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2018年9月3日(月)

９～１０月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

　【１０月７日告示、１４日投票】

◆山口県岩国市３０（２減）

　大西　明子７４現

　小川　安士７０現

　長岡　辰久６６新

　（前回当選４）

◆熊本県宇土（うと）市１８

　福田　けい一７４

　（前回当選１）

　【１４日告示、２１日投票】

◆新潟県見附（みつけ）市１７

　高橋　健一６９現

　馬場　哲二７１新

　（前回当選２）

◆富山県黒部市１８

　橋本　文一６７現

　（前回当選２）

◆兵庫県川西市２６

　黒田　みち６０現

　北野のり子５５現

　吉岡けんじ４９新

　（前回当選３）

　【１６日告示、２１日投票】

◆千葉県一宮町１４（２減）

　あきば博敏６５現

　渡辺みえ子６７現

　（前回当２）

◆京都府大山崎町（１２）

　朝子　直美５０現

　渋谷　　進６７現

　辻　真理子４０現

　井上　治夫６６新

　（前回当選３）

　【１９日告示、２８日投票】

◆福島県補（伊達＝だて＝市・伊達郡区）１

　大橋さおり２７新

　（同県の現有議席は５）

　【２１日告示、２８日投票】

◆青森市３５

　藤原　浩平７２現

　村川みどり４５現

　山脇さとし３６現

　天内しんや４４現

　万徳なおこ５５新

　赤平ゆうと２８新

　（前回当選６）

◆岩手県遠野市１８

　佐々木僚平７３新

　（前回当選１、現有議席０）

◆埼玉県草加市２８

　佐藤のりかず３３現

　斎藤ゆうじ４０現

　藤家あきら３１現

　石田けい子６６新

　大里ようこ３７新

　（前回当選５）

◆長野県飯山市１６

　小林喜美治６４現

　渡辺美智子７１現

　（前回当選２、現有議席３）

◆新潟県燕（つばめ）市２０（４減）

　宮路　敏裕６０現

　長井由喜雄６０現

　土田　　昇７１現

　（前回当選３）

◆富山県氷見（ひみ）市１７

　穴倉　陽子６１新

　（現有議席０）

◆三重県亀山市１８

　服部こうき６６現

　福沢みゆき５４現

　（前回当選２）

◆滋賀県栗東（りっとう）市補２

　伊吹　ゆう４０新

　（現有議席１）

　【２３日告示、２８日投票】

◆北海道釧路町補１

　中家　治子６４新

（現有議席２）

◆福岡県桂川町１０

　よしかわ紀代子７１現

　（前回当選１）

　【２８日告示、１１月４日投票】

◆高知県須崎市１６

　豊島みよ子６７現

　森田　収三６５現

　宮田　しの５２新

　（前回当選２）


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