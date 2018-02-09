2018年2月9日(金)
- 空自ヘリ 現場上空飛ぶ/墜落事故後３日 原因究明ないまま 佐賀・神埼/住民怒りの声
- 地殻・マントル境界掘削/日米欧チーム、オマーンで/大昔の海洋プレートで初成功
- 公金３兆円食い物に/リニア談合疑惑 本村議員 国の責任追及/衆院予算委
- これはひどい閣僚答弁/衆院予算委
- ストップ安倍暴走政治/あす東京・新宿 市民と野党の大街頭宣伝
- 志位委員長ら韓国入り/きょう平昌五輪開会式に出席
- 本村議員がリニア談合追及/衆院予算委 真相解明と工事中止を
- 北朝鮮の軍事パレード 「対話の動きに逆行」/ラジオ番組 小池書記局長
- 日曜版１１日号/志位さん「生活保障法」を提案/平昌オリンピック開幕
- 安倍改憲の危険明らかに/憲法生かす政治へ転換/ＢＳ番組で小池書記局長が議論
- 雇い止め防止徹底を/宮城 高橋議員が労働局聞き取り
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名/平和願う訴えに賛同/東京 共産党議員が定例宣伝
- 国際俳句協会/レセプションに宮本岳志氏出席
- ９条改憲阻み要求実現を/国民大運動実行委が総会
- 英国の医療制度を攻撃 トランプ氏に反論次々/“切り下げられても、米国よりずっといい”
- 「米兵美談」 「産経」誤報認める/沖縄２紙の批判受け謝罪
- 市民生活支援強めて/共産党 福井県に緊急要請
- １強政権のおごり/「森友」も線香配布も許されぬ
- きょうの潮流/今から５０年前の１９６８年２月、米南部テネシー州メンフィ…