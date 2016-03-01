あすから第５５回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会

初の党本部会場 １１２人競う

第５５回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会（通称・赤旗名人戦）は１０、１１の両日に初めて東京都渋谷区千駄ケ谷の日本共産党本部で開催します。１１歳から８５歳まで、囲碁・将棋１１２人のアマチュア強豪が「赤旗名人」の座を懸けて腕を競います。

全国大会には、およそ２５０カ所でおこなわれた地区大会、４７都道府県大会を勝ち上がった囲碁・将棋各５４人の代表選手と各２人の招待選手、合わせて１１２人が出場します。

囲碁・将棋とも、第１日の１０日（土）は２勝勝ち抜け・２敗敗退のリーグ戦をおこない、勝ち上がった各２８人で決勝トーナメントをおこないます。第２日の１１日（日）には、ベスト８によるトーナメントを続行、決勝、第３位決定戦をおこないます。

全国大会初出場は囲碁２１人、将棋２４人。１０代１７人（囲碁１０人・将棋７人）、２０代３３人（同１３人・２０人）、３０代２２人（同９人・１３人）、４０代１８人（同１１人・７人）、５０代１２人（同５人・７人）、６０代６人（同４人・２人）、７０代２人（囲碁のみ）、８０代２人（囲碁のみ）という構成で、平均年齢は囲碁３８歳、将棋３３歳です。

代表最年少は将棋の邊土名朝陽さん（１１）＝沖縄＝、最高齢は囲碁の垣内忠佳さん（８５）＝岐阜＝です。

招待選手は昨年優勝の囲碁・柳田朋哉さん、将棋・小山怜央さん。女性の招待として、囲碁は全国高校囲碁選手権大会連覇の岩井温子さん、将棋はアマ女王の小野ゆかりさんです。

囲碁

北海道 加藤 雄也 ４６

北海道 道川 伊織 １９

青 森 浅利 真行 ２７

秋 田 藤井 陽光 ７０

岩 手 熊谷 将人 ３５

宮 城 安井 理樹 ４７

山 形 大岸 猛 ４８

福 島 佐藤 鉄也 ６４

東 京 斉藤 諒馬 ２６

東 京 軽部 元久 ２６

東 京 米山 慶 ３７

埼 玉 川口 飛翔 １６

埼 玉 五味 誠二 ６２

茨 城 長谷 泉 ５０

栃 木 山本 広斉 ３７

群 馬 鈴木 啓斗 １９

神奈川 稲垣 聡 ２３

神奈川 鈴木 智大 １６

千 葉 中川 道 ２６

千 葉 高木 秀和 ４７

山 梨 斉藤杉太郎 ４５

長 野 韋 華 ４４

新 潟 奥田 裕紀 ２６

石 川 長尾 華奈 ３７

富 山 館 隆 ６９

福 井 佐々木涼真 ２５

静 岡 日吉 勇史 ４７

愛 知 前出 悠皓 ２８

岐 阜 垣内 忠佳 ８５

三 重 山元 学 ３０

大 阪 深美 修一 ４６

大 阪 笠原 悠暉 １６

兵 庫 吉岡 章雄 ５８

京 都 中山 貴之 ３３

滋 賀 笹田 昭二 ６１

奈 良 中川真太朗 １２

和歌山 木村 直登 ３５

岡 山 藤井 直己 ５５

広 島 福岡 健二 ３７

山 口 小野 慎吾 ３５

鳥 取 秋藤 伸一 ４９

島 根 吉井 秀浩 ４７

香 川 佐溝 千裕 １５

愛 媛 ユ スンユン ２２

徳 島 金澤 拓海 ２１

高 知 一宮 由人 ５１

福 岡 佐々木柊真 １６

佐 賀 中島 望視 ２３

長 崎 今村 大吾 １９

熊 本 豊永 幹雄 ８３

大 分 松田 将典 ４９

宮 崎 山本 淳 ５４

鹿児島 安楽 義信 ７５

沖 縄 國仲 尚 ２８

招 待 岩井 温子 １７

招 待 柳田 朋哉 ２５

将棋

北海道 武田 浩司 ３０

北海道 湯上 真司 ３８

青 森 小泉 祐 ２９

秋 田 佐藤 弘康 ４１

岩 手 岩泉 毅 ２８

宮 城 伊藤 靖浩 ５１

山 形 山寺 清志 ４９

福 島 渡辺 久記 ４８

東 京 相良 剛史 ２９

東 京 多々納 守 ２５

東 京 山口 直哉 ２８

埼 玉 小牧 毅 ５２

埼 玉 遠藤 正樹 ５１

茨 城 浅倉 孝幸 ２５

栃 木 神永慶一郎 ２０

群 馬 樋口 晃 ５３

神奈川 小木ポール ３３

神奈川 三橋 賢太 １７

千 葉 知花 賢 ３２

千 葉 森本 直也 ２２

山 梨 若林 正俊 ５３

長 野 幡宮慎太郎 ２６

新 潟 曽山 翔人 ３２

石 川 鈴木 英春 ６８

富 山 中平 寧 ３２

福 井 岩本 知也 ２１

静 岡 田辺 圭 ３６

愛 知 稲葉 聡 ３３

岐 阜 斎藤 健雄 ３２

三 重 磯部 啓 ３３

大 阪 倉辻 勇紀 ２２

大 阪 折田 翔吾 ２９

兵 庫 天野 啓吾 ３９

京 都 上田 洋 ２５

滋 賀 中川加寿夫 ５０

奈 良 吉本 哲平 ２７

和歌山 楠本 一斗 １５

岡 山 溝上 裕亮 ２８

広 島 国広 友基 １４

山 口 江田慶一郎 ４３

鳥 取 小畑悠太朗 １５

島 根 來海 孝之 ２６

香 川 木田直太郎 ３２

愛 媛 野中 匡俊 １６

徳 島 大塚 喜封 ４９

高 知 津野 正 ２４

福 岡 玉木 健介 １９

佐 賀 才田 信之 ５１

長 崎 石本 優 ３３

熊 本 藤田雄一郎 ４９

大 分 早咲 誠和 ４５

宮 崎 橋壁 拓磨 ２７

鹿児島 鮎川 哲朗 ６６

沖 縄 邊土名朝陽 １１

招 待 小山 怜央 ２５

招 待 小野ゆかり ２６