2018年9月3日(月)
９～１０月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１０月７日告示、１４日投票】
◆山口県岩国市３０（２減）
大西 明子７４現
小川 安士７０現
長岡 辰久６６新
（前回当選４）
◆熊本県宇土（うと）市１８
福田 けい一７４
（前回当選１）
【１４日告示、２１日投票】
◆新潟県見附（みつけ）市１７
高橋 健一６９現
馬場 哲二７１新
（前回当選２）
◆富山県黒部市１８
橋本 文一６７現
（前回当選２）
◆兵庫県川西市２６
黒田 みち６０現
北野のり子５５現
吉岡けんじ４９新
（前回当選３）
【１６日告示、２１日投票】
◆千葉県一宮町１４（２減）
あきば博敏６５現
渡辺みえ子６７現
（前回当２）
◆京都府大山崎町（１２）
朝子 直美５０現
渋谷 進６７現
辻 真理子４０現
井上 治夫６６新
（前回当選３）
【１９日告示、２８日投票】
◆福島県補（伊達＝だて＝市・伊達郡区）１
大橋さおり２７新
（同県の現有議席は５）
【２１日告示、２８日投票】
◆青森市３５
藤原 浩平７２現
村川みどり４５現
山脇さとし３６現
天内しんや４４現
万徳なおこ５５新
赤平ゆうと２８新
（前回当選６）
◆岩手県遠野市１８
佐々木僚平７３新
（前回当選１、現有議席０）
◆埼玉県草加市２８
佐藤のりかず３３現
斎藤ゆうじ４０現
藤家あきら３１現
石田けい子６６新
大里ようこ３７新
（前回当選５）
◆長野県飯山市１６
小林喜美治６４現
渡辺美智子７１現
（前回当選２、現有議席３）
◆新潟県燕（つばめ）市２０（４減）
宮路 敏裕６０現
長井由喜雄６０現
土田 昇７１現
（前回当選３）
◆富山県氷見（ひみ）市１７
穴倉 陽子６１新
（現有議席０）
◆三重県亀山市１８
服部こうき６６現
福沢みゆき５４現
（前回当選２）
◆滋賀県栗東（りっとう）市補２
伊吹 ゆう４０新
（現有議席１）
【２３日告示、２８日投票】
◆北海道釧路町補１
中家 治子６４新
（現有議席２）
◆福岡県桂川町１０
よしかわ紀代子７１現
（前回当選１）
【２８日告示、１１月４日投票】
◆高知県須崎市１６
豊島みよ子６７現
森田 収三６５現
宮田 しの５２新
（前回当選２）