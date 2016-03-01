2019年1月4日(金)
１～２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１月６日告示、１３日投票】
◆京都府長岡京市補１
中村あゆみ３７新
（現有議席５）
【８日告示、１３日投票】
◆熊本県苓北（れいほく）町１２
石田みどり７４現
（前回当選１）
【１３日告示、２０日投票】
◆青森県五所川原（ごしょがわら）市２２（４減）
花田 進６５現
（前回当選１）
◆茨城県かすみがうら市１６
佐藤ふみお６９現
（前回当選１）
◆長野県小諸市１９
早川ひとし５４現
掛川たける６４現
（前回当選３）
◆和歌山県御坊市１４
たばた卓司６９現
小川はるみ６０新
（前回当選２）
◆福岡県福津市１８
戸田 進一６６現
てらしま輝次７０新
（前回当選２）
【１５日告示、２０日投票】
◆北海道清水町１３
中河つる子７１新
（前回当選１）
◆福岡県筑前町１４（２減）
かわち直子６６現
（前回当選１）
【１８日告示、２７日投票】
◆福岡県北九州市補［小倉北区］１
うど浩一郎４５新
（同市の現有議席９）
【２０日告示、２７日投票】
◆山梨県中央市１８
木下ゆうき３５現
（前回当選１）
◆山梨県上野原市１６
川田よしひろ７０現
（前回当選１）
◆愛知県田原市１８
こうべ正男７２現
（前回当選１）
◆京都府亀岡市２４
田中ゆたか７１現
三上きよし５６現
荒木かつゆき６５新
長沢みつる６５新
（前回当選４）
◆滋賀県守山市補１
藤原ひろみ５８新
（現有議席１）
◆熊本県阿蘇市２０
たけはら祐一６５現
（前回当選１）
【２２日告示、２７日投票】
◆三重県紀宝町１３
原 章三７１現
（前回当選１）
◆高知県四万十町１６（２減）
岩井優之介７２現
田辺 哲夫６８元
（前回当選１）
【２７日告示、２月３日投票】
◆群馬県渋川市１８（４減）
角田よしかず６３現
かとう幸子７２現
（前回当選２）
◆長野県須坂市２０
竹内つとむ５９現
久保田かつひこ６７現
（前回当選２）
◆静岡県焼津市２１
深田ゆり子５５現
杉田げんたろう７０現
（前回当選２）
◆愛知県小牧市補
山田みよ子６４新
（現有議席３）
◆岐阜県瑞浪市１６
たて林辰郎７８現
（前回当選１）
◆山口県下関市３４
江原ますお６８現
ひがき徳雄５４現
かたやま房一６５現
西岡 広伸５６新
（前回当選４）
【２９日告示、２月３日投票】
◆東京都新島村１０
綾 とおる６６新
（前回当選０）
◆和歌山県日高町１１
西岡かな子５６現
（前回当選１）
◆岡山県奈義町１０
森藤まさのり６７現
（前回当選１）
◆香川県多度津町１４
尾崎 忠義７４現
（前回当選１）
◆福岡県上毛（こうげ）町１２
もろ 孝志６７現
（前回当選１）
【２月３日告示、１０日投票】
◆大分県豊後高田市１６（２減）
大石 忠昭７６現
かい 明美６６現
（前回当選２）
◆沖縄県豊見城（とみぐすく）市２２（２減）
ギマ 盛昭６２現
瀬長ひろし６３現
新垣りゅうじ４１新
瀬長つねお５９新
まえさと保６２新
（前回当選５）
【５日告示、１０日投票】
◆和歌山県美浜町１０
もりもと敏弘６０新
（前回当選１）
【１０日告示、１７日投票】
◆福井県大野市１８
栄 まさお７７現
野村まさと５９現
（前回当選２）
【１２日告示、１７日投票】
◆栃木県那須町１３（３減）
小野よう子６３現
（前回当選１）
◆和歌山県由良町１０
川出 純６２現
（前回当選１）
◆岡山県和気(わけ)町１２
西中 純一６３現
（前回当選１）
◆高知県大豊町１０
前野 由和６８現
（前回当選１）
◆熊本県甲佐町１２
佐野やすはる６５現
井芹しま子６７元
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆宮崎県門川（かどがわ）町１４
水永まさつぐ７１現
（前回当選１）