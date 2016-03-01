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2018年7月2日(月)

７～８月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元)

　【８月１７日告示、２６日投票】

◆香川県高松市区補１

　秋山　時貞３２新

　（同県の現有議席は１）

　【１９日告示、２６日投票】

◆三重県名張市１８(2減)

　三原じゅん子５４現

　たきた利治６４現

　（前回当選２）

◆京都府綾部市１８

　搗頭久美子６３現

　吉崎　　久６７現

　井田佳代子５８現

　中島　祐子４１新

　（前回当選４）

◆高知県安芸(あき)市１４

　川島のりひこ７０現

　千光士いせお７４元

　（前回当選２）

◆高知県土佐清水市１２

　前田あきら６４現

　（前回当選１）

　【２１日告示、２６日投票】

◆岡山県早島町１０

　真鍋　和崇３７現

　（前回当選１）

　【２６日告示、９月２日投票】

◆茨城県桜川市１８

　菊池のぶひろ７１現

（前回当選１）

◆大阪府松原市１８

　もりた夏江５５現

　福嶋みつひろ７０現

　野口まち子６７現

　うえ松えいじ５６新

　（前回当選４）

◆兵庫県高砂市１９(2減)

　さかべ勝彦６０現

　大西　ゆき５２新

　（前回当選２）

◆高知県香美(かみ)市２０

　大岸まゆみ６６現

　山崎龍太郎６２現

　浜田ゆりこ６０現

　森田ゆうすけ４２現

　山崎あきこ６２現(推薦)

　（前回当選５）

　【２８日告示、９月２日投票】

◆沖縄県北谷(ちゃたん)町１９

　宮里あゆみ３９現

　新垣ちあき４２新

　（前回当選２）


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