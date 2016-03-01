しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年1月4日(金)

１～２月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１月６日告示、１３日投票】

◆京都府長岡京市補１

　中村あゆみ３７新

　（現有議席５）

　【８日告示、１３日投票】

◆熊本県苓北（れいほく）町１２

　石田みどり７４現

　（前回当選１）

　【１３日告示、２０日投票】

◆青森県五所川原（ごしょがわら）市２２（４減）

　花田　　進６５現

　（前回当選１）

◆茨城県かすみがうら市１６

　佐藤ふみお６９現

　（前回当選１）

◆長野県小諸市１９

　早川ひとし５４現

　掛川たける６４現

　（前回当選３）

◆和歌山県御坊市１４

　たばた卓司６９現

　小川はるみ６０新

　（前回当選２）

◆福岡県福津市１８

　戸田　進一６６現

　てらしま輝次７０新

　（前回当選２）

　【１５日告示、２０日投票】

◆北海道清水町１３

　中河つる子７１新

　（前回当選１）

◆福岡県筑前町１４（２減）

　かわち直子６６現

　（前回当選１）

　【１８日告示、２７日投票】

◆福岡県北九州市補［小倉北区］１

　うど浩一郎４５新

　（同市の現有議席９）

　【２０日告示、２７日投票】

◆山梨県中央市１８

　木下ゆうき３５現

　（前回当選１）

◆山梨県上野原市１６

　川田よしひろ７０現

　（前回当選１）

◆愛知県田原市１８

　こうべ正男７２現

　（前回当選１）

◆京都府亀岡市２４

　田中ゆたか７１現

　三上きよし５６現

　荒木かつゆき６５新

　長沢みつる６５新

　（前回当選４）

◆滋賀県守山市補１

　藤原ひろみ５８新

　（現有議席１）

◆熊本県阿蘇市２０

　たけはら祐一６５現

　（前回当選１）

　【２２日告示、２７日投票】

◆三重県紀宝町１３

　原　　章三７１現

　（前回当選１）

◆高知県四万十町１６（２減）

　岩井優之介７２現

　田辺　哲夫６８元

　（前回当選１）

　【２７日告示、２月３日投票】

◆群馬県渋川市１８（４減）

　角田よしかず６３現

　かとう幸子７２現

　（前回当選２）

◆長野県須坂市２０

　竹内つとむ５９現

　久保田かつひこ６７現

　（前回当選２）

◆静岡県焼津市２１

　深田ゆり子５５現

　杉田げんたろう７０現

　（前回当選２）

◆愛知県小牧市補

　山田みよ子６４新

　（現有議席３）

◆岐阜県瑞浪市１６

　たて林辰郎７８現

　（前回当選１）

◆山口県下関市３４

　江原ますお６８現

　ひがき徳雄５４現

　かたやま房一６５現

　西岡　広伸５６新

　（前回当選４）

　【２９日告示、２月３日投票】

◆東京都新島村１０

　綾　とおる６６新

　（前回当選０）

◆和歌山県日高町１１

　西岡かな子５６現

　（前回当選１）

◆岡山県奈義町１０

　森藤まさのり６７現

　（前回当選１）

◆香川県多度津町１４

　尾崎　忠義７４現

　（前回当選１）

◆福岡県上毛（こうげ）町１２

　もろ　孝志６７現

　（前回当選１）

　【２月３日告示、１０日投票】

◆大分県豊後高田市１６（２減）

　大石　忠昭７６現

　かい　明美６６現

　（前回当選２）

◆沖縄県豊見城（とみぐすく）市２２（２減）

　ギマ　盛昭６２現

　瀬長ひろし６３現

　新垣りゅうじ４１新

　瀬長つねお５９新

　まえさと保６２新

　（前回当選５）

　【５日告示、１０日投票】

◆和歌山県美浜町１０

　もりもと敏弘６０新

　（前回当選１）

　【１０日告示、１７日投票】

◆福井県大野市１８

　栄　まさお７７現

　野村まさと５９現

　（前回当選２）

　【１２日告示、１７日投票】

◆栃木県那須町１３（３減）

　小野よう子６３現

　（前回当選１）

◆和歌山県由良町１０

　川出　　純６２現

　（前回当選１）

◆岡山県和気(わけ)町１２

　西中　純一６３現

　（前回当選１）

◆高知県大豊町１０

　前野　由和６８現

　（前回当選１）

◆熊本県甲佐町１２

　佐野やすはる６５現

　井芹しま子６７元

　（前回当選１）

　【１９日告示、２４日投票】

◆宮崎県門川（かどがわ）町１４

　水永まさつぐ７１現

　（前回当選１）


しんぶん赤旗を調査せよ

赤旗見本紙（無料）

赤旗購読


日曜版の紹介
赤旗ツイッター Fロゴ赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター


pageup