しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年2月2日(土)

２～３月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１月２７日告示、２月３日投票】

◆群馬県渋川市１８（４減）

　角田よしかず６３現

　かとう幸子７２現

（前回当選２）

◆愛知県小牧市補１

　山田みよ子６４新

（現有議席３）

◆岐阜県瑞浪市１６

　たて林辰郎７８現

（前回当選１）

◆山口県下関市３４

　江原ますお６８現

　ひがき徳雄５４現

　かたやま房一６５現

　西岡　広伸５６新

（前回当選４）

【２９日告示、２月３日投票】

◆和歌山県日高町１１

　西岡かなこ５６現

（前回当選１）

◆岡山県奈義町１０

　森藤まさのり６７現

（前回当選１）

◆香川県多度津町１４

　尾崎　忠義７４現

（前回当選１）

【２月３日告示、１０日投票】

◆大分県豊後高田市１６（２減）

　大石　忠昭７６現

　かい　明美６６現

（前回当選２）

◆沖縄県豊見城（とみぐすく）市２２（２減）

　ギマ　盛昭６２現

　瀬長ひろし６３現

　新垣りゅうじ４１新

　瀬長つねお５９新

　まえさと保６２新

（前回当選５）

【５日告示、１０日投票】

◆和歌山県美浜町１０

　もりもと敏弘６０新

（前回当選１）

【１０日告示、１７日投票】

◆福井県大野市１８

　栄　まさお７７現

　野村まさと５９現

（前回当選２）

◆兵庫県篠山市補１

　山田きよし７０新

（現有議席１）

【１２日告示、１７日投票】

◆栃木県那須町１３(3減)

　小野よう子６３現

（前回当選１）

◆和歌山県由良町１０

　川出　　純６２現

（前回当選１）

◆岡山県和気(わけ)町１２

　西中　純一６３現

（前回当選１）

◆高知県大豊町１０

　前野　由和６８現

（前回当選１）

◆熊本県甲佐町１２

　佐野やすはる６５現

　井芹しま子６７元

（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆宮崎県門川(かどがわ)町１４

　水永まさつぐ７１現

（前回当選１）

【２３日告示、２８日投票】

◆北海道長沼町１４

　やぶた　享６８現

（前回当選１）

◆北海道東川町１２

　つるま松彦７１現

　三浦　謙一６７新

（前回当選１）

【３月１０日告示、１７日投票】

◆東京都台東区３２

　あきま　洋６０現

　伊藤のぶ子６６現

　鈴木のぼる４６現

　山口銀次郎３１新

（前回当選４）


しんぶん赤旗を調査せよ

赤旗見本紙（無料）

赤旗購読


日曜版の紹介
赤旗ツイッター Fロゴ赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター


pageup