2018年12月3日(月)
１２～１月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【1月１８日告示、２７日投票】
◆福岡県北九州市補［小倉北区］１
うど浩一郎４５新
（同市の現有議席１０）
【２０日告示、２７日投票】
◆山梨県中央市１８
木下ゆうき３５現
（前回当選１）
◆山梨県上野原市１６
川田よしひろ７０現
（前回当選１）
◆京都府亀岡市２４
田中ゆたか７１現
三上きよし５６現
荒木かつゆき６５新
長沢みつる６５新
（前回当選４）
◆滋賀県守山市補１
藤原ひろみ５８新
（現有議席１）
◆熊本県阿蘇市２０
たけはら祐一６５現
（前回当選１）
【２２日告示、２７日投票】
◆三重県紀宝町１３
原 章三７１現
（前回当選１）
◆高知県四万十町１６（２減）
岩井優之介７２現
田辺 哲夫６８元
（前回当選１）
【１月２７日告示、２月３日投票】
◆群馬県渋川市１８(4減)
角田よしかず６３現
かとう幸子７２現
（前回当選２）
◆長野県須坂市２０
竹内つとむ５９現
久保田かつひこ６７現
（前回当選２）
◆静岡県焼津市２１
深田ゆり子５５現
杉田げんたろう７０現
（前回当選２）
◆山口県下関市３４
江原ますお６８現
ひがき徳雄５４現
かたやま房一６５現
西岡 広伸５６新
（前回当選４）
【２９日告示、2月3日投票】
◆東京都新島村１０
綾 とおる６６新
（前回当選０）
◆和歌山県日高町１１
西岡かな子５６現
（前回当選１）
◆福岡県上毛町１２
もろ 孝志６７現
（前回当選１）