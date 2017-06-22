2017年6月22日(木)
- 「加計学園」問題 「萩生田氏の関与」続々/文科省の記録から 首相側近 加計氏とも親密
- １３年から「内戦の可能性」/南スーダンＰＫＯ日報 「戦闘」明記
- 「加計」疑惑解明へ４野党/臨時国会開会要求へ/街頭演説で小池氏報告
- 南スーダン日報/「戦闘」１３年から全土に/戦争法ありきで 国民・隊員を欺く
- 「豊洲移転」を再検討し築地での再整備を/台東 小池書記局長小柳氏勝利訴え
- 「加計」 究明 糸口つくれ/参院議運理 仁比氏が要求
- 「食の安全・安心」「築地ブランド」を守るというなら豊洲移転の再考を/小池都知事方針 若林党都委員長に聞く
- 都議選、真正面から訴え/ラジオで小池氏 憲法・国政私物化・築地
- 公明党 ネットで反共攻撃/「下品」「世間とずれ」 憤りコメント相次ぐ
- 「事実無根。抗議する」/公明党デマに小池書記局長
- 新たな離農者をうむ/改定農業災害補償法 紙氏が批判/参院農水委
- 領土問題棚上げ懸念/紙氏質問に参考人が指摘/参院沖縄北方特
- 元島民の思いを放置/「領土」問題 畠山氏に参考人/衆院沖縄北方特
- 遠方でも通院費支給/石綿労災補償 堀内氏に厚労省/衆院厚労委
- 追徴で被保険者負担/国保料算定ミス 堀内氏が対応迫る/衆院厚労委
- 土砂災害の調査遅れ/１４年広島災害 大平氏、対策求める/衆院災害対策特
- 対話で平和的解決を/北朝鮮経済制裁 岩渕氏が主張/参院経産委
- 生産者責任を明確に/廃棄物処理問題 武田氏が要求/参院環境委
- 沖縄「慰霊の日」/戦争の惨禍再び起こさせない
- きょうの潮流/「金はもうかる方へ動く」。かつて聞いた財界事務局幹部の…