2017年2月15日(水)
- 南スーダン 陸自日報廃棄は虚偽 衆院予算委 笠井氏が追及/閲覧可能 データベースに保存/稲田防衛相の責任は重大
- 前文に「国を愛する態度」/文科省が学習指導要領改定案
- 残業 月６０時間提示/働き方会議 過労死ラインまで可能に
- 国会前「防衛相辞めろ」響く/総がかり緊急行動/「戦闘」隠し 詭弁だ
- 停止期限超え大規模改修/赤嶺氏「普天間」即時閉鎖せよ/衆院予算委
- 旧安保以降 在日米軍犯罪 死者１０９２人/事件・事故２１万件超/赤嶺氏に防衛省
- 厚労省 「くるみん」認定見直しへ/倉林議員追及 電通認定で問題化
- 論戦ハイライト/新任務付与ありき――政府ぐるみの隠ぺい工作/ＰＫＯ日報 データベースで「容易に検索」/衆院予算委 笠井議員の質疑
- １５年製造大企業 労働時間 年２０００時間/月２００時間の残業協定も/金属労協調べ
- 豊洲新市場 整備費が８３億円増額/青果棟単価 高級マンション並み/都議会委 尾崎議員が追及
- カジノ解禁 必ず阻止/日弁連学習会 野党議員ら参加
- 原告、深刻な症状訴え/東京地裁 子宮頸がん訴訟初弁論/国･製薬２社 争う姿勢示す
- 国有地売却額 諮らず/審議委員 本紙に証言/「森友学園」小学校用地
- １０〜１２月期ＧＤＰ/消費減、輸出増で安定しない
- きょうの潮流/９９歳で１人暮らしを続ける生活評論家の吉沢久子さん。…