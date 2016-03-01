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2018年10月1日(月)

１０～１１月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【９月３０日告示、１０月７日投票】

◆静岡県裾野（すその）市１９（２減）

　岡本かずえ６９現

　岩井よしえ６２現

　（前回当選２）

【１０月７日告示、１４日投票】

◆山口県岩国市３０（２減）

　大西　明子７４現

　小川　安士７０現

　長岡　辰久６６新

　（前回当選４）

◆熊本県宇土（うと）市１８

　福田　けい一７４

　（前回当選１）

【１４日告示、２１日投票】

◆新潟県見附（みつけ）市１７

　高橋けんいち６９現

　馬場てつじ７１新

　（前回当選２）

◆富山県黒部市１８

　橋本　文一６７現

　（前回当選２）

◆兵庫県川西市２６

　黒田　みち６０現

　北野のり子５５現

　吉岡けんじ４９新

　（前回当選３）

◆兵庫県加東市１６

　こせき和夫６９新

　（前回当選０）

【１６日告示、２１日投票】

◆千葉県一宮町１４（２減）

　あきば博敏６５現

　渡辺みえ子６７現

　（前回当選２）

◆京都府大山崎町１２

　朝子　直美５０現

　渋谷　　進６７現

　辻　真理子４０現

　井上　治夫６６新

　（前回当選３）

【１９日告示、２８日投票】

◆福島県補（伊達＝だて＝市・伊達郡区）１

　大橋さおり２７新

　（同県の現有議席は５）

【２１日告示、２８日投票】

◆青森市３５

　藤原　浩平７２現

　村川みどり４５現

　山脇さとし３６現

　天内しんや４４現

　万徳なおこ５５新

　赤平ゆうと２８新

　（前回当選６）

◆岩手県遠野（とおの）市１８

　佐々木僚平７３新

　（前回当選１、現有議席０）

◆埼玉県草加（そうか）市２８

　佐藤のりかず３３現

　斎藤ゆうじ４０現

　藤家あきら３１現

　石田けい子６６新

　大里ようこ３７新

　（前回当選５）

◆長野県飯山市１６

　小林きみじ６４現

　渡辺みち子７１現

　（前回当選２、現有議席３）

◆新潟県燕（つばめ）市２０（４減）

　みやじ敏裕６０現

　長井ゆきお６０現

　土田のぼる７１現

　（前回当選３）

◆富山県氷見（ひみ）市１７

　穴倉　陽子６１新

　（現有議席０）

◆三重県亀山市１８

　服部こうき６６現

　福沢みゆき５４現

　（前回当選２）

◆滋賀県栗東（りっとう）市補２

　伊吹　ゆう４０新

　（現有議席１）

【２３日告示、２８日投票】

◆北海道釧路町補１

　中家　治子６４新

　（現有議席２）

◆福岡県桂川町１０

　よしかわ紀代子７１現

　（前回当選１）

【２８日告示、１１月４日投票】

◆高知県須崎市１５（１減）

　豊島みよ子６７現

　森田　収三６５現

　宮田　しの５２新

　（前回当選２）

【１１月４日告示、１１日投票】

◆千葉県いすみ市１８

　井上ひろみ６１元

　（前回当選１）

【６日告示、１１日投票】

◆三重県紀北町１６

　中津畑正量７４現

　近沢チヅル６９現

　（前回当選２）

◆徳島県つるぎ町１２（２減）

　林　　勇６８新

　（前回当選０）

◆宮崎県高鍋（たかなべ）町１４（２減）

　中村すえ子６７現

　（前回当選１）

【１１日告示、１８日投票】

◆福島県南相馬（みなみそうま）市２２

　渡部　寛一６５現

　栗村　文夫５３新

　（前回当選２）

◆千葉県松戸市４４

　うつの史行４２現

　高木　　健４４現

　山口　正子６７現

　平田きよみ６８現

　浦野　　真２９新

　ミール計恵４９新

　（前回当選５）

◆京都府舞鶴市２６（２減）

　いだ　悦子６２現

　小杉えつ子６２現

　石づかえつこ７１現

　小西　洋一６０新

　（前回当選４）

◆鳥取市３２

　伊藤いく子５３現

　岩永やす子６３現

　おぎの正己６８新

　金田のぶすけ６２新

　（前回当選３）

【１３日告示、１８日投票】

◆神奈川県二宮町１４

　渡辺くにたか５９現

　（前回当選１）

◆三重県明和町１４

　田辺ひとみ５７元

　（前回当選０）

◆京都府伊根（いね）町９（１減）

　大谷いさお５４現

　山根あさこ６０現

　（前回当選２）

【２５日告示、１２月２日投票】

◆三重県桑名市２６

　石田　正子６５現

　たやなおみ５０新

　（前回当選２）


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