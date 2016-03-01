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2017年4月3日(月)

４〜５月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【４月９日告示、１６日投票】

◆福島県郡山市補２

　斉藤のぼる６０新

　（現有議席３）

【１８日告示、２３日投票】

◆岩手県岩泉町１４(1減)

　林ｱ竟次郎６７現

　（前回当選１）

◆群馬県大泉町１５

　堀越　幸広６２新

　（前回当選０）

◆神奈川県清川村１０

　藤田よしとも７１現

　（前回当選１）

◆長野県小海（こうみ）町１２

　井出かおる６６現

　まとのみかこ４６現

　（前回当選２）

◆長野県青木村１０

　坂井ひろし６２新

　（前回当選１、現有議席０）

◆長野県白馬村１２

　加藤りょうすけ７０現

　（前回当選１）

◆長野県栄村１０（２減）

　斉藤　康夫６７新

　（前回当選２）

◆新潟県阿賀町１６

　入倉　政盛６８現

　（前回当選１）

◆大阪府能勢(のせ)町１２

　中西　顕治５１現

　（前回当選１）

◆大阪府千早赤阪村７

　関口ほづみ６７現

　徳丸はつみ６７新

　（前回当選２）

◆兵庫県福崎町１４

　小林ひろし７４現

　いしの光市６１現

　（前回当選２）

◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２

　増井　久美６５現

　（前回当選１）

◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４

　幅田千富美７３現

　森下　克彦６５新

　（前回当選１）

◆島根県奥出雲（おくいずも）町１４

　川西あきのり６７現

　（前回当選１）

◆愛媛県内子町１５

　関根のぶゆき４８新

　（前回当選１）

◆宮崎県国富町１３

　飯干　富生６３現

　（前回当選１）

◆沖縄県与那原（よなばる）町１４

　我謝　猛範６７現

　（前回当選１）

【２３日告示、３０日投票】

◆兵庫県宍粟（しそう）市１６（２減）

　山下　ゆみ５６現

　（前回当選２）

【２５日告示、３０日投票】

◆兵庫県香美(かみ)町１６

　山本けんし６３現

　谷口しんじ６６現

　（前回当選２）

【５月７日告示、１４日投票】

◆徳島県吉野川市２０

　岡田　光男６９現

　（前回当選１）

【１４日告示、２１日投票】

◆静岡県島田市２０

　桜井　洋子６７現

　中川　美礼６４新

　（前回当選１）

◆鹿児島県日置市２２

　山口はつみ６２現

　（前回当選１）

【１６日告示、２１日投票】

◆高知県いの町１８(2減)

　山岡　　勉６７現

　山ｱ　きよ５１現

　（前回当選２）

【２３日告示、２８日投票】

◆沖縄県多良間（たらま）村７

　富盛　ユカ４８新

　（前回当選０）

【２８日告示、６月４日投票】

◆兵庫県尼崎市４２

　松村ヤス子７３現

　まさき一子５９現

　徳田みのる６９現

　川崎としみ６３現

　松沢ちづる６２現

　こむら　潤４１新

　広瀬わかな３７新

　（前回当選７、現有議席６）

◆岡山県瀬戸内（せとうち）市１８（２減）

　島津ゆきえ４１現

　ことうあきお４３現

　（前回当選２）



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