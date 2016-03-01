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2017年8月1日(火)

８〜９月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【７月３０日告示、８月６日投票】

◆愛媛県八幡浜市１６

　遠藤　あや４７新

　（前回当選１、現有議席０）

【８月１日告示、６日投票】

◆和歌山県印南町１２

　榎本　一平５８現

　（前回当選１）

【１８日告示、２７日投票】

◆埼玉県南５区（さいたま市大宮区）補１

　竹腰　　連２５新

　（同県の現有議席は５）

【２０日告示、２７日投票】

◆愛媛県宇和島市２４（２減）

　さかお　真６８現

　（前回当選１）

◆熊本県八代市２８（４減）

　はしもと徳一郎４８新

　（前回当選１）

【２７日告示、９月３日投票】

◆埼玉県八潮市２１

　ぐんじ伶子７３現

　かの　泰司６５現

　たかなみ幸雄６３現

　いけや　正６７新

　（前回当選４）

◆石川県羽咋（はくい）市１４

　北川まち子６４現

　（前回当選１）

◆愛媛県大洲市２１（１減）

　梅木かづこ６４現

　（前回当選１）

【２９日告示、９月３日投票】

◆奈良県山添村１０

　奥谷かずお６２現

　（前回当選１）

【９月３日告示、１０日投票】

◆大阪府羽曳野市１８

　若林　信一６８現

　ひろせ公代６２現

　ささい喜世子６５元

　わたなべ真千５９新

　（前回当選４、現有議席３）

◆大阪府柏原（かしわら）市１６（１減）

　橋本みつお５２現

　江村じゅん４６新

　（前回当選２）

【５日告示、１０日投票】

◆岐阜県岐南町１０

　黒瀬やすたか６２現

（前回当選１）

◆奈良県田原本町１４

　吉田かつのり６０現

　岡本みつひろ３４新

　（前回当選２）

【１０日告示、１７日投票】

◆大阪府摂津市１９（２減）

　野口ひろし６７現

　安藤かおる５４現

　ひろ　　豊４３現

　増永　わき５８現

　（前回当選５）

◆大阪府阪南市１４（２減）

　大脇けんご６１現

　河合まゆみ５９新

　（前回当選２）



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