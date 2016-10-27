2016年10月27日(木)
- ＴＰＰに批判と懸念噴出 “農業に打撃 食の安全に不安”/北海道・宮崎で地方公聴会
- 衆院国交委 リニアに公金投入 可決/本村議員が反対討論 審議わずか１日
- ＴＰＰ撤回署名に山本農水相サイン/昨年、高知・須崎のＪＡまつり
- 日本 男女平等 １１１位に後退/専門職・技術者で差が拡大
- 十分な審議を行いＴＰＰ承認案を廃案に/穀田国対委員長が会見
- リニア技術 信頼性低い/参考人質疑 清水議員に橋山氏
- 無・低年金対策抜本的に/高橋議員 暮らせない実態告発/衆院厚労委
- 南スーダンから撤退を/笠井議員 自衛隊派兵延長やめよ/衆院外務委
- 「しんぶん赤旗」いま読みどき/安倍政権とメディア/シリーズ「部活って何」
- 宇宙２法案/「平和目的から逸脱」/衆院委 池内議員が反対討論
- “南スーダン撤収を”/自衛隊ＰＫＯで井上氏/ＢＳ番組
- 国会提出ねらう共謀罪 もの言えぬ社会にさせぬ/テロ対策は口実・思想を処罰/日本共産党法務部会長 仁比参院議員に聞く
- 政務活動費自筆領収書問題/朽原党大阪府議が辞職/私的流用認める 自筆分全額返還
- ＴＰＰ阻止 力合わせて/市民と野党議員が国会行動
- 東京電力「改革」案/経営最優先で安全は後回しか
- きょうの潮流/ことしの大河ドラマ「真田丸」が佳境に入っています…