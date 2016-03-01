2018年7月1日(日)
７～８月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【６月２４日告示、７月１日投票】
◆北海道苫小牧（とまこまい）市補２
原 啓司５０新
（現有議席４）
【７月１日告示、８日投票】
◆東京都調布市補１
坂内 淳５６新
（現有議席３）
◆福井県越前市２２
前田 修治６５現
かとう吉則６０現
（前回当選２）
【３日告示、８日投票】
◆福井県永平寺町１４（４減）
金元なおえ６７現
（前回当選１）
◆鳥取県岩美町１２
田中 克美７０現
（前回当選１）
◆福岡県添田町１３
永沼かよ子６５新
（前回当選０）
【１３日告示、２２日投票】
◆熊本県熊本市第２選挙区補（西区、南区）２
ますだ牧子６８新
（同県の現有議席は１）
【１５日告示、２２日投票】
◆北海道紋別市１６
野村 淳一６２現
（前回当選１）
◆滋賀県長浜市２６
浅見のぶお６９現
きとう明男４４現
斉藤よしのぶ６６新
高山とおる６２新
（前回当選３）
【１６日告示、２１日投票】
◆北海道本別町１２
阿保 静夫６０現
（前回当選１）
【１７日告示、２２日投票】
◆三重県多気町１２(1減)
まつき豊年６５新
（前回当選０）
◆和歌山県かつらぎ町１４
宮井けんじ６７現
東芝ひろあき５８現
（前回当選２）
◆高知県本山町１０
中山 ゆり６６現
（前回当選１）
【２２日告示、２９日投票】
◆岩手県花巻市２６
桜井はじめ６７現
照井メイ子６３現
久保田しょうこう６７新
（前回当選２）
◆茨城県常陸太田（ひたちおおた）市１８（２減）
宇野たか子６８現
（前回当選１）
◆茨城県常陸大宮（ひたちおおみや）市１８（２減）
金子すぐる６７現
高村いさお６４新
（前回当選１）
◆愛知県知立（ちりゅう）市２０
佐藤おさむ６７現
寺部誠二郎５７新
牛野 北斗２９新
（前回当選３）
【２９日告示、８月５日投票】
◆富山県小矢部（おやべ）市１６
砂田よしあき７０現
堀内あきよ７４新
（前回当選１）
【３１日告示、８月５日投票】
◆富山県朝日町１０
荒尾ゆうじ６２現
（前回当選１）
◆長野県中川村１０
中塚礼次郎７０現
鈴木 絹子６４現
（前回当選２）
◆高知県芸西村１０
松坂 充容６１現
（前回当選１）