2017年2月24日(金)
- “保育園落ちた”前年超え/東京区部は３割も 安倍政権の目標と程遠く
- トヨタ 研究開発減税３２２５億円/３年で 法人税減税と二重の恩恵
- 政治家の関与含め徹底的な事実究明を/「森友学園」への国有地格安払い下げ 志位委員長が表明
- 稲田防衛相が感謝状/森友学園・籠池理事長に
- 水存在？の惑星/地球から４０光年 星の周りに７個
- 熊本地震 支援ちぐはぐ/必需品４割未配送 冬に夏物/衆院予算委 田村議員指摘
- 空中給油 陸地上空は大問題/大平議員指摘 「遠方海上」に矛盾/衆院予算分科会
- 緒方副委員長 ベトナム共産党・チン政治局員と会談
- 生放送！とことん共産党/待機児童解消 「質」が大切
- 日曜版２６日号/生活保護費引かれません/自衛隊「日報」が語る南スーダンの現実
- 原発輸出はハイリスク/巨額損失 国が負担も/輸出先の安心脅かす
- 除染費肩代わり批判/衆院委 塩川氏“東電負担原則”
- 高江着陸帯撤去迫る/衆院委分科会 赤嶺氏“速やかに”
- 無登録農薬被害訴え/衆院委分科会 真島氏が対策要求
- 租税回避に手だてを/衆院財金委 宮本氏が対策迫る
- 「教育勅語」教育は不適切/森友学園の幼稚園教育内容/宮本議員追及に文科相 衆院予算委分科会
- 親援助減 バイト増/大学生協連調査 苦しい生活浮き彫り
- アスクル火災 消防基準など究明必要/埼玉 塩川議員ら現地調査
- 大型倉庫防火対策把握を/衆院委 梅村議員、国に求める
- 都議会百条委員会/「豊洲の闇」の徹底解明を急げ
- きょうの潮流/金曜日が「花金（はなきん）」と呼ばれ、世間で流行したのはバブルの頃だったか。…