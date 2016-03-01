2017年4月3日(月)
４〜５月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【４月９日告示、１６日投票】
◆福島県郡山市補２
斉藤のぼる６０新
（現有議席３）
【１８日告示、２３日投票】
◆岩手県岩泉町１４(1減)
林ｱ竟次郎６７現
（前回当選１）
◆群馬県大泉町１５
堀越 幸広６２新
（前回当選０）
◆神奈川県清川村１０
藤田よしとも７１現
（前回当選１）
◆長野県小海（こうみ）町１２
井出かおる６６現
まとのみかこ４６現
（前回当選２）
◆長野県青木村１０
坂井ひろし６２新
（前回当選１、現有議席０）
◆長野県白馬村１２
加藤りょうすけ７０現
（前回当選１）
◆長野県栄村１０（２減）
斉藤 康夫６７新
（前回当選２）
◆新潟県阿賀町１６
入倉 政盛６８現
（前回当選１）
◆大阪府能勢(のせ)町１２
中西 顕治５１現
（前回当選１）
◆大阪府千早赤阪村７
関口ほづみ６７現
徳丸はつみ６７新
（前回当選２）
◆兵庫県福崎町１４
小林ひろし７４現
いしの光市６１現
（前回当選２）
◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２
増井 久美６５現
（前回当選１）
◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４
幅田千富美７３現
森下 克彦６５新
（前回当選１）
◆島根県奥出雲（おくいずも）町１４
川西あきのり６７現
（前回当選１）
◆愛媛県内子町１５
関根のぶゆき４８新
（前回当選１）
◆宮崎県国富町１３
飯干 富生６３現
（前回当選１）
◆沖縄県与那原（よなばる）町１４
我謝 猛範６７現
（前回当選１）
【２３日告示、３０日投票】
◆兵庫県宍粟（しそう）市１６（２減）
山下 ゆみ５６現
（前回当選２）
【２５日告示、３０日投票】
◆兵庫県香美(かみ)町１６
山本けんし６３現
谷口しんじ６６現
（前回当選２）
【５月７日告示、１４日投票】
◆徳島県吉野川市２０
岡田 光男６９現
（前回当選１）
【１４日告示、２１日投票】
◆静岡県島田市２０
桜井 洋子６７現
中川 美礼６４新
（前回当選１）
◆鹿児島県日置市２２
山口はつみ６２現
（前回当選１）
【１６日告示、２１日投票】
◆高知県いの町１８(2減)
山岡 勉６７現
山ｱ きよ５１現
（前回当選２）
【２３日告示、２８日投票】
◆沖縄県多良間（たらま）村７
富盛 ユカ４８新
（前回当選０）
【２８日告示、６月４日投票】
◆兵庫県尼崎市４２
松村ヤス子７３現
まさき一子５９現
徳田みのる６９現
川崎としみ６３現
松沢ちづる６２現
こむら 潤４１新
広瀬わかな３７新
（前回当選７、現有議席６）
◆岡山県瀬戸内（せとうち）市１８（２減）
島津ゆきえ４１現
ことうあきお４３現
（前回当選２）