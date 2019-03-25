2019年3月25日(月)
- 安倍政権 中心政策 八方ふさがり/「ごう慢政権」 選挙で決着を
- “安倍政治変える”/統一地方選各地で全力
- 増税中止・国保値下げ・県政転換/三つの願いを共産党に/千葉県議、船橋で初の複数議席を 志位委員長が８カ所で訴え
- 柳本氏「大阪市 存続し発展」/６政令市長選が告示
- 官邸の記者会申し入れ/報道の自由を侵害/田村智子議員追及
- 「大阪都」構想に終止符を/市の廃止・分割 「異質の悪政」くっきり
- なんだっけ/見送られた著作権法改正案って？
- 安倍政治ノーの審判下し区民の願いに応える区政を/東京・杉並、世田谷 小池書記局長
- 政治の春私たちで 市田氏/北九州３カ所 しのだ知事候補 たかせ県議予定候補 大石県議予定候補
- 消費税増税中止の力 田村智子氏/鳥取・米子 福住知事候補 錦織県議予定候補/島根２カ所 山崎知事候補 尾村県議予定候補 大国県議予定候補
- 自民京都市議団が広告で共産党攻撃/党市議団が声明発表
- 辺野古新基地阻止を/衆院３区補選 ヤラ氏が訴え
- 障害福祉サービス切るな/倉林氏 「介護保険優先」廃止を
- 線引きせず補修を/田村貴昭氏 ため池防災求める
- 不公正税制見直せ/大門氏 所得１億円超で負担減
- 一極集中是正に逆行/宮本岳志氏 政府の政策批判
- 選挙のページ/県議選 共感広がる 訴えから
- 米軍 民間空港利用１６０５回/全国で過去５年
- “家族全員で投票行くよ”/横浜・港北 党支部電話作戦に反響
- 切迫した思い語り合う/「子どもの問題」 全国交流集会 閉会/千葉・柏
- 女性の政治参加/男女半々が当たり前の議会に
- きょうの潮流/同性カップルの婚姻にあたる関係を行政が認める「パートナーシップ制度」。…
|赤旗ＰＲ