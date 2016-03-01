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2018年12月3日(月)

１２～１月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【1月１８日告示、２７日投票】

◆福岡県北九州市補［小倉北区］１

　うど浩一郎４５新

　（同市の現有議席１０）

【２０日告示、２７日投票】

◆山梨県中央市１８

　木下ゆうき３５現

　（前回当選１）

◆山梨県上野原市１６

　川田よしひろ７０現

　（前回当選１）

◆京都府亀岡市２４

　田中ゆたか７１現

　三上きよし５６現

　荒木かつゆき６５新

　長沢みつる６５新

　（前回当選４）

◆滋賀県守山市補１

　藤原ひろみ５８新

　（現有議席１）

◆熊本県阿蘇市２０

　たけはら祐一６５現

　（前回当選１）

【２２日告示、２７日投票】

◆三重県紀宝町１３

　原　　章三７１現

　（前回当選１）

◆高知県四万十町１６（２減）

　岩井優之介７２現

　田辺　哲夫６８元

　（前回当選１）

【１月２７日告示、２月３日投票】

◆群馬県渋川市１８(4減)

　角田よしかず６３現

　かとう幸子７２現

　（前回当選２）

◆長野県須坂市２０

　竹内つとむ５９現

　久保田かつひこ６７現

　（前回当選２）

◆静岡県焼津市２１

　深田ゆり子５５現

　杉田げんたろう７０現

　（前回当選２）

◆山口県下関市３４

　江原ますお６８現

　ひがき徳雄５４現

　かたやま房一６５現

　西岡　広伸５６新

　（前回当選４）

【２９日告示、2月3日投票】

◆東京都新島村１０

　綾　とおる６６新

　（前回当選０）

◆和歌山県日高町１１

　西岡かな子５６現

　（前回当選１）

◆福岡県上毛町１２

　もろ　孝志６７現

　（前回当選１）


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