2018年3月1日(木)
３～４月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【２月２５日告示、３月４日投票】
◆岩手県奥州市２８
菅原あきら６６現
こんの裕文６０現
及川よしお７２現
千葉あつし６０現
せがわ貞清６８新
（前回当選５、現有議席４）
【２７日告示、３月４日投票】
◆福岡県福智町補１
田崎みゆり６２新
（現有議席０）
【３月２日告示、１１日投票】
◆石川県金沢市区補１
亀田りょうすけ６９新
（同県の現有議席１）
【４日告示、１１日投票】
◆兵庫県洲本市１８
片岡ただし６９現
近藤あきふみ６５現
まもり和生６７現
（前回当選３）
◆福岡県宮若市１７（１減）
和田よしひさ６９元
藤嶋よし子６４新
（前回当選１）
【９日告示、１８日投票】
◆広島市安芸区補１
中石ひとし５５新
（同市の現有議席５）
【１３日告示、１８日投票】
◆北海道むかわ町１３（１減）
北村 修６９現
大松紀美子７０現
もりよ喜久６８新
（前回当選２）
◆長野県松川村１２
上田 治美７５現
（前回当選１）
◆和歌山県白浜町１４
広畑 敏雄６４現
丸本 安高６５現
（前回当選２）
【１８日告示、２５日投票】
◆北海道北見市２８
菊池ごういち６３現
くまがい裕６４現
桜井ゆみ子６１新
（前回当選２）
◆秋田県北秋田市２０
板垣じゅん５８現
くるしまのりこ６６現
三浦みちみ５７現
（前回当選３）
◆神奈川県逗子市１７（１減）
いわむろ年治５９現
はしづめ明子６０現
（前回当選２）
◆長野県上田市３０
わたなべ正博６７現
久保田由夫６２現
ふるいち順子６５現
なるせたく４２現
（前回当選４）
◆愛知県東海市２２
坂 ゆかり５２現
近藤みほこ６０新
（前回当選２）
◆徳島県阿波市２０
中野あつし６６新
（前回当選０）
◆熊本県天草市２６
はすいけ良正６０現
浜崎よしあき５５現
（前回当選２）
【２０日告示、２５日投票】
◆北海道日高町１５
菊地日出夫６８現
本宮 幹夫６４現
真壁 悦夫６９現
（前回当選３）
◆栃木県壬生（みぶ）町１６
たなべ明男６３新
（前回当選１）
◆長野県山形村１２
大池 俊子６６現
（前回当選１）
◆福井県おおい町補１
猿橋 巧６３前
（現有議席０）
◆熊本県芦北町１６
坂本のぼる５８現
（前回当選１）
◆熊本県和水（なごみ）町１２（２減）
笹渕けんご６３現
（前回当選１）
◆大分県日出（ひじ）町１６
川辺ゆみこ６８新
（前回当選１）
◆鹿児島県徳之島町１６
幸 千恵子６０現
（前回当選１）
【２７日告示、４月１日投票】
◆北海道枝幸（えさし）町１２（２減）
野口ひろお５５現
（前回当選１）
【３０日告示、４月８日投票】
◆京都府伏見区補１
西山のぶひで３１新
◆京都府福知山市区補１
大槻富美子６７新
（同府の現有議席１３）
【４月１日告示、８日投票】
◆島根県大田市２０
亀谷ゆう子３２新
大西おさむ６６現
（前回当選２）
◆山口県下松（くだまつ）市２０
渡辺 敏之７４現
田上しげよし６８現
（前回当選２）
◆高知県香南市１９(1減)
なれた文雄３１現
たるもとふさこ６６新
（前回当選２、現有議席１）
◆佐賀県武雄市２０（４減）
江原 一雄６８現
（前回当選１）
【３日告示、８日投票】
◆千葉県多古町補２
菅沢ひろたか６９新
（現有議席１）
◆京都府与謝野町１６
和田ひろゆき４３現
高岡のぶあき５９現
永島ひろみ６２新
（前回当選３）
◆京都府井手町１０
谷田みさお５９現
（前回当選１）
◆岡山県久米南（くめなん）町８
政広 幹夫６７現
近松 才二６５新
（前回当選２）
【８日告示、１５日投票】
◆北海道士別市１７
佐藤 正６５新
（前回当選１）
◆北海道帯広市補１
大平 亮介２８新
（現有議席３）
◆秋田県仙北（せんぼく）市１８（１減）
平岡ゆうこ７０現
（前回当選１）
◆秋田県男鹿（おが）市１８（２減）
佐藤みじろう７６現
やすだ健次郎７４現
（前回当選２）
◆秋田県能代（のしろ）市２０（２減）
小林ひでひこ６５現
きくち 時子６６現
（前回当選２）
◆宮城県大崎市３０
小沢 和悦７３現
鎌内つぎ子６２現
遊佐 辰雄６５現
木内 知子６９現
（前回当選４）
◆栃木県日光市２４（４減）
福田えつ子６７現
福田みちお５９現
（前回当選２）
◆東京都練馬区補５
のむら 説４３新
（現有議席５）
◆埼玉県春日部市３２
うづき武彦５５現
松本ひろかず６６現
並木としえ５７現
大野とし子６１現
今尾やすのり５２現
坂巻かつのり６１現
（前回当選６）
◆千葉県南房総市１８（２減）
安田みゆき３８現
（前回当選１）
◆福井県坂井市２６
松本あきら５８現
畑野まみこ６８現
（前回当選２）
◆愛知県清須市２２
加藤みつのり５４現
（前回当選１）
◆愛知県北名古屋市２１
渡辺まい子４５現
かわぶち康宏４４新
（前回当選２）
◆愛知県愛西市１８（２減）
かとう敏彦６２現
まの 和久５５現
河合かっぺい５１現
（前回当選３）
◆岡山県浅口（あさくち）市１６（２減）
くわの和夫６１現
沖原 ゆみ３８新
（前回当選１）
◆高知県四万十市２０
川村いちろう６３現
谷田みちこ６２現
大西ゆうすけ３４現
川渕せいし６２新
（前回当選３）
◆佐賀県神埼市２０
佐藤 知美６１現
福田 清道６９現
（前回当選３）
◆大分県国東（くにさき）市１８（２減）
白石のりあき５９新
（前回当選０）
◆鹿児島県出水（いずみ）市２０（４減）
なかじま敏子７２現
（前回当選１）
【１０日告示、１５日投票】
◆北海道新ひだか町１６（４減）
川合きよし７５現
谷 その子５９現
（前回当選２）
◆北海道安平（あびら）町１２（２減）
三浦恵美子３７新
（前回当選１）
◆秋田県八峰（はっぽう）町１２
みかみ政子６９元
（前回当選０）
◆栃木県高根沢町１６（１減）
森 ひろ子６５現
（前回当選１）
◆香川県小豆島町１４
なべたに真由美６１現
（前回当選１）
◆香川県綾川町１６
安藤 利光７０現
（前回当選１）
◆香川県まんのう町１６
小山 直樹６１新
（前回当選０）
◆高知県日高村１０
のむら重夫６８現
（前回当選１）