2017年4月3日(月)
- 後半国会 政権VS.野党 対決点鮮明/森友疑惑 首相の責任 「共謀罪」 口実総崩れ 介護・働き方も焦点
- 原発再稼働審査の規制庁/東芝「天上がり」３人/１６年１０月
- 宝の海・大地渡さぬ オスプレイ配備反対/佐賀で決起集会
- 共通項は「教育勅語」/森友募集案内 政治家ずらり
- 赤旗名人戦 １１月１１・１２日 全国大会開催
- ワクチン不足 対応を/堀内議員 「関空の感染は特別」
- 一人親方 排除の危険/本村議員 「現場入場認めて」
- 政治の新しい時代切り開こう/学者・大学教職員後援会が集い 小池氏が講演
- 吉良氏「悪政にノーを」/島根 出雲・松江市議選勝利訴え
- ４〜５月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- バリアフリー急げ/宮本岳氏 鉄道駅５５％未対策/衆院地方創生特
- 談合疑惑調査迫る/宮本徹氏 外環道工事入札で/衆院決算委
- 投機的取引 課税を/大門氏 日本での導入求める/参院財金委
- 核兵器禁止条約の早期締結を 日本共産党代表団が行った懇談と要請
- 原発被害救済へ一歩/前橋地裁判決 到達と課題を討論
- 新入生のみなさん/社会のあり方をともに探ろう
- きょうの潮流/異国の歴史や文化、暮らしにふれ合う。海外への旅といえば…