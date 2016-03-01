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2017年4月1日(土)

４〜５月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【２６日告示、４月２日投票】

◆兵庫県赤穂市１８

　川本　孝明６３現

　小林とくじ６５現

（前回当選２）

【２８日告示、４月２日投票】

◆北海道音更（おとふけ）町補１

　山川　秀正６４元

（現有議席４）

◆佐賀県みやき町補１

　大森　　斉６１新

（現有議席２）

【４月２日告示、９日投票】

◆秋田県湯沢市補２

　藤岡　庄一６０新

（現有議席４）

◆栃木県佐野市２４(2減)

　岡村けい子６３現

　つるみ義明６４現

（前回当選２）

◆群馬県太田市補２

　石井ひろみつ５１新

（現有議席１）

◆広島県庄原市２０

　谷口　隆明６２現

　松浦　　昇７６現

（前回当選２）

◆島根県出雲市３２

　井原　ゆう６９現

　ごとう由美５２新

　吉井やすみ２９新

（前回当選３、現有２）

◆大分県佐伯市２５（１減）

　高司　政文５５現

（前回当選１）

【４日告示、９日投票】

◆北海道中富良野（なかふらの）町１０（１減）

　佐藤　和三６８現

（前回当選１）

◆福島県湯川村１０

　かたぎり英子６４新

（前回当選１）

◆長野県佐久穂（さくほ）町１４

　高見沢はるの５７現

　高見沢研二６４現

　須田　良子６２新

（前回当選３）

◆愛媛県愛南町１６

　西口　　孝６８現

（前回当選１）

【９日告示、１６日投票】

◆埼玉県桶川市補１

　星野のりじ７７新

（現有議席２）

◆山梨県山梨市１８

　清水ときやす７７元

（前回当選１）

◆長野県飯田市２３

　後藤　荘一６４現

　小倉たかひろ６２現

　古川　　仁４９現

（前回当選３）

◆長野県佐久市２６（２減）

　小林まつ子６１現

　内藤ゆう子６２現

　蜻まさお６９新

（前回当選３）

◆新潟県糸魚川市２０

　新保　峰孝６９現

　佐藤　　孝６５新

（前回当１）

◆石川県かほく市１５

　高橋しげのり６５現

（前回当選１）

◆富山県富山市３８（２減）

　赤星ゆかり５２現

　中山　雅之６３現

　小西なおき７２現

　吉田おさむ６６現

（前回当選２、現有議席４）

◆富山県砺波市１８（２減）

　境　　欣吾６２元

（前回当選０）

◆静岡県磐田市２６

　ねづ　康広６１現

　高梨としひろ６２現

　浅野たけし６７新

（前回当選３）

◆静岡県掛川市２１（３減）

　渡辺　久次６８現

　勝川しほこ５７新

（前回当選２）

◆静岡県袋井市２０

　高橋よしひろ６２現

　あさだじろう７０元

（前回当選１）

◆静岡県伊豆の国市１７

　田中　正男６３現

　みよし陽子６０現

　たかはし公一６９元

（前回当選２）

◆岡山県美作（みまさか）市１８

　倉地　重夫７２新

（前回当選１）

◆岡山県新見（にいみ）市１８

　橋本　亨子５９現

（前回当選１）

◆岡山県真庭（まにわ）市２４

　岡崎　陽輔５８現

（前回当選１）

◆広島県三原市２６（２減）

　寺田　元子６０現

　つくだ守生５８新

（前回当選１）

◆山口県長門（ながと）市１８

　林　てつや５４現

（前回当選１）

◆島根県松江市３４

　たちばなよしあき７２現

　吉儀けい子６６現

　田中はじめ５８新

（前回当選３）

◆香川県丸亀市２５（２減）

　おざき淳一郎６５現

　中谷まゆみ５０現

　笹井たかし６３新

（前回当選２）

◆福岡県豊前市補１

　村上かつじ６５新

（現有議席０）

◆大分県竹田市１６（２減）

　うえしま弘二７２新

（前回当選０）

◆大分県豊後大野（ぶんごおおの）市１８（４減）

　神志那文寛４９現

（前回当選１）



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