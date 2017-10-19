2017年10月19日(木)
- 「オール沖縄」の総力結集しあかみね候補必勝を/那覇 志位委員長が訴え
- 新潟から安倍政権さようなら/小池・小川・森・又市氏ら ４野党そろい踏み/「比例は共産」弁士が次々に
- 米軍ヘリ炎上 原因説明なく飛行強行/高江で旋回 翁長沖縄知事「着陸帯撤去を」
- ブラック企業４７８社公表/厚労省 共産党の躍進で実現
- 田村・まじま両氏の議席、最後までの奮闘で絶対確保を/小倉・博多 志位委員長が訴え
- 共闘貫く共産党躍進を/兵庫 市田副委員長
- 共闘貫く共産党躍進を/奈良 山下副委員長
- 共闘貫く共産党躍進を/松山 田村副委員長
- 民進川端氏、こくた氏を激励/京都 「信頼している政治家」
- 東京２０区・宮本徹候補へ/立民・菅氏、メッセージ/「憲法・原発ゼロ一緒」
- ８→２１ 国会の様相一変 共産党議席の値打ち
- 日曜版２２日号/総選挙特集 だから私は「比例は共産党」/沖縄・高江の米軍ヘリ炎上 現地ルポ
- アベノミクス成果と誇るが/公金ジャブジャブ６０兆円/株高“演出”の異常
- 首相だんまり「働き方改革」/共産党伸ばし強行阻止を
- 政権が恐れる共闘の力/田村副委員長・わたなべ比例候補が強調/京都
- 核兵器なき世界 力強く/山形・福島 高橋候補訴えに激励
- あかみね候補当選で沖縄の民意を示そう/翁長知事の応援演説
- 「オール沖縄」の力を総結集し、あかみね必勝を/那覇 志位委員長の訴え（要旨）
- 北朝鮮問題/米大統領発言に批判/民主党ヒラリー氏ら
- データは語る アベノミクスを斬る/実質賃金下げ 働き盛り世代要因
- 米ヘリ飛行再開 抗議/沖縄・東村高江 地元区長ら
- 総選挙とモリ・カケ/疑惑隠し許さぬ国民の審判を
- きょうの潮流/「せまい日本 そんなに急いで どこへ行く」。…