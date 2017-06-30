2017年6月30日(金)
- 都議選最終盤 当落線上の大接戦 志位委員長 気迫込め訴え/国政私物化許さない 怒りの一票 共産党へ
- 稲田防衛相を罷免に ４野党党首が声明/「自衛隊を私物化 政治利用発言」
- 臨時国会開会も議長に要請
- 辺野古護岸工事２カ月 続く砕石投下 ダンプ１００台/県民「政権倒し新基地止める」
- 共産党躍進へ、怒りの一票広げに広げよう/渋谷・杉並・八王子・府中・三鷹 小池書記局長訴え
- 加計学園関係者から文科相が献金授受は問題/下村献金疑惑 小池書記局長が批判
- 自衛隊は自民党のものか/稲田防衛相の即刻罷免を
- 東京都議選 大激変 大激戦/「共産党を」 訴え抜く
- 一回り二回り支援広げて/市田副委員長が訴え/町田・立川
- 一回り二回り支援広げて/田村副委員長駆ける/荒川・文京・品川
- 語ろう日本共産党
- 大激動のいま 「赤旗」の役割/安倍暴走に正面対決/政治報道
- 社保庁元職員１人に勝利判決/解雇回避義務怠る/東京地裁
- 「豊洲には行きたくない」/北区 そね候補押し上げ、築地業者ら宣伝
- 豊洲 受け入れでない/築地・東卸が見解表明
- 東電元役員初公判/原発事故起こした責任に迫れ
- きょうの潮流/漫画家のつげ義春氏（８０）が２０１７年度第４６回…