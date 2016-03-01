2018年7月2日(月)
７～８月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元)
【８月１７日告示、２６日投票】
◆香川県高松市区補１
秋山 時貞３２新
（同県の現有議席は１）
【１９日告示、２６日投票】
◆三重県名張市１８(2減)
三原じゅん子５４現
たきた利治６４現
（前回当選２）
◆京都府綾部市１８
搗頭久美子６３現
吉崎 久６７現
井田佳代子５８現
中島 祐子４１新
（前回当選４）
◆高知県安芸(あき)市１４
川島のりひこ７０現
千光士いせお７４元
（前回当選２）
◆高知県土佐清水市１２
前田あきら６４現
（前回当選１）
【２１日告示、２６日投票】
◆岡山県早島町１０
真鍋 和崇３７現
（前回当選１）
【２６日告示、９月２日投票】
◆茨城県桜川市１８
菊池のぶひろ７１現
（前回当選１）
◆大阪府松原市１８
もりた夏江５５現
福嶋みつひろ７０現
野口まち子６７現
うえ松えいじ５６新
（前回当選４）
◆兵庫県高砂市１９(2減)
さかべ勝彦６０現
大西 ゆき５２新
（前回当選２）
◆高知県香美(かみ)市２０
大岸まゆみ６６現
山崎龍太郎６２現
浜田ゆりこ６０現
森田ゆうすけ４２現
山崎あきこ６２現(推薦)
（前回当選５）
【２８日告示、９月２日投票】
◆沖縄県北谷(ちゃたん)町１９
宮里あゆみ３９現
新垣ちあき４２新
（前回当選２）