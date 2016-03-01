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日本共産党

2018年4月1日(日)

４～５月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【３月３０日告示、４月８日投票】

◆京都府伏見区補１

　西山のぶひで３１新

◆京都府福知山市区補１

　大槻富美子６７新

　（同府の現有議席１３）

【４月１日告示、８日投票】

◆青森県弘前（ひろさき）市補１

　高柳ひろあき４８新

　（現有議席３）

◆島根県大田市２０

　亀谷ゆう子３２新

　大西おさむ６５現

　（前回当選２）

◆山口県下松（くだまつ）市２０

　渡辺　敏之７４現

　田上　茂好６８現

　（前回当選２）

◆高知県香南（こうなん）市１９（１減）

　なれた文雄３１現

　たるもとふさこ６６新

　（前回当選２、現有議席１）

◆佐賀県武雄（たけお）市２０（４減）

　江原　一雄６８現

　（前回当選１）

【３日告示、８日投票】

◆千葉県多古町補２

　菅沢ひろたか６９新

　（現有議席１）

◆京都府与謝野町１６

　和田ひろゆき４３現

　高岡のぶあき５９現

　永島ひろみ６２新

　（前回当選３）

◆京都府井手町１０

　谷田みさお５９現

　（前回当選１）

◆岡山県久米南（くめなん）町８

　政広　幹夫６７現

　近松　才二６５新

　（前回当選２）

【８日告示、１５日投票】

◆北海道士別市１７

　佐藤　　正６５新

　（前回当選１）

◆北海道帯広市補１

　大平　亮介２８新

　（現有議席３）

◆秋田県仙北（せんぼく）市１８（１減）

　平岡ゆうこ７０現

　（前回当選１）

◆秋田県男鹿（おが）市１８（２減）

　佐藤みじろう７６現

　やすだ健次郎７４現

　（前回当選２）

◆秋田県能代（のしろ）市２０（２減）

　小林ひでひこ６５現

　きくち　時子６６現

　（前回当選２）

◆宮城県大崎市３０

　小沢　和悦７３現

　鎌内つぎ子６２現

　遊佐　辰雄６５現

　木内　知子６９現

　結城　　豊５９新

　（前回当選４）

◆栃木県日光市２４（４減）

　福田えつ子６７現

　福田みちお５９現

　（前回当選２）

◆東京都練馬区補５

　のむら　説４３新

　（現有議席５）

◆東京都多摩市補２

　菅原しげみ６９元

　（現有議席５）

◆埼玉県春日部（かすかべ）市３２

　うづき武彦５５現

　松本ひろかず６６現

　並木としえ５７現

　大野とし子６１現

　今尾やすのり５２現

　坂巻かつのり６１現

　（前回当選６）

◆千葉県南房総市１８（２減）

　安田みゆき３８現

　（前回当選１）

◆福井県坂井市２６

　松本あきら５８現

　畑野まみこ６８現

　（前回当選２）

◆愛知県清須市２２

　加藤みつのり５４現

　（前回当選１）

◆愛知県北名古屋市２１

　渡辺まい子４５現

　かわぶち康宏４４新

　（前回当選２）

◆愛知県愛西（あいさい）市１８（２減）

　かとう敏彦６２現

　まの　和久５５現

　河合かっぺい５１現

　（前回当選３）

◆兵庫県西宮市補２

　ひぐち光冬３４新

　（現有議席５）

◆岡山県浅口（あさくち）市１６（２減）

　くわの和夫６１現

　沖原　ゆみ３８新

　（前回当選１）

◆高知県四万十市２０

　川村いちろう６３現

　谷田みちこ６２現

　大西ゆうすけ３４現

　川渕せいし６２新

　（前回当選３）

◆佐賀県神埼（かんざき）市２０

　佐藤　知美６１現

　福田　清道６９現

　（前回当選３）

◆大分県国東（くにさき）市１８（２減）

　白石のりあき５９元

　（前回当選０）

◆鹿児島県出水（いずみ）市２０（４減）

　なかじま敏子７２現

　（前回当選１）

【１０日告示、１５日投票】

◆北海道新ひだか町１６（４減）

　川合きよし７５現

　谷　その子５９現

　（前回当選２）

◆北海道安平（あびら）町１２（２減）

　三浦恵美子３７新

　（前回当選１）

◆北海道洞爺湖町補２

　今野　幸子６７新

　（現有議席１）

◆秋田県八峰（はっぽう）町１２

　みかみ政子６９元

　（前回当選０）

◆栃木県高根沢町１６（１減）

　森　ひろ子６５現

　（前回当選１）

◆香川県小豆島（しょうどしま）町１４

　なべたに真由美６２現

　（前回当選１）

◆香川県綾川町１６

　安藤　利光６９現

　（前回当選１）

◆香川県まんのう町１６

　小山　直樹６１新

　（前回当選０）

◆高知県日高村１０

　のむら重夫６８現

　（前回当選１）


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