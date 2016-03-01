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2018年9月1日(土)

９～１０月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【８月２６日告示、９月２日投票】

◆茨城県桜川市１８

　菊池のぶひろ７１現

　（前回当選１）

◆大阪府松原市１８

　もりた夏江５５現

　福嶋みつひろ７０現

　野口まち子６７現

　うえ松えいじ５６新

　（前回当選４）

◆兵庫県高砂市１９（２減）

　さかべ勝彦６０現

　大西　ゆき５２新

　（前回当選２）

◆高知県香美（かみ）市２０

　大岸まゆみ６６現

　山崎龍太郎６２現

　浜田ゆりこ６０現

　森田ゆうすけ４２現

　笹岡まさる６６元

　山崎あきこ６２現（推薦）

　（前回当選５）

【８月２８日告示、９月２日投票】

◆沖縄県北谷（ちゃたん）町１９

　宮里あゆみ３９現

　新垣ちあき４２新

　（前回当選２）

【９月２日告示、９日投票】

◆沖縄県名護市２６（１減）

　よしい俊平２５新

　（前回当選１）

◆沖縄県沖縄市３０

　イケハラ秀明７５現

　前宮みつこ６６現

　チバあやこ４９現

　（前回当選３）

◆沖縄県宜野湾（ぎのわん）市２６

　宮城チカラ４３新

　（前回当選１）

◆沖縄県南城市２０

　マツダ兼弘６７現

　（前回当選１）

◆沖縄県石垣市２２

　井上みち子６５現

　（前回当選１）

【４日告示、９日投票】

◆群馬県みなかみ町１８

　星野かずひさ４２前

　（前回当選２）

◆沖縄県東村８

　イサ　真次５６現

　（前回当選１）

◆沖縄県大宜味（おおぎみ）村１０

　大山みさこ６５元

　（前回当選０）

◆沖縄県伊江村１０

　ナカ　実６６現

　（前回当選１）

◆沖縄県読谷（よみたん）村１９

　イサ　真武６２現

　城間まゆみ４０新

　（前回当選１）

◆沖縄県中城（なかぐすく）村１６

　安里ヨシコ７７現

　（前回当選１）

◆沖縄県西原町１９

　伊計ひろこ５７現

　（前回当選１）

◆沖縄県南風原（はえばる）町１６

　宮城かんじゅん６７現

　大城つよし６１現

　（前回当選２）

◆沖縄県八重瀬（やえせ）町１６

　神谷　セ一６４現

　神谷ノブオ５８現

　（前回当選２）

◆沖縄県渡名喜（となき）村６（１減）

　上原てつあき６９現

　上原シゲハル６３現

　（前回当選２）

【１１日告示、１６日投票】

◆宮城県七ケ宿（しちかしゅく）町８（１減）

　吉田　修６８現

　（前回当選１）

【１６日告示、２３日投票】

◆群馬県館林（たてばやし）市１８（２減）

　小林まこと７４現

　しのぎ正明５６現

　（前回当選２）

◆新潟県胎内市１６（２減）

　丸山　孝博６２現

　羽田野孝子７２現

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆青森県東北町１６

　市川としみつ５８現

　（前回当選１）

◆山梨県市川三郷（いちかわみさと）町１６

　一瀬　正７４現

　（前回当選１）

【２３日告示、３０日投票】

◆東京都品川区補２

　おくの晋治６１新

　（現有議席７）

◆岐阜県美濃加茂市１６

　前田　孝７６現

　（前回当選２）

◆福岡県柳川市２１（１減）

　かまくら紘基７５新

　（前回当選１）

◆沖縄県うるま市３０

　伊盛サチコ６２現

　金城かなえ４０現

　（前回当選２）

【２５日告示、３０日投票】

◆静岡県河津（かわづ）町１１

　小林かずこ６９現

　（前回当選１）

【３０日告示、１０月７日投票】

◆静岡県裾野（すその）市１９（２減）

　岡本かずえ６９現

　岩井よしえ６２現

　（前回当選２）


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