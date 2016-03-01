2017年6月2日(金)
６〜７月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【２５日告示、７月２投票】
◆兵庫県淡路市１８
かまづか聡３９現
岡田のりお５６新
（前回当選２）
【７月２日告示、９日投票】
◆奈良県奈良市３９
山口ひろし５２現
北村たくや４７現
松岡かつひこ６２現
井上まさひろ６３現
山本 直子５７現
小川 正一６１現
白川ケンタロー３４現
（前回当選７）
◆沖縄県那覇市４０
フルゲン茂治６４現
ワク川朝渉５６現
我如古イチロー５９現
マエダちひろ４５現
上原 安夫５８新
宮里ノボル６９新
西中間ヒサエ４３新
（前回当選６、現有議席４）
【１６日告示、２３日投票】
◆三重県松阪市２８
久松みちお６４現
くりたに建一郎６８新
とのむら峰代５４新
（前回当選３）
◆埼玉県三郷市２４
いなば春男６９現
工藤ちか子５５現
さとうともひと３７新
深川ともか３５新
（前回当選４、現有議席３）
【１８日告示、２３日投票】
◆島根県飯南町１０
いとう好晴６５現
（前回当選１）
◆島根県美郷町１２
中原 保彦７５新
（前回当選０）
【２３日告示、３０日投票】
◆長崎県壱岐（いき）市１６
山口よしひで６３新
（前回当選０）