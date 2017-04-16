2017年4月16日(日)
- 韓国大統領選主要５候補/米の先制攻撃に反対
- 「最も壊滅的な政策に」/全米最大の反戦団体が声明
- 貧困なくせ、最賃上げよ/全国でアピール 全労連・国民春闘、エキタス
- 復興を被災者本位で/熊本地震１年 犠牲者追悼
- 北朝鮮情勢/軍事攻撃は破滅的事態招く/対話積み重ね 外交でこそ
- 都議選・総選挙勝利へ/八王子駅前 小池書記局長が訴え
- 暴走の自公政治と対決/東京・板橋の演説会 笠井議員訴え
- 森友追及に大きな拍手/高知・須崎 宮本岳議員迎え演説会
- 共産党躍進の大波を/文化後援会交流会 田村副委員長が講演
- 丸亀で３議席必ず/市議選きょう投票 山下副委員長応援/香川
- 正規拡大対策ない/地方公務員法改定など 山下氏反対
- 東電に責任求めよ/除染の国負担 高橋氏ただす
- 住民の声も聞いて/都市緑地法等改定案 本村氏指摘
- 措置入院ありきだ/精神保健福祉法改定案 倉林氏批判
- 調査の公平性保て/土壌汚染対策法改定 塩川氏追及
- 韓国大統領選 候補者登録始まる/対北朝鮮政策に関心/あすから公式選挙運動
- 「ニュース女子」謝罪を/東京・新宿 市民１２０人が初のデモ
- 地震１年、進もう前へ/熊本ＹＭＣＡ 「未来笑店街」開く/真島議員ら参加/御船町
- 流れ弾タンク直撃/米軍訓練場内の工事現場/沖縄・恩納
- 全国学力テスト/「点数競争」あおる施策 廃止を
- きょうの潮流/「ウソの放送、許さない」「ヘイトするより愛がいい」―。…