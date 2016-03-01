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日本共産党

2018年5月1日(火)

５～６月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【５月６日告示、１３日投票】

◆大阪府泉佐野市１８

　高道イチロー５９現

　福岡みつあき６９新

　（前回当選２）

【８日告示、１３日投票】

◆秋田県三種（みたね）町１６（２減）

　いとう千作６８現

　おおさわ和雄６３現

　（前回当選２）

【１３日告示、２０日投票】

◆宮城県石巻市３０

　水沢ふじえ５８現

　斉藤すみこ５０新

　（前回当選３）

◆岡山県備前（びぜん）市１６

　中西ひろやす６５元

　田口ほうさく６９新

　（前回当選１）

◆熊本県菊池市２０

　東　なつ子４８現

　（前回当選１）

【２０日告示、２７日投票】

◆千葉県野田市２８

　おだ　真理５４現

　星野　幸治６９現

　おさ　勝則５９新

　（前回当選２）

◆千葉県鴨川市１８（２減）

　藤本せいゆき６３新

　（前回当選１）

◆島根県江津（ごうつ）市１６

　多田　伸治４３現

　森川よしひで６１現

　（前回当選２）

【２７日告示、６月３日投票】

◆福島県二本松市２２（４減）

　斎藤　広二６８現

　たいら敏子６４現

　かんの　明６１現

　（前回当選３）

【６月３日告示、１０日投票】

◆長崎県南島原市１９（２減）

　小林ともなり７４現

　近藤　一宇６８新

　（前回当選２）

【１０日告示、１７日投票】

◆東京都立川市２８

　上條　彰一６１現

　永元すま子７２現

　若木さなえ４２現

　中町さとし４０現

　浅川　修一６２前

　（前回当選５）

【１５日告示、２４日投票】

◆滋賀県大津市区補１

　きのせ明子３５新

　（同県の現有議席３）

【１７日告示、２４日投票】

◆東京都杉並区補２

　野垣あきこ３７新

　（同区の現有議席５）

◆京都府宮津市１６

　長林　みよ６０現

　うつのみや綾４８現

　おのう　孝之６３新

　（前回当選３）

◆兵庫県加古川市３１

　岸本たてき６３現

　高木　えり４３現

　立花　俊治６９新

　（前回当選３）

◆鳥取県米子市２６

　岡村えいじ６５現

　石橋よしえ６９元

　又野　史朗４７新

　（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆山形県庄内町１６

　工藤のり子７０現

　（前回当選１）

【２４日告示、７月１日投票】

◆北海道苫小牧市補２

　原　　啓司５０新

　（同市の現有議席は４）


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