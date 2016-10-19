2016年10月19日(水)
- 日露領土交渉 行き詰まり打開へ提言/志位委員長が政府に申し入れ
- 輸入増 食の安全壊れる/衆院ＴＰＰ特別委 斉藤氏が追及 「違法」食品が流通
- 「例外」で農業守れない/衆院ＴＰＰ特別委 畠山氏が批判 政府の言い分崩す
- 共同提案 約４０カ国に/核兵器禁止条約決議案 日本は加わらず
- 論戦ハイライト 衆院ＴＰＰ特/輸入食品の検査体制ぜい弱/斉藤議員が追及 批准言う資格なし
- 論戦ハイライト 衆院ＴＰＰ特/セーフガード役立たぬ/畠山議員が迫る 発動時は牛肉自給率１０％に
- 消費税増税破たん認めよ/増税延期法案が審議入り/宮本徹・梅村 両議員が質問
- 日露領土交渉の行き詰まりをどう打開するか/――「日ソ共同宣言」６０周年にあたって/２０１６年１０月１８日 日本共産党幹部会委員長 志位 和夫
- 消費税増税延期法案に対する/宮本徹議員の質問（要旨）
- ＴＰＰ批准ストップ/残業代ゼロ法案に反対/臨時国会で共同行動
- 南スーダン 北東部で戦闘 死者６０人以上/反政府派「政治的解決ない」と表明
- 労働時間切り捨て 違法/セブン―イレブンに行政指導/「１５分」→「１分」単位に変更
- 新潟での勝利に続こう 大間原発中止ともに/北海道函館 町会連合会が集会
- 除染は東電の負担で/福島原発 塩川氏が国ただす/衆院環境委
- ＴＰＰの本格審議/問題点は何も解決していない
- きょうの潮流/「クロマニョン人が決めたことに我々が責任を…