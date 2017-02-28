2017年2月28日(火)
- メール・ラインでも共謀罪/日常会話が「犯罪」に/衆院予算委 金田法相 認める
- 原発審査業務 残業規制の除外通知廃止/衆院予算委 高橋氏に厚労相答弁
- 首相夫妻の道義的責任問われる/森友学園問題で志位委員長 記者会見で指摘
- 核兵器禁止 「歴史的たたかいを」/ビキニデー 原水協が国際交流会議
- １７年度予算案、衆院通過/共産党、組み替え動議を提出
- 予算案の衆院通過を受けて/志位委員長が会見
- 地方税法・所得税法改定案 共産党が反対討論
- 残業規制適用除外の根拠崩壊/「抜け穴」許されない/高橋議員質問に厚労相
- 森友学園疑惑追及/共産党チームが会合
- １７年度予算案に対する藤野議員の反対討論（要旨）/衆院本会議
- 只見線復旧は希望 福島/山添・岩渕議員調査 地元、切実な声
- 奈良公園にホテル ノー/誘致計画問題でシンポ開く 大門議員ら参加
- 小池書記局長ラジオ出演 都政・国政を語る/共産党伸びてこそ“光”
- 原発避難計画 丸投げ/島津氏 国の主体性ただす 衆院予算委分科会
- 自民党運動方針案/改憲への安倍氏の執念許さず
- きょうの潮流/発端は２００７年６月６日、日本共産党の志位和夫委員長が…