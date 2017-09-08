2017年9月8日(金)
- 東電に原発を動かす資格なし/安倍政権の原発推進方針は許せない/柏崎刈羽再稼働問題 志位委員長が会見
- オスプレイ また白煙/大分緊急着陸機 テスト飛行できず
- 「軍事行動第１でない」/北朝鮮問題でトランプ米大統領
- 民進党の新執行部とよく話し合う/志位委員長が会見
- 記者座談会 大接戦・堺市長選の様相/維新の隠せぬ本音 「都」構想への固執
- 避難指示解除でも 課題は山積/福島 葛尾村・川内村 共産党国会議員団が要望聞く
- 日曜版１０日号/寂聴さんが語る９条改憲ＮＯ/北朝鮮の核実験問題で特集
- ２０１７焦点・論点/診察室から見える子どもの貧困/日本外来小児科学会「子どもの貧困問題検討会」代表世話人 和田浩さん/医療費心配し、受診控え病状悪化 国は窓口無料への罰則全廃を
- 東大のパート雇い止め問題/雇用の安定に反する/宮本徹議員が東職と懇談
- 大分 オスプレイ調査/２回も緊急着陸 飛行容認の国批判/共産党 山下副委員長ら
- 爆音「授業できない」/自治体の中止要請を無視/厚木空母離着陸訓練 住民苦情５００件超
- 核のゴミ研究施設調査/北海道 住民から不安相次ぐ/畠山･辰巳氏ら
- 藤井四段４強ならず/将棋新人王戦 佐々木四段進出
- 待機児童の連続増/いつまで“狭き門”続けるのか
- きょうの潮流/「もののはじまりゃなんでも堺 三味も小唄…