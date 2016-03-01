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日本共産党

2018年3月1日(木)

３～４月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【２月２５日告示、３月４日投票】

◆岩手県奥州市２８

　菅原あきら６６現

　こんの裕文６０現

　及川よしお７２現

　千葉あつし６０現

　せがわ貞清６８新

　（前回当選５、現有議席４）

【２７日告示、３月４日投票】

◆福岡県福智町補１

　田崎みゆり６２新

　（現有議席０）

【３月２日告示、１１日投票】

◆石川県金沢市区補１

　亀田りょうすけ６９新

　（同県の現有議席１）

【４日告示、１１日投票】

◆兵庫県洲本市１８

　片岡ただし６９現

　近藤あきふみ６５現

　まもり和生６７現

　（前回当選３）

◆福岡県宮若市１７（１減）

　和田よしひさ６９元

　藤嶋よし子６４新

　（前回当選１）

【９日告示、１８日投票】

◆広島市安芸区補１

　中石ひとし５５新

　（同市の現有議席５）

【１３日告示、１８日投票】

◆北海道むかわ町１３（１減）

　北村　　修６９現

　大松紀美子７０現

　もりよ喜久６８新

　（前回当選２）

◆長野県松川村１２

　上田　治美７５現

　（前回当選１）

◆和歌山県白浜町１４

　広畑　敏雄６４現

　丸本　安高６５現

　（前回当選２）

【１８日告示、２５日投票】

◆北海道北見市２８

　菊池ごういち６３現

　くまがい裕６４現

　桜井ゆみ子６１新

　（前回当選２）

◆秋田県北秋田市２０

　板垣じゅん５８現

　くるしまのりこ６６現

　三浦みちみ５７現

　（前回当選３）

◆神奈川県逗子市１７（１減）

　いわむろ年治５９現

　はしづめ明子６０現

　（前回当選２）

◆長野県上田市３０

　わたなべ正博６７現

　久保田由夫６２現

　ふるいち順子６５現

　なるせたく４２現

　（前回当選４）

◆愛知県東海市２２

　坂　ゆかり５２現

　近藤みほこ６０新

　（前回当選２）

◆徳島県阿波市２０

　中野あつし６６新

　（前回当選０）

◆熊本県天草市２６

　はすいけ良正６０現

　浜崎よしあき５５現

　（前回当選２）

【２０日告示、２５日投票】

◆北海道日高町１５

　菊地日出夫６８現

　本宮　幹夫６４現

　真壁　悦夫６９現

　（前回当選３）

◆栃木県壬生（みぶ）町１６

　たなべ明男６３新

　（前回当選１）

◆長野県山形村１２

　大池　俊子６６現

　（前回当選１）

◆福井県おおい町補１

　猿橋　　巧６３前

　（現有議席０）

◆熊本県芦北町１６

　坂本のぼる５８現

　（前回当選１）

◆熊本県和水（なごみ）町１２（２減）

　笹渕けんご６３現

　（前回当選１）

◆大分県日出（ひじ）町１６

　川辺ゆみこ６８新

　（前回当選１）

◆鹿児島県徳之島町１６

　幸　千恵子６０現

　（前回当選１）

【２７日告示、４月１日投票】

◆北海道枝幸（えさし）町１２（２減）

　野口ひろお５５現

　（前回当選１）

【３０日告示、４月８日投票】

◆京都府伏見区補１

　西山のぶひで３１新

◆京都府福知山市区補１

　大槻富美子６７新

　（同府の現有議席１３）

【４月１日告示、８日投票】

◆島根県大田市２０

　亀谷ゆう子３２新

　大西おさむ６６現

　（前回当選２）

◆山口県下松（くだまつ）市２０

　渡辺　敏之７４現

　田上しげよし６８現

　（前回当選２）

◆高知県香南市１９(1減)

　なれた文雄３１現

　たるもとふさこ６６新

　（前回当選２、現有議席１）

◆佐賀県武雄市２０（４減）

　江原　一雄６８現

　（前回当選１）

【３日告示、８日投票】

◆千葉県多古町補２

　菅沢ひろたか６９新

　（現有議席１）

◆京都府与謝野町１６

　和田ひろゆき４３現

　高岡のぶあき５９現

　永島ひろみ６２新

　（前回当選３）

◆京都府井手町１０

　谷田みさお５９現

　（前回当選１）

◆岡山県久米南（くめなん）町８

　政広　幹夫６７現

　近松　才二６５新

　（前回当選２）

【８日告示、１５日投票】

◆北海道士別市１７

　佐藤　　正６５新

　（前回当選１）

◆北海道帯広市補１

　大平　亮介２８新

　（現有議席３）

◆秋田県仙北（せんぼく）市１８（１減）

　平岡ゆうこ７０現

　（前回当選１）

◆秋田県男鹿（おが）市１８（２減）

　佐藤みじろう７６現

　やすだ健次郎７４現

　（前回当選２）

◆秋田県能代（のしろ）市２０（２減）

　小林ひでひこ６５現

　きくち　時子６６現

　（前回当選２）

◆宮城県大崎市３０

　小沢　和悦７３現

　鎌内つぎ子６２現

　遊佐　辰雄６５現

　木内　知子６９現

　（前回当選４）

◆栃木県日光市２４（４減）

　福田えつ子６７現

　福田みちお５９現

　（前回当選２）

◆東京都練馬区補５

　のむら　説４３新

　（現有議席５）

◆埼玉県春日部市３２

　うづき武彦５５現

　松本ひろかず６６現

　並木としえ５７現

　大野とし子６１現

　今尾やすのり５２現

　坂巻かつのり６１現

　（前回当選６）

◆千葉県南房総市１８（２減）

　安田みゆき３８現

　（前回当選１）

◆福井県坂井市２６

　松本あきら５８現

　畑野まみこ６８現

　（前回当選２）

◆愛知県清須市２２

　加藤みつのり５４現

　（前回当選１）

◆愛知県北名古屋市２１

　渡辺まい子４５現

　かわぶち康宏４４新

　（前回当選２）

◆愛知県愛西市１８（２減）

　かとう敏彦６２現

　まの　和久５５現

　河合かっぺい５１現

　（前回当選３）

◆岡山県浅口（あさくち）市１６（２減）

　くわの和夫６１現

　沖原　ゆみ３８新

　（前回当選１）

◆高知県四万十市２０

　川村いちろう６３現

　谷田みちこ６２現

　大西ゆうすけ３４現

　川渕せいし６２新

　（前回当選３）

◆佐賀県神埼市２０

　佐藤　知美６１現

　福田　清道６９現

　（前回当選３）

◆大分県国東（くにさき）市１８（２減）

　白石のりあき５９新

　（前回当選０）

◆鹿児島県出水（いずみ）市２０（４減）

　なかじま敏子７２現

　（前回当選１）

【１０日告示、１５日投票】

◆北海道新ひだか町１６（４減）

　川合きよし７５現

　谷　その子５９現

　（前回当選２）

◆北海道安平（あびら）町１２（２減）

　三浦恵美子３７新

　（前回当選１）

◆秋田県八峰（はっぽう）町１２

　みかみ政子６９元

　（前回当選０）

◆栃木県高根沢町１６（１減）

　森　ひろ子６５現

　（前回当選１）

◆香川県小豆島町１４

　なべたに真由美６１現

　（前回当選１）

◆香川県綾川町１６

　安藤　利光７０現

　（前回当選１）

◆香川県まんのう町１６

　小山　直樹６１新

　（前回当選０）

◆高知県日高村１０

　のむら重夫６８現

　（前回当選１）


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