2017年4月1日(土)
４〜５月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【２６日告示、４月２日投票】
◆兵庫県赤穂市１８
川本 孝明６３現
小林とくじ６５現
（前回当選２）
【２８日告示、４月２日投票】
◆北海道音更（おとふけ）町補１
山川 秀正６４元
（現有議席４）
◆佐賀県みやき町補１
大森 斉６１新
（現有議席２）
【４月２日告示、９日投票】
◆秋田県湯沢市補２
藤岡 庄一６０新
（現有議席４）
◆栃木県佐野市２４(2減)
岡村けい子６３現
つるみ義明６４現
（前回当選２）
◆群馬県太田市補２
石井ひろみつ５１新
（現有議席１）
◆広島県庄原市２０
谷口 隆明６２現
松浦 昇７６現
（前回当選２）
◆島根県出雲市３２
井原 ゆう６９現
ごとう由美５２新
吉井やすみ２９新
（前回当選３、現有２）
◆大分県佐伯市２５（１減）
高司 政文５５現
（前回当選１）
【４日告示、９日投票】
◆北海道中富良野（なかふらの）町１０（１減）
佐藤 和三６８現
（前回当選１）
◆福島県湯川村１０
かたぎり英子６４新
（前回当選１）
◆長野県佐久穂（さくほ）町１４
高見沢はるの５７現
高見沢研二６４現
須田 良子６２新
（前回当選３）
◆愛媛県愛南町１６
西口 孝６８現
（前回当選１）
【９日告示、１６日投票】
◆埼玉県桶川市補１
星野のりじ７７新
（現有議席２）
◆山梨県山梨市１８
清水ときやす７７元
（前回当選１）
◆長野県飯田市２３
後藤 荘一６４現
小倉たかひろ６２現
古川 仁４９現
（前回当選３）
◆長野県佐久市２６（２減）
小林まつ子６１現
内藤ゆう子６２現
蜻まさお６９新
（前回当選３）
◆新潟県糸魚川市２０
新保 峰孝６９現
佐藤 孝６５新
（前回当１）
◆石川県かほく市１５
高橋しげのり６５現
（前回当選１）
◆富山県富山市３８（２減）
赤星ゆかり５２現
中山 雅之６３現
小西なおき７２現
吉田おさむ６６現
（前回当選２、現有議席４）
◆富山県砺波市１８（２減）
境 欣吾６２元
（前回当選０）
◆静岡県磐田市２６
ねづ 康広６１現
高梨としひろ６２現
浅野たけし６７新
（前回当選３）
◆静岡県掛川市２１（３減）
渡辺 久次６８現
勝川しほこ５７新
（前回当選２）
◆静岡県袋井市２０
高橋よしひろ６２現
あさだじろう７０元
（前回当選１）
◆静岡県伊豆の国市１７
田中 正男６３現
みよし陽子６０現
たかはし公一６９元
（前回当選２）
◆岡山県美作（みまさか）市１８
倉地 重夫７２新
（前回当選１）
◆岡山県新見（にいみ）市１８
橋本 亨子５９現
（前回当選１）
◆岡山県真庭（まにわ）市２４
岡崎 陽輔５８現
（前回当選１）
◆広島県三原市２６（２減）
寺田 元子６０現
つくだ守生５８新
（前回当選１）
◆山口県長門（ながと）市１８
林 てつや５４現
（前回当選１）
◆島根県松江市３４
たちばなよしあき７２現
吉儀けい子６６現
田中はじめ５８新
（前回当選３）
◆香川県丸亀市２５（２減）
おざき淳一郎６５現
中谷まゆみ５０現
笹井たかし６３新
（前回当選２）
◆福岡県豊前市補１
村上かつじ６５新
（現有議席０）
◆大分県竹田市１６（２減）
うえしま弘二７２新
（前回当選０）
◆大分県豊後大野（ぶんごおおの）市１８（４減）
神志那文寛４９現
（前回当選１）