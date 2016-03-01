2018年10月1日(月)
１０～１１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【９月３０日告示、１０月７日投票】
◆静岡県裾野（すその）市１９（２減）
岡本かずえ６９現
岩井よしえ６２現
（前回当選２）
【１０月７日告示、１４日投票】
◆山口県岩国市３０（２減）
大西 明子７４現
小川 安士７０現
長岡 辰久６６新
（前回当選４）
◆熊本県宇土（うと）市１８
福田 けい一７４
（前回当選１）
【１４日告示、２１日投票】
◆新潟県見附（みつけ）市１７
高橋けんいち６９現
馬場てつじ７１新
（前回当選２）
◆富山県黒部市１８
橋本 文一６７現
（前回当選２）
◆兵庫県川西市２６
黒田 みち６０現
北野のり子５５現
吉岡けんじ４９新
（前回当選３）
◆兵庫県加東市１６
こせき和夫６９新
（前回当選０）
【１６日告示、２１日投票】
◆千葉県一宮町１４（２減）
あきば博敏６５現
渡辺みえ子６７現
（前回当選２）
◆京都府大山崎町１２
朝子 直美５０現
渋谷 進６７現
辻 真理子４０現
井上 治夫６６新
（前回当選３）
【１９日告示、２８日投票】
◆福島県補（伊達＝だて＝市・伊達郡区）１
大橋さおり２７新
（同県の現有議席は５）
【２１日告示、２８日投票】
◆青森市３５
藤原 浩平７２現
村川みどり４５現
山脇さとし３６現
天内しんや４４現
万徳なおこ５５新
赤平ゆうと２８新
（前回当選６）
◆岩手県遠野（とおの）市１８
佐々木僚平７３新
（前回当選１、現有議席０）
◆埼玉県草加（そうか）市２８
佐藤のりかず３３現
斎藤ゆうじ４０現
藤家あきら３１現
石田けい子６６新
大里ようこ３７新
（前回当選５）
◆長野県飯山市１６
小林きみじ６４現
渡辺みち子７１現
（前回当選２、現有議席３）
◆新潟県燕（つばめ）市２０（４減）
みやじ敏裕６０現
長井ゆきお６０現
土田のぼる７１現
（前回当選３）
◆富山県氷見（ひみ）市１７
穴倉 陽子６１新
（現有議席０）
◆三重県亀山市１８
服部こうき６６現
福沢みゆき５４現
（前回当選２）
◆滋賀県栗東（りっとう）市補２
伊吹 ゆう４０新
（現有議席１）
【２３日告示、２８日投票】
◆北海道釧路町補１
中家 治子６４新
（現有議席２）
◆福岡県桂川町１０
よしかわ紀代子７１現
（前回当選１）
【２８日告示、１１月４日投票】
◆高知県須崎市１５（１減）
豊島みよ子６７現
森田 収三６５現
宮田 しの５２新
（前回当選２）
【１１月４日告示、１１日投票】
◆千葉県いすみ市１８
井上ひろみ６１元
（前回当選１）
【６日告示、１１日投票】
◆三重県紀北町１６
中津畑正量７４現
近沢チヅル６９現
（前回当選２）
◆徳島県つるぎ町１２（２減）
林 勇６８新
（前回当選０）
◆宮崎県高鍋（たかなべ）町１４（２減）
中村すえ子６７現
（前回当選１）
【１１日告示、１８日投票】
◆福島県南相馬（みなみそうま）市２２
渡部 寛一６５現
栗村 文夫５３新
（前回当選２）
◆千葉県松戸市４４
うつの史行４２現
高木 健４４現
山口 正子６７現
平田きよみ６８現
浦野 真２９新
ミール計恵４９新
（前回当選５）
◆京都府舞鶴市２６（２減）
いだ 悦子６２現
小杉えつ子６２現
石づかえつこ７１現
小西 洋一６０新
（前回当選４）
◆鳥取市３２
伊藤いく子５３現
岩永やす子６３現
おぎの正己６８新
金田のぶすけ６２新
（前回当選３）
【１３日告示、１８日投票】
◆神奈川県二宮町１４
渡辺くにたか５９現
（前回当選１）
◆三重県明和町１４
田辺ひとみ５７元
（前回当選０）
◆京都府伊根（いね）町９（１減）
大谷いさお５４現
山根あさこ６０現
（前回当選２）
【２５日告示、１２月２日投票】
◆三重県桑名市２６
石田 正子６５現
たやなおみ５０新
（前回当選２）