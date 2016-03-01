2018年9月1日(土)
９～１０月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【８月２６日告示、９月２日投票】
◆茨城県桜川市１８
菊池のぶひろ７１現
（前回当選１）
◆大阪府松原市１８
もりた夏江５５現
福嶋みつひろ７０現
野口まち子６７現
うえ松えいじ５６新
（前回当選４）
◆兵庫県高砂市１９（２減）
さかべ勝彦６０現
大西 ゆき５２新
（前回当選２）
◆高知県香美（かみ）市２０
大岸まゆみ６６現
山崎龍太郎６２現
浜田ゆりこ６０現
森田ゆうすけ４２現
笹岡まさる６６元
山崎あきこ６２現（推薦）
（前回当選５）
【８月２８日告示、９月２日投票】
◆沖縄県北谷（ちゃたん）町１９
宮里あゆみ３９現
新垣ちあき４２新
（前回当選２）
【９月２日告示、９日投票】
◆沖縄県名護市２６（１減）
よしい俊平２５新
（前回当選１）
◆沖縄県沖縄市３０
イケハラ秀明７５現
前宮みつこ６６現
チバあやこ４９現
（前回当選３）
◆沖縄県宜野湾（ぎのわん）市２６
宮城チカラ４３新
（前回当選１）
◆沖縄県南城市２０
マツダ兼弘６７現
（前回当選１）
◆沖縄県石垣市２２
井上みち子６５現
（前回当選１）
【４日告示、９日投票】
◆群馬県みなかみ町１８
星野かずひさ４２前
（前回当選２）
◆沖縄県東村８
イサ 真次５６現
（前回当選１）
◆沖縄県大宜味（おおぎみ）村１０
大山みさこ６５元
（前回当選０）
◆沖縄県伊江村１０
ナカ 実６６現
（前回当選１）
◆沖縄県読谷（よみたん）村１９
イサ 真武６２現
城間まゆみ４０新
（前回当選１）
◆沖縄県中城（なかぐすく）村１６
安里ヨシコ７７現
（前回当選１）
◆沖縄県西原町１９
伊計ひろこ５７現
（前回当選１）
◆沖縄県南風原（はえばる）町１６
宮城かんじゅん６７現
大城つよし６１現
（前回当選２）
◆沖縄県八重瀬（やえせ）町１６
神谷 セ一６４現
神谷ノブオ５８現
（前回当選２）
◆沖縄県渡名喜（となき）村６（１減）
上原てつあき６９現
上原シゲハル６３現
（前回当選２）
【１１日告示、１６日投票】
◆宮城県七ケ宿（しちかしゅく）町８（１減）
吉田 修６８現
（前回当選１）
【１６日告示、２３日投票】
◆群馬県館林（たてばやし）市１８（２減）
小林まこと７４現
しのぎ正明５６現
（前回当選２）
◆新潟県胎内市１６（２減）
丸山 孝博６２現
羽田野孝子７２現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆青森県東北町１６
市川としみつ５８現
（前回当選１）
◆山梨県市川三郷（いちかわみさと）町１６
一瀬 正７４現
（前回当選１）
【２３日告示、３０日投票】
◆東京都品川区補２
おくの晋治６１新
（現有議席７）
◆岐阜県美濃加茂市１６
前田 孝７６現
（前回当選２）
◆福岡県柳川市２１（１減）
かまくら紘基７５新
（前回当選１）
◆沖縄県うるま市３０
伊盛サチコ６２現
金城かなえ４０現
（前回当選２）
【２５日告示、３０日投票】
◆静岡県河津（かわづ）町１１
小林かずこ６９現
（前回当選１）
【３０日告示、１０月７日投票】
◆静岡県裾野（すその）市１９（２減）
岡本かずえ６９現
岩井よしえ６２現
（前回当選２）