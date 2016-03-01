2018年4月1日(日)
４～５月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【３月３０日告示、４月８日投票】
◆京都府伏見区補１
西山のぶひで３１新
◆京都府福知山市区補１
大槻富美子６７新
（同府の現有議席１３）
【４月１日告示、８日投票】
◆青森県弘前（ひろさき）市補１
高柳ひろあき４８新
（現有議席３）
◆島根県大田市２０
亀谷ゆう子３２新
大西おさむ６５現
（前回当選２）
◆山口県下松（くだまつ）市２０
渡辺 敏之７４現
田上 茂好６８現
（前回当選２）
◆高知県香南（こうなん）市１９（１減）
なれた文雄３１現
たるもとふさこ６６新
（前回当選２、現有議席１）
◆佐賀県武雄（たけお）市２０（４減）
江原 一雄６８現
（前回当選１）
【３日告示、８日投票】
◆千葉県多古町補２
菅沢ひろたか６９新
（現有議席１）
◆京都府与謝野町１６
和田ひろゆき４３現
高岡のぶあき５９現
永島ひろみ６２新
（前回当選３）
◆京都府井手町１０
谷田みさお５９現
（前回当選１）
◆岡山県久米南（くめなん）町８
政広 幹夫６７現
近松 才二６５新
（前回当選２）
【８日告示、１５日投票】
◆北海道士別市１７
佐藤 正６５新
（前回当選１）
◆北海道帯広市補１
大平 亮介２８新
（現有議席３）
◆秋田県仙北（せんぼく）市１８（１減）
平岡ゆうこ７０現
（前回当選１）
◆秋田県男鹿（おが）市１８（２減）
佐藤みじろう７６現
やすだ健次郎７４現
（前回当選２）
◆秋田県能代（のしろ）市２０（２減）
小林ひでひこ６５現
きくち 時子６６現
（前回当選２）
◆宮城県大崎市３０
小沢 和悦７３現
鎌内つぎ子６２現
遊佐 辰雄６５現
木内 知子６９現
結城 豊５９新
（前回当選４）
◆栃木県日光市２４（４減）
福田えつ子６７現
福田みちお５９現
（前回当選２）
◆東京都練馬区補５
のむら 説４３新
（現有議席５）
◆東京都多摩市補２
菅原しげみ６９元
（現有議席５）
◆埼玉県春日部（かすかべ）市３２
うづき武彦５５現
松本ひろかず６６現
並木としえ５７現
大野とし子６１現
今尾やすのり５２現
坂巻かつのり６１現
（前回当選６）
◆千葉県南房総市１８（２減）
安田みゆき３８現
（前回当選１）
◆福井県坂井市２６
松本あきら５８現
畑野まみこ６８現
（前回当選２）
◆愛知県清須市２２
加藤みつのり５４現
（前回当選１）
◆愛知県北名古屋市２１
渡辺まい子４５現
かわぶち康宏４４新
（前回当選２）
◆愛知県愛西（あいさい）市１８（２減）
かとう敏彦６２現
まの 和久５５現
河合かっぺい５１現
（前回当選３）
◆兵庫県西宮市補２
ひぐち光冬３４新
（現有議席５）
◆岡山県浅口（あさくち）市１６（２減）
くわの和夫６１現
沖原 ゆみ３８新
（前回当選１）
◆高知県四万十市２０
川村いちろう６３現
谷田みちこ６２現
大西ゆうすけ３４現
川渕せいし６２新
（前回当選３）
◆佐賀県神埼（かんざき）市２０
佐藤 知美６１現
福田 清道６９現
（前回当選３）
◆大分県国東（くにさき）市１８（２減）
白石のりあき５９元
（前回当選０）
◆鹿児島県出水（いずみ）市２０（４減）
なかじま敏子７２現
（前回当選１）
【１０日告示、１５日投票】
◆北海道新ひだか町１６（４減）
川合きよし７５現
谷 その子５９現
（前回当選２）
◆北海道安平（あびら）町１２（２減）
三浦恵美子３７新
（前回当選１）
◆北海道洞爺湖町補２
今野 幸子６７新
（現有議席１）
◆秋田県八峰（はっぽう）町１２
みかみ政子６９元
（前回当選０）
◆栃木県高根沢町１６（１減）
森 ひろ子６５現
（前回当選１）
◆香川県小豆島（しょうどしま）町１４
なべたに真由美６２現
（前回当選１）
◆香川県綾川町１６
安藤 利光６９現
（前回当選１）
◆香川県まんのう町１６
小山 直樹６１新
（前回当選０）
◆高知県日高村１０
のむら重夫６８現
（前回当選１）