2016年10月24日(月)
- 戦争法「新任務与える」/安倍首相、自衛隊観閲式で訓示
- 台湾「原発ゼロ」閣議決定/２０２５年までに 再生可能エネ発展へ法案
- 衆院補選結果について/小池書記局長がコメント
- “憲法いかし、共同広げよう”/平和大会が閉会
- 電通 過労死・自殺 １９９１年・２０１３年も/繰り返す悲劇/政府、長時間労働規制怠る
- 岩手 台風１０号被害/小池書記局長、岩渕議員 要望聞く/支援枠拡大を・岩泉町長 震災復興途上で・宮古市長
- 「しんぶん赤旗 いま読みどき」/沖縄／相模原事件
- 沖縄・石垣島「陸自配備」/農地や生活壊される/選出国会議員と住民が意見交換
- 福祉・医療・保育 働く若者と交流/あきらめずに運動すること 田村党副委員長/民青同盟愛知県委主催
- 野党と市民の共闘 到達点と課題を語る/全国革新懇シンポ 志位委員長の発言
- 外国人実習全数調査を/衆院法務委 畑野氏が追及
- 待機児童定義見直せ/衆院厚労委 堀内氏が迫る
- 膨張する軍事費削れ/衆院財金委 宮本徹氏求める
- マイナンバー１年/国民には不要で危険な制度だ
- きょうの潮流/ハンパない達成感、モヤモヤとしたものを乗り越え…