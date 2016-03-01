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2018年8月1日(水)

８月～９月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　(自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元)

【７月２７日告示、８月５日投票】

◆大阪市鶴見区補１

　北原　洋子６０新

　（同市の現有議席９）

【２９日告示、８月５日投票】

◆宮城県多賀城市補１

　遠藤　秋雄６４新

　（同市の現有議席４）

◆富山県小矢部（おやべ）市１６

　砂田よしあき７０現

　堀内あきよ７４新

　（前回当選１）

【３１日告示、８月５日投票】

◆富山県朝日町１０

　荒尾ゆうじ６２現

　（前回当選１）

【８月１７日告示、２６日投票】

◆香川県高松市区補１

　秋山ときさだ３２新

　（同県の現有議席は１）

【１９日告示、２６日投票】

◆三重県名張市１８(2減)

　三原じゅん子５４現

　たきた利治６４現

　（前回当選２）

◆京都府綾部市１８

　搗頭久美子６３現

　吉崎　　久６７現

　井田佳代子５８現

　中島　祐子４１新

　（前回当選４）

◆高知県安芸(あき)市１４

　川島のりひこ７０現

　千光士いせお７４元

　（前回当選２）

◆高知県土佐清水市１２

　前田あきら６４現

　（前回当選１）

【２１日告示、２６日投票】

◆青森県野辺地（のへじ）町補３

　三上なおと６５新

　（現有議席０）

◆岡山県早島町１０

　真鍋かずたか３７現

　（前回当選１）

【２６日告示、９月２日投票】

◆茨城県桜川市１８

　菊池のぶひろ７１現

　（前回当選１）

◆大阪府松原市１８

　もりた夏江５５現

　福嶋みつひろ７０現

　野口まち子６７現

　うえ松えいじ５６新

　（前回当選４）

◆兵庫県高砂市１９(2減)

　さかべ勝彦６０現

　大西　ゆき５２新

　（前回当選２）

◆高知県香美(かみ)市２０

　大岸まゆみ６６現

　山崎龍太郎６２現

　浜田ゆりこ６０現

　森田ゆうすけ４２現

　山崎あきこ６２現(推薦)

　（前回当選５）

【２８日告示、９月２日投票】

◆沖縄県北谷（ちゃたん）町１９

　宮里あゆみ３９現

　新垣ちあき４２新

　（前回当選２）

【９月２日告示、９日投票】

◆沖縄県名護市２６（１減）

　よしい俊平２５新

　（前回当選１）

◆沖縄県沖縄市３０

　イケハラ秀明７５現

　前宮みつこ６６現

　チバあやこ４９現

　（前回当選３）

◆沖縄県宜野湾（ぎのわん）市２６

　宮城チカラ４３新

　（前回当選１）

◆沖縄県南城市２０

　マツダ兼弘６７現

　（前回当選１）

◆沖縄県石垣市２２

　井上みち子６５現

　（前回当選１）

【４日告示、９日投票】

◆沖縄県東村８

　イサ　真次５６現

（前回当選１）

◆沖縄県大宜味（おおぎみ）村１０

　大山みさこ６５元

　（前回当選０）

◆沖縄県伊江村１０

　ナカ　　実６６現

（前回当選１）

◆沖縄県読谷（よみたん）村１９

　イサ　真武６２現

　城間まゆみ４０新

　（前回当選１）

◆沖縄県中城（なかぐすく）村１６

　安里ヨシコ７７現

　（前回当選１）

◆沖縄県西原町１９

　伊計ひろこ５７現

　（前回当選１）

◆沖縄県南風原（はえばる）町１６

　宮城かんじゅん６７現

　大城つよし６１現

　（前回当選２）

◆沖縄県八重瀬（やえせ）町１６

　神谷　セ一６４現

　神谷ノブオ５８現

　（前回当選２）

◆沖縄県渡名喜（となき）村６（１減）

　上原てつあき６９現

　上原シゲハル６３現

　（前回当選２）

【１１日告示、１６日投票】

◆宮城県七ケ宿町８（１減）

　吉田　　修６８現

　（前回当選１）

【１６日告示、２３日投票】

◆群馬県館林市２０

　小林まこと７４現

　しのぎ正明５６現

　（前回当選２）

◆新潟県胎内市１６(2減)

　丸山　孝博６２現

　羽田野孝子７２現

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆青森県東北町１６

　市川としみつ５８現

　（前回当選１）

◆山梨県市川三郷町１６

　一瀬　　正７４現

　（前回当選１）

【２３日告示、３０日投票】

◆東京都品川区補２

　おくの晋治６１新

　（現有議席７）

◆岐阜県美濃加茂市１６

　前田　　孝７６現

　（前回当選２）

◆福岡県柳川市２１(1減)

　かまくら紘基７５新

　（前回当選１）

◆沖縄県うるま市３０

　伊盛サチコ６２現

　金城かなえ４０現

　（前回当選２）

【２５日告示、３０日投票】

◆静岡県河津（かわづ）町１１

　小林かずこ６９現

　（前回当選１）

【３０日告示、１０月７日投票】

◆静岡県裾野（すその）市１９（２減）

　岡本かずえ６９現

　岩井よしえ６２現

　（前回当選２）


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