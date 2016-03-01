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日本共産党

2018年7月1日(日)

７～８月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【６月２４日告示、７月１日投票】

◆北海道苫小牧（とまこまい）市補２

　原　　啓司５０新

　（現有議席４）

【７月１日告示、８日投票】

◆東京都調布市補１

　坂内　　淳５６新

　（現有議席３）

◆福井県越前市２２

　前田　修治６５現

　かとう吉則６０現

　（前回当選２）

【３日告示、８日投票】

◆福井県永平寺町１４（４減）

　金元なおえ６７現

　（前回当選１）

◆鳥取県岩美町１２

　田中　克美７０現

　（前回当選１）

◆福岡県添田町１３

　永沼かよ子６５新

　（前回当選０）

【１３日告示、２２日投票】

◆熊本県熊本市第２選挙区補（西区、南区）２

　ますだ牧子６８新

　（同県の現有議席は１）

【１５日告示、２２日投票】

◆北海道紋別市１６

　野村　淳一６２現

　（前回当選１）

◆滋賀県長浜市２６

　浅見のぶお６９現

　きとう明男４４現

　斉藤よしのぶ６６新

　高山とおる６２新

　（前回当選３）

【１６日告示、２１日投票】

◆北海道本別町１２

　阿保　静夫６０現

　（前回当選１）

【１７日告示、２２日投票】

◆三重県多気町１２(1減)

まつき豊年６５新

　（前回当選０）

◆和歌山県かつらぎ町１４

　宮井けんじ６７現

　東芝ひろあき５８現

　（前回当選２）

◆高知県本山町１０

　中山　ゆり６６現

　（前回当選１）

【２２日告示、２９日投票】

◆岩手県花巻市２６

　桜井はじめ６７現

　照井メイ子６３現

　久保田しょうこう６７新

　（前回当選２）

◆茨城県常陸太田（ひたちおおた）市１８（２減）

　宇野たか子６８現

　（前回当選１）

◆茨城県常陸大宮（ひたちおおみや）市１８（２減）

　金子すぐる６７現

　高村いさお６４新

　（前回当選１）

◆愛知県知立（ちりゅう）市２０

　佐藤おさむ６７現

　寺部誠二郎５７新

　牛野　北斗２９新

　（前回当選３）

【２９日告示、８月５日投票】

◆富山県小矢部（おやべ）市１６

　砂田よしあき７０現

　堀内あきよ７４新

　（前回当選１）

【３１日告示、８月５日投票】

◆富山県朝日町１０

　荒尾ゆうじ６２現

　（前回当選１）

◆長野県中川村１０

　中塚礼次郎７０現

　鈴木　絹子６４現

　（前回当選２）

◆高知県芸西村１０

　松坂　充容６１現

　（前回当選１）


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