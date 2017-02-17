2017年2月17日(金)
- 自衛隊員の無事帰還願う 東京でスタンディング
- 「年７２０時間」は働き方“改悪”/「働き方改革」 政府案受け志位委員長が批判
- 隠蔽体質極まった安倍政権/憲法破壊・国会軽視根源に
- 「安倍晋三記念小学院」名で当初寄付集め/不透明な国有地売却受けた大阪・森友学園/学校名“安倍氏も内諾”理事長が証言
- 米労働長官指名を辞退/パズダー氏 最賃上げ反対に批判浴び
- 税制改定 「大企業栄え民細る」/宮本・田村両議員が告発/衆院本会議
- 熊本地震 関連死防げ/田村議員 対策強化求める/衆院総務委
- 米兵器開発に大学動員/宮本議員指摘 日米会談で危険増す/衆院財金委
- 志位さんが語る綱領セミナー/４月２３日 共産党本部で/民青が主催
- 日曜版１９日号/豊洲移転 石原元知事の責任重大/「カジノはばかげている」帚木蓬生氏
- 豊洲地下水モニタリング/“疑惑もたれてはならない″/都の専門家会議にも 小池都知事が強調
- 「乳価交渉で重要」/指定団体制度で畠山議員/衆院農林水産委
- 参院本会議 安倍首相の訪米報告に対する/井上議員の質問（要旨）
- 東日本大震災 住宅再建支援は切実/小池書記局長 被災地視察、国に要請
- 共謀罪ノー多彩/国会内勉強会 研究者や評論家発言
- 建設石綿被害判決/国は補償制度創設に踏み出せ
- きょうの潮流/スポーツ界から反撃ののろしが上がっています。ドナルド・…