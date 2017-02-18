2017年2月18日(土)
- 「稲田氏やめよ」大コール/自衛隊戻せ 国会前行動 ３野党スピーチ
- 共謀罪「テロ防止」は偽り/「条約は経済犯罪対策」衆院予算委で藤野議員追及
- リニアより地方線守って/衆院委 本村氏がＪＲ東海優遇批判
- 核兵器禁止条約 国連で交渉準備会合/日本欠席、中国は出席
- 南スーダンＰＫＯ日報 全て保存している/稲田防衛相
- 志位委員長、駐日ベネズエラ大使と会談/核兵器禁止条約の国連会議で協力を確認
- 論戦ハイライト/リニア優遇 地方は廃線/鉄路維持、国の責任で/国の逆立ち行政、本村議員追及
- 導入口実のＴＯＣ テロ防止の条約でない/衆院予算委 藤野氏の追及
- 解決迫る運動広く/日航解雇争議 支援共闘会議が総会
- 安心して研究したい/院生８割、バイト生活/全院協が各党要請 共産党議員団が激励
- 個人情報保護“後回し”/衆院総務委で梅村氏/特別徴収書 マイナンバー記載やめよ
- 所得税法改定案に対する宮本議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 地方税法等改定案に対する田村議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 仮眠取れない■夜通し仕事後残業/介護施設 夜勤改善を/医労連調査/昼夜２交代が９割 １６時間以上６割
- サムスントップ逮捕/韓国 朴大統領の収賄立件視野
- 南スーダンＰＫＯ撤退を/法律家団体が集会/隊員の母 胸中語る
- 南スーダン「日報」/隠蔽は重大、防衛相は辞めよ
- きょうの潮流/窓をたたく風の音で目が覚めました。今年も吹いた春一番。…