2018年7月3日(火)
- 新基地問う県民投票を/沖縄・２３日までに 「会」代表ら署名訴え
- 短冊に「忘れないよ」/大阪北部地震２週間 祈り・不安・感謝
- ９条改憲の誘い水/国民投票法改定案を批判 小池氏
- 核兵器禁止条約発効へ世論広く ヒバクシャ国際署名連絡会/原爆写真展や街頭署名 「ピースウェーブ」よびかけ
- 無通告訓練 抗議せよ/米空軍オスプレイ 防衛省に要求/宮本徹・山添氏
- 虐待相談１人４０件/１６年度 児童福祉司が不足/野党ヒアリングに厚労省
- 九州北部豪雨１年/「早く戻りたい」避難者口々/福岡 仁比・田村・真島氏ら調査
- 労組元委員長が逆転勝訴/帝産湖南交通裁判 懲戒処分は無効/大阪高裁
- 「月間」の成否を分ける７月 ４中総の全面実践で大飛躍を/７月２日 「特別月間」推進本部
- 生活保護裁判の原告交流合宿/初の取り組み 「励まされた」/静岡・熱海
- 大阪北部地震 台風シーズン控え募る不安/自宅が心配
- 竜巻被害 行政の支援を/滋賀・米原 清水前議員ら現地見舞う
- 原発ゼロ基本法案/世論を広げ制定を実現しよう
- きょうの潮流/今は亡き官僚の存在が大きな感動を呼んでいます。東京・中…
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