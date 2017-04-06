2017年4月6日(木)
- 共通政策の土台確認 野党共闘前進に大きな一歩/市民と野党が意見交換会/「共謀罪」・森友問題でも共同強化
- 自主避難者に「自己責任」とは何事/復興相辞任を/復興庁前
- 北、新型ミサイル発射/国連決議など違反の暴挙/日本海に落下
- 復興相の資質に疑念/穀田国対委員長が暴言批判
- 北のミサイル発射 「強く抗議」/穀田氏
- きょう「共謀罪」審議入り/委員長職権で強行 共産党など強く反対/衆院議運委理事会
- 「共謀罪」より刑法改正を/野党 女性議員有志が緊急要望/衆院議運委員長に
- 新基地建設/岩礁破砕許可が必要/沖縄県、防衛局を行政指導
- 天下り最終報告は不十分/衆院委 畑野氏が全容解明求める
- 「孤独死」防止で意見交換/町・仮設住民らと党県議/熊本地震の益城町訪ね
- 都元幹部 食い違い/豊洲移転 東ガス負担減の決裁/都議会百条委 吉田氏が尋問
- オスプレイ飛ばすな/群馬の住民、政府に要請/塩川･梅村氏同席
- 農協自立 損なう介入/斉藤氏 競争力強化法案を批判/衆院農水委
- 回復措置 対象広げて/塩川氏 遺伝子組み換え損害/カルタヘナ法改正 衆院環境委が可決
- 国際連帯税も考えよ/宮本徹氏 「開発目標」の財源/衆院財金委
- 投資者保護が大後退/山添氏 不動産取引規制緩和/参院本会議で改定案が可決
- 仏大統領候補に要求/核禁止条約締結 ＮＡＴＯ解体を/平和団体が「白書」まとめる
- マルチ商法被害拡大/官僚ＯＢ関与か 処分遅れ/ジャパンライフ問題 大門氏が追及
- ホームレス自立支援法/延長求め国会で集会
- 学習指導要領改定/統制許さず、自主的な学びを
- きょうの潮流/春の陽気に誘われ、近くの新宿御苑まで花見に行きました。…