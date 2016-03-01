2018年5月1日(火)
５～６月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【５月６日告示、１３日投票】
◆大阪府泉佐野市１８
高道イチロー５９現
福岡みつあき６９新
（前回当選２）
【８日告示、１３日投票】
◆秋田県三種（みたね）町１６（２減）
いとう千作６８現
おおさわ和雄６３現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆宮城県石巻市３０
水沢ふじえ５８現
斉藤すみこ５０新
（前回当選３）
◆岡山県備前（びぜん）市１６
中西ひろやす６５元
田口ほうさく６９新
（前回当選１）
◆熊本県菊池市２０
東 なつ子４８現
（前回当選１）
【２０日告示、２７日投票】
◆千葉県野田市２８
おだ 真理５４現
星野 幸治６９現
おさ 勝則５９新
（前回当選２）
◆千葉県鴨川市１８（２減）
藤本せいゆき６３新
（前回当選１）
◆島根県江津（ごうつ）市１６
多田 伸治４３現
森川よしひで６１現
（前回当選２）
【２７日告示、６月３日投票】
◆福島県二本松市２２（４減）
斎藤 広二６８現
たいら敏子６４現
かんの 明６１現
（前回当選３）
【６月３日告示、１０日投票】
◆長崎県南島原市１９（２減）
小林ともなり７４現
近藤 一宇６８新
（前回当選２）
【１０日告示、１７日投票】
◆東京都立川市２８
上條 彰一６１現
永元すま子７２現
若木さなえ４２現
中町さとし４０現
浅川 修一６２前
（前回当選５）
【１５日告示、２４日投票】
◆滋賀県大津市区補１
きのせ明子３５新
（同県の現有議席３）
【１７日告示、２４日投票】
◆東京都杉並区補２
野垣あきこ３７新
（同区の現有議席５）
◆京都府宮津市１６
長林 みよ６０現
うつのみや綾４８現
おのう 孝之６３新
（前回当選３）
◆兵庫県加古川市３１
岸本たてき６３現
高木 えり４３現
立花 俊治６９新
（前回当選３）
◆鳥取県米子市２６
岡村えいじ６５現
石橋よしえ６９元
又野 史朗４７新
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆山形県庄内町１６
工藤のり子７０現
（前回当選１）
【２４日告示、７月１日投票】
◆北海道苫小牧市補２
原 啓司５０新
（同市の現有議席は４）