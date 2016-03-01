2019年2月2日(土)
２～３月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１月２７日告示、２月３日投票】
◆群馬県渋川市１８（４減）
角田よしかず６３現
かとう幸子７２現
（前回当選２）
◆愛知県小牧市補１
山田みよ子６４新
（現有議席３）
◆岐阜県瑞浪市１６
たて林辰郎７８現
（前回当選１）
◆山口県下関市３４
江原ますお６８現
ひがき徳雄５４現
かたやま房一６５現
西岡 広伸５６新
（前回当選４）
【２９日告示、２月３日投票】
◆和歌山県日高町１１
西岡かなこ５６現
（前回当選１）
◆岡山県奈義町１０
森藤まさのり６７現
（前回当選１）
◆香川県多度津町１４
尾崎 忠義７４現
（前回当選１）
【２月３日告示、１０日投票】
◆大分県豊後高田市１６（２減）
大石 忠昭７６現
かい 明美６６現
（前回当選２）
◆沖縄県豊見城（とみぐすく）市２２（２減）
ギマ 盛昭６２現
瀬長ひろし６３現
新垣りゅうじ４１新
瀬長つねお５９新
まえさと保６２新
（前回当選５）
【５日告示、１０日投票】
◆和歌山県美浜町１０
もりもと敏弘６０新
（前回当選１）
【１０日告示、１７日投票】
◆福井県大野市１８
栄 まさお７７現
野村まさと５９現
（前回当選２）
◆兵庫県篠山市補１
山田きよし７０新
（現有議席１）
【１２日告示、１７日投票】
◆栃木県那須町１３(3減)
小野よう子６３現
（前回当選１）
◆和歌山県由良町１０
川出 純６２現
（前回当選１）
◆岡山県和気(わけ)町１２
西中 純一６３現
（前回当選１）
◆高知県大豊町１０
前野 由和６８現
（前回当選１）
◆熊本県甲佐町１２
佐野やすはる６５現
井芹しま子６７元
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆宮崎県門川(かどがわ)町１４
水永まさつぐ７１現
（前回当選１）
【２３日告示、２８日投票】
◆北海道長沼町１４
やぶた 享６８現
（前回当選１）
◆北海道東川町１２
つるま松彦７１現
三浦 謙一６７新
（前回当選１）
【３月１０日告示、１７日投票】
◆東京都台東区３２
あきま 洋６０現
伊藤のぶ子６６現
鈴木のぼる４６現
山口銀次郎３１新
（前回当選４）