました。
京都で５現職、奈良で２現職、埼玉、岡山、宮崎で各１現職が議席を確保しました。
福岡では県都・福岡市で１新人が当選。同市での議席獲得は政令市施行以来４４年ぶりです。和歌山でも１新人が選挙区で初めての党議席を得ました。山口では前回惜敗した元職が返り咲きました。
政令市議選では７氏が当選しました。
浜松で２現職が再選し、札幌、横浜、新潟、名古屋、大阪で各１現職が議席を確保しました。
共産党の無投票当選者は次の通り。（選挙区名の下の数字は定数。当選者名の下に年齢と現職、元職、新人の区別）
▽道府県議選
【埼玉県東７区（春日部市）３】
秋山 文和７１現
【京都府京都市上京区２】
迫 祐仁６４現
【京都府京都市左京区３】
光永 敦彦５３現
【京都府京都市中京区３】
原田 完 ６８現
【京都府京都市下京区２】
西脇 郁子６１現
【京都府京都市南区３】
山内 佳子６４現
【奈良県大和高田市区２】
太田 敦４７現
【奈良県北葛城郡区３】
今井 光子６４現
【和歌山県紀の川市区３】
杉山 俊雄６８新
【岡山県岡山市中区４】
氏平三穂子６８現
【山口県宇部市区５】
藤本 一規５４元
【福岡県福岡市東区５】
立川 由美４８新
【宮崎県都城市区６】
来住 一人７４現
▽政令市議選
【札幌市西区７】
田中 啓介４６現
【横浜市神奈川区５】
宇佐美清香４１現
【新潟市江南区４】
渡辺 有子６９現
【浜松市天竜区３】
酒井 豊実６７現
【浜松市浜北区５】
北島 定 ７１現
【名古屋市北区５】
岡田ゆき子５４現
【大阪市住吉区５】
井上 浩 ４６現