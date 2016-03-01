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2017年10月2日(月)

１０〜１１月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

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【１０月１５日告示、２２日投票】

◆沖縄県宮古島市２６

　上里　　樹５９現

　（前回当選１）

【１１月５日告示、１２日投票】

◆東京都葛飾区４０

　中村しんご５６現

　三小田准一５８現

　中江　秀夫５７現

　おりかさ明実６７現

　木村ひでこ５２新

　樋口まこと２９新

　（前回当選５、現有議席４）

◆山梨県甲州市１８

　川口　信子７０現

　（前回当選１）

◆富山県滑川（なめりかわ）市１５

　吉沢としゆき６３現

　角川まさと４０現

　（前回当選２）

◆富山県射水（いみず）市２２

　津本ふみお６１現

　根本たけよし７５新

　（前回当選１）

◆徳島県阿南市２８

　いさか重広７０現

　やすおか好江６８現

　（前回当選２）

◆香川県観音寺市２０

　藤田ひとし現５７

　（前回当選１）

【７日告示、１２日投票】

◆岩手県一戸町１４（２減）

　菅野　敦子７４現

　（前回当選１）

◆長野県木曽町１４

　上田とめ子６４現

　下島さとみ４９新

　（前回当選２）

◆山口県阿武（あぶ）町８

　よねつ高明６９新

　（前回当選０）

【１２日告示、１９日投票】

◆三重県いなべ市１８（２減）

　衣笠　民子５５現

　岡　　恒和６４現

　（前回当選２）

◆奈良県五條市１２

　大谷たつお７０現

　（前回当選１）

◆和歌山県紀の川市２２

　石井ただし４３現

　中村　まき３９現

　かど真一郎６８新

　（前回当選２）

◆鹿児島県霧島市２６

　宮内ひろし６７現

　前川原まさと５６現

　（前回当選２）

◆鹿児島県曽於（そお）市２０

　とくみね一成６７現

　宮迫まさる６４現

　（前回当選２）

◆鹿児島県南さつま市１８（２減）

　清水はるお６２現

　（前回当選１）

◆沖縄県糸満市２１

　菊地キミコ６３現

　ウラサキ暁５０現

　マエダ　潤６２新

　（前回当選２）

【１４日告示、１９日投票】

◆三重県御浜（みはま）町１０（２減）

　世古　　正６７現

　（前回当選１）

◆兵庫県多可町１４

　酒井よう子５７新

　（前回当選１）

【１９日告示、２６日投票】

◆徳島県鳴門市２２

　上田　公司５５現

　（前回当選１）

【２６日告示、１２月３日投票】

◆山口県柳井市１８

　岩田　雄治５０新

　（前回当選１）



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