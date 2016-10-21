2016年10月21日(金)
- 米山新潟県新知事が党本部訪問/志位委員長・小池書記局長と懇談/互いに信頼した共闘さらに
- 山本農水相辞職要求で一致/野党４党が国対委員長会談
- 防衛相、「発砲事案」の答弁修正/南スーダン７月内戦 井上氏が「過小評価」追及/参院外交防衛委
- オプジーボ（高額な新型がん治療薬）値下げ不十分/小池質問で政府再考へ
- 野党統一の参院議員と市民連合が初の懇談会/当選喜び今後の協力語り合う
- 「強行採決」暴言・野党共闘のあり方・憲法審査会/志位委員長が記者会見
- 派遣隊員の家族向け「安全」強調/南スーダンの実態ゆがめる資料 自衛隊作成/井上氏示す
- 負担増は経済成長に逆行/医療シンポで小池書記局長
- 日航 希望者の復職へ指導を/山添拓議員 国の責任追及
- リニア 相当な環境負荷生じる/武田良介議員 大臣の認識問う
- 原発 即時ゼロの決断を迫る/岩渕友議員 被災者の声示す
- 日曜版２３日号/「新潟ショック」政権直撃/慶応大学の金子勝教授が登場
- 大義の旗かかげ本気の共闘で必ず勝利を/衆院東京１０区補選 志位委員長が訴え/安住・山本・福島・糸数の各氏とともに
- 共謀罪 提出断念を/衆院法務委 藤野氏求める
- 奨学金改革を提案/衆院文科委で大平氏
- 投資詐欺防ぐ体制を/衆院内閣委 島津氏が要求
- 貧困たたき許されぬ/衆院内閣委 池内氏ただす
- パリ協定承認案に対する/参院本会議 倉林議員の質問
- 中比首脳会談 南シナ海問題 協議再開へ/両国関係改善・発展で一致
- 主権者教育を豊かに/吉良氏 自民の「実態調査」は介入/参院文科委
- 高江での機動隊員差別暴言/沖縄・翁長知事が抗議「県民の魂に傷」/県警本部長が謝罪
- 高江での機動隊員差別暴言/大阪・松井知事は正当化/「品性疑う」批判広がる
- 権力犯罪 幕引かせぬ/大分県警盗撮 仁比議員が追及
- リニア財投３兆円/精査もない優遇 無責任過ぎる
- きょうの潮流/日本よりも１カ月早く晩秋を迎えたイギリス中部。…