2017年8月1日(火)
８〜９月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【７月３０日告示、８月６日投票】
◆愛媛県八幡浜市１６
遠藤 あや４７新
（前回当選１、現有議席０）
【８月１日告示、６日投票】
◆和歌山県印南町１２
榎本 一平５８現
（前回当選１）
【１８日告示、２７日投票】
◆埼玉県南５区（さいたま市大宮区）補１
竹腰 連２５新
（同県の現有議席は５）
【２０日告示、２７日投票】
◆愛媛県宇和島市２４（２減）
さかお 真６８現
（前回当選１）
◆熊本県八代市２８（４減）
はしもと徳一郎４８新
（前回当選１）
【２７日告示、９月３日投票】
◆埼玉県八潮市２１
ぐんじ伶子７３現
かの 泰司６５現
たかなみ幸雄６３現
いけや 正６７新
（前回当選４）
◆石川県羽咋（はくい）市１４
北川まち子６４現
（前回当選１）
◆愛媛県大洲市２１（１減）
梅木かづこ６４現
（前回当選１）
【２９日告示、９月３日投票】
◆奈良県山添村１０
奥谷かずお６２現
（前回当選１）
【９月３日告示、１０日投票】
◆大阪府羽曳野市１８
若林 信一６８現
ひろせ公代６２現
ささい喜世子６５元
わたなべ真千５９新
（前回当選４、現有議席３）
◆大阪府柏原（かしわら）市１６（１減）
橋本みつお５２現
江村じゅん４６新
（前回当選２）
【５日告示、１０日投票】
◆岐阜県岐南町１０
黒瀬やすたか６２現
（前回当選１）
◆奈良県田原本町１４
吉田かつのり６０現
岡本みつひろ３４新
（前回当選２）
【１０日告示、１７日投票】
◆大阪府摂津市１９（２減）
野口ひろし６７現
安藤かおる５４現
ひろ 豊４３現
増永 わき５８現
（前回当選５）
◆大阪府阪南市１４（２減）
大脇けんご６１現
河合まゆみ５９新
（前回当選２）