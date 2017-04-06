共通政策の土台確認 野党共闘前進に大きな一歩

/岩礁破砕許可が必要/沖縄県、防衛局を行政指導

天下り最終報告は不十分

/群馬の住民、政府に要請/塩川･梅村氏同席

/塩川氏 遺伝子組み換え損害/カルタヘナ法改正 衆院環境委が可決

投資者保護が大後退

/山添氏 不動産取引規制緩和/参院本会議で改定案が可決