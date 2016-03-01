2017年6月1日(木)
６〜７月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【５月２８日告示、６月４日投票】
◆兵庫県尼崎市４２
まさき一子５９現
徳田みのる６９現
川崎としみ６３現
松沢ちづる６２現
こむら 潤４１新
広瀬わかな３７新
さとう貴志５３新
（前回当選７、現有議席６）
◆岡山県瀬戸内（せとうち）市１８（２減）
島津ゆきえ４１現
ことうあきお４３現
（前回当選２）
【３０日告示、６月４日投票】
◆奈良県明日香村９（１減）
森本よしひで６１現
（前回当選１）
【６月４日告示、１１日投票】
◆東京都あきる野市２１
山根とみえ７２現
たばたあずみ４２現
松本ゆき子６５新
（前回当選３）
【６日告示、１１日投票】
◆長野県喬木（たかぎ）村１２
後藤すみとし７０新
福沢まり子６４新
（前回当選１）
【１１日告示、１８日投票】
◆福岡県中間市１７（２減）
田口すみお６７現
たなか多輝子３８新
柴田よしのぶ７０新
（前回当選３）
◆福井県あわら市１８
山川ともいちろう７３現
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆高知県津野町１０
大ｱ 健夫７４元
（前回当選０）
◆長崎県佐々町１０
永田かつみ６３新
（前回当選１）
【１８日告示、２５日投票】
◆岩手県宮古市補５
里木 英人５０新
（現有議席３）
◆新潟県魚沼市２０
大屋 角政５９現
大平 恭児５４現
（前回当選２）
◆愛知県西尾市３０
前田おさむ６１現
牧野 次郎５９元
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆愛知県南知多町１２
内田たもつ６４新
（前回当選１）
◆奈良県高取町８
新沢あけみ５９現
（前回当選１）
【２３日告示、７月２日投票】
◆東京都１２７
［中央区］１
ほその真理３５新
（前回当選０）
［港区］２
染谷ふみ子６５新
（前回当選０）
［新宿区］４
大山とも子６１現
（前回当選１）
［文京区］２
福手ゆう子４０新
（前回当選１）
［台東区］２
小柳しげる４４新
（前回当選０）
［墨田区］３
伊藤 大気３８新
（前回当選０）
［江東区］４
あぜ上三和子６１現
（前回当選１）
［品川区］４
白石たみお３５現
（前回当選１）
［目黒区］３
星見てい子５９新
（前回当選０）
［大田区］８
佐藤 伸４３新
藤田りょうこ４２新
（前回当選１）
［世田谷区］８
里吉 ゆみ５０現
（前回当選１）
［渋谷区］２
おりかさ裕治５９新
（前回当選０）
[中野区］３（１減）
浦野さとみ３６新
（前回当選１）
［杉並区］６
原田あきら４２新
（前回当選１）
［豊島区］３
米倉 春奈２９現
（前回当選１）
［北区］３（１減）
そねはじめ６５現
（前回当選１）
［荒川区］２
相馬けんいち６３新
（前回当選０）
［板橋区］５
とくとめ道信６５現
（前回当選１）
［練馬区］６
とや英津子５３新
（前回当選１）
［足立区］６
斉藤まりこ４２新
（前回当選１）
［葛飾区］４
和泉なおみ５５現
（前回当選１）
［江戸川区］５
河野ゆりえ６７現
（前回当選１）
［八王子市］５
清水ひで子６５現
（前回当選１）
［立川市］２
浅川 修一６２元
（前回当選０）
［青梅市］１
つるた一忠７２無新（推薦）
（前回当選０）
［府中市］２
からさわ地平２８新
（前回当選０）
［昭島市］１
奥村ひろし６６新
（前回当選０）
［町田市］４（１増）
池川 友一３２新
（前回当選０）
［小平市］２
鈴木 大智３４新
（前回当選０）
［日野市］２
中野あきと４８新
（前回当選０）
［西東京市］２
中村すぐる３０新
（前回当選０）
［西多摩］２
西村まさと５０新
（前回当選０）
［南多摩］２
菅原しげみ６８新
（前回当選０）
［北多摩１区］３
尾崎あや子５８現
（前回当選１）
［北多摩３区］３（１増）
いび 匡利５３新
（前回当選０）
［北多摩４区］２
原 のり子５１新
（前回当選０）
［島部］１
綾 とおる６４新
（前回当選０）