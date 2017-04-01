2017年4月1日(土)
- 「原発ゼロ」まで行動/官邸前抗議、５年/反原連 堂々と国にノー訴え
- “７月までに合意可能”/ホワイト議長が会見/核兵器禁止条約の国連会議
- 志位委員長、ローマ法王庁代表と懇談/カサス神父“要請は理性的なもの”
- 朴前大統領を逮捕/韓国検察 収賄などの疑い
- 原発避難、４町村解除/“幕引き”図る政府に批判
- 「共謀罪」法案廃案めざす/「森友」疑惑の徹底究明を/４野党国対委員長会談で合意
- ＡＣＳＡで米国の戦争を支援/参院本会議 井上議員が批判
- 介護「卒業」迫る評価制度/衆院委 堀内議員が改悪案批判
- 給付型奨学金法成立/参院で全会一致可決/貸与型も改善を 吉良議員が要求
- 日本国民の声 国連に届けた/「国連会議」での活動について/ニューヨークで志位委員長が会見
- 長崎県の「会議」参加学生 志位さんに“取材”/条約と運動の力で 核兵器廃絶へ
- 「談合の温床」 「１者入札」都が中止へ/制度改革方針を決定/共産党都議団の提案実る
- ＢＳフジ番組「共謀罪」を議論/違憲立法 力合わせ廃案に/仁比議員が強調
- １次産業の再生こそ/改正過疎法成立 山下氏が主張
- 国負担率 本則に戻せ/雇用保険法改定 倉林氏が批判
- ４〜５月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- 生活困窮 命も守れぬ/全日本民医連 手遅れ死亡事例調査
- 学術会議の新声明/軍事研究への明確な拒否回答
- きょうの潮流/朝食は「パン派」が５割。少し前にＪＡ全中が調べたところ…